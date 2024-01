Αθλητικά

Κύπελλο: Ο ΠΑΟΚ με 5-0 “σάρωσε” τον Πανσερραϊκό (εικόνες)

Στιγμιότυπα, εικόνες και απρόοπτα από την αναμέτρηση με αδιαφιλονίκητο πρωταγωνιστή το Δικέφαλο του Βορρά.

Πραγματοποιώντας μία ακόμη πολύ καλή εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε του Πανσερραϊκού με 5-0 στο γήπεδο της Τούμπας και με συνολικό σκορ 9-0 πανηγύρισε την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου θα συναντηθεί με τον Παναθηναϊκό. Στέφανος Τζίμας (20’), Αντρίγια Ζίβκοβιτς (26’), Αντρέ Ρικάρντο (82’), Μπράντον Τόμας (85’) και Γιάννης Κωνσταντέλιας (90’+1’) τα γκολ για την – κατά πολύ αλλαγμένη σε πρόσωπα αλλά όχι σε απόδοση – ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Είχαν τις ευκαιρίες τους τα «λιοντάρια» του Πάμπλο Γκαρσία όμως και πάλι δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα απέναντι στους Θεσσαλονικείς.

Μάλιστα, μόλις στο 7ο λεπτό, ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς χρειάστηκε να κάνει σπουδαία διπλή επέμβαση απέναντι στον Μάριο Σοφιανό. Ο 20χρονος εξτρέμ έκλεψε την μπάλα από τον Ίβαν Νάσμπεργκ, αλλά νικήθηκε από τον Σέρβο τερματοφύλακα στο πλασέ που επιχείρησε, όπως και στη συνέχεια με την προβολή του έπειτα από την πάσα του Κόστα Άλεξιτς. Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών, οι «ασπρόμαυροι» άνοιξαν το σκορ. Ο Τζίμας με ωραίο «τσίμπημα» ολοκλήρωσε ιδανικά το συνδυασμό των Ζίβκοβιτς-Ζόαν Σάστρε, με το τέταρτο γκολ του στη σεζόν.

Έξι λεπτά αργότερα, ο Στέφαν Σβαμπ έκλεψε την μπάλα στο κέντρο, τροφοδότησε τον Ζίβκοβιτς, με τον Σέρβο να προχωρά και να σκοράρει με το αριστερό – δοκάρι και μέσα – για το 2-0, φτάνοντας τα 13 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Και το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Πανσερραϊκό να απειλεί δις. Αρχικά ο Ζίβκοβιτς με το δεξί του πόδι έδιωξε την καρφωτή κεφαλιά του Άλεξιτς (48’) ενώ δευτερόλεπτα αργότερα το δυνατό σουτ του Σάββα Μούργου πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ.

Σε ένα άκρως ανοιχτό και θεαματικό παιχνίδι, Τζίμας (55’, 57’) και Άλεξιτς (58’) απέτυχαν να βρουν δίχτυα, με τις μαζεμένες αλλαγές, στη συνέχεια, να χαλούν κάπως το ρυθμό του αγώνα. Ο Ρικάρντο (64’) προσπάθησε να μπει στον πίνακα των σκόρερ όμως ο Παναγιώτης Κατσίκας του είπε «όχι», όπως και στον Ζίβκοβιτς επτά λεπτά αργότερα. Εν τέλει, ο Ρικάρντο τα κατάφερε στο 82’, έπειτα από γύρισμα του Ράφα Σοάρες, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Τη… σκυτάλη πήρε στο 85’ ο Μπράντον, που επίσης είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς λίγο νωρίτερα, με τον Κατσίκα να φέρει ευθύνη με την μπάλα να σκάει μπροστά του. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, το… κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 5-0 έβαλε ο Κωνσταντέλιας με ωραίο τελείωμα, αλλά και όμορφη συνεργασία με τον Ζίβκοβιτς.

Πλέον, ο «Δικέφαλος του Βορρά» στρέφει την προσοχή του στο ματς με τον Ατρόμητο (Κυριακή 4/2, 20:30 – Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου) αλλά και στα επερχόμενα ντέρμπι σε Super League και Κύπελλο, με τον Πανσερραϊκό να στρέφεται στη δική του «μάχη» για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Άρη στις Σέρρες (Σάββατο 3/2, 19:30).

Διαιτητής: Παναγιώτης-Ραφαήλ Τσιάρας (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Πεταυράκης.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ζ. Ζίβκοβιτς (86’ Ταληχμανίδης), Σάστρε (46’ Μπάμπα), Νάσμπεργκ, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες, Τσιγγάρας, Σβαμπ (62’ Ρικάρντο), Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Μάρκος Αντόνιο, Τζίμας (75’ Μπράντον).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Κατσίκας, Ντάνκερλουι, Γκοτζαμανίδης, Πεταυράκης, Πηλέας, Mορέιρα, Οικονόμου (62’ Στάικος), Σοφιανός (77’ Γούλερι), Μούργος (62’ Τομάς), Μασκανάκης (62’ Ουάρντα), Άλεξιτς (72’ Μπετανκόρ).

