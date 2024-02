Κοινωνία

Νάξος: Μαθητής Γυμνασίου επιτέθηκε με σουγιά σε 16χρονο

Άγριο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Νάξο. Ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου επιτέθηκε με σουγιά σε 16χρονο και τον τραυμάτισε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της 25ης Ιανουαρίου έξω από το Γυμνάσιο Τραγαίας. Ο 14χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, επιτέθηκε στον 16χρονο μαθητή Λυκείου με σουγιά και τον τραυμάτισε στο δεξί χέρι του.

Το θύμα πήγε στο Κέντρο Υγείας Νάξου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα και να νοσηλευτεί στο Παίδων «Αγία Σοφία», από όπου πήρε εξιτήριο την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο Αστυνομικός Σταθμός Δρυμαλίας στην Νάξο έπειτα από ανώνυμο τηλεφώνημα για επικίνδυνες σωματικές βλάβες μεταξύ των δύο ανηλίκων.

