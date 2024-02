Κόσμος

Χιλή: Δεκάδες νεκροί από πυρκαγιές

Οι πυρκαγιές μαίνονται στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας, ενώ οι Αρχές θεωρούν βέβαιο ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων.

Τουλάχιστον 46 ανθρώπινες ζωές χάθηκαν εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που συνεχίζουν να μαίνονται στην κεντρική και νότια Χιλή, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο πρόεδρος της χώρας Γκαμπριέλ Μπόριτς, προσθέτοντας πως ο απολογισμός των θυμάτων είναι βέβαιο ότι θα γίνει ακόμη πιο βαρύς όσο περνούν οι ώρες.

«Σαράντα άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας των πυρκαγιών, άλλοι έξι (υπέκυψαν) εξαιτίας των εγκαυμάτων» που υπέστησαν, είπε ο κ. Μπόριτς στον Τύπο έπειτα από υπέρπτηση στην περιοχή με ελικόπτερο. «Ξέρουμε πως αυτοί (οι αριθμοί) θα αυξηθούν», πρόσθεσε.

