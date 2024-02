Παράξενα

Αθήνα: Έκλεψαν το αυτοκίνητο ηλικιωμένου… μαζί με τη γυναίκα του!

Οι δράστες τρομοκρατημένοι εγκατέλειψαν το όχημα, όταν μετά από ώρα αντιλήφθηκαν την παρουσία της.

Αίσιο τέλος για την περιπέτεια μιας ηλικιωμένης γυναίκας που βρισκόταν χθες (3/2) το μεσημέρι μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο εκλάπη χωρίς οι κακοποιοί να καταλάβουν την παρουσία της.

Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστοι δράστες έκλεψαν το όχημα ενός ηλικιωμένου που είχε παρκάρει έξω από το κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας για να κάνει κάποια ψώνια. Μέσα στο όχημα βρισκόταν όμως η σύζυγός του άνδρα, η οποία πάσχει από άνοια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι κλέφτες όταν διαπίστωσαν ότι μέσα ήταν η γυναίκα εγκατέλειψαν το όχημα στη λεωφόρο Ιωνίας.

Οι αστυνομικοί που είχαν ειδοποιηθεί μετά από καταγγελία του συζύγου της εντόπισαν το αυτοκίνητο και τη γυναίκα που ήταν καλά στην υγεία της.

