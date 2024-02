Αθλητικά

Κηφισιά: Άξια νικήτρια επί του ΟΦΗ μέσα στο Ηράκλειο (εικόνες)

Η Κηφισιά κατάφερε μια σπουδαία νίκη επί της ομάδας του Ηρακλείου κερδίζοντας τις εντυπώσεις σε ένα θεαματικό ματς.

Σπουδαία νίκη στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία σημείωσε η Κηφισιά, που επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» σε αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική της Super League. Τα τέρματα των νικητών σημείωσε ο Ογκνιέν Οζέγκοβιτς (10΄ πεν., 64΄) ενώ για την ομάδα της Κρήτης μείωσε ο Αποστολάκης στο 71΄. Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη της ομάδας του Κώστα Μπράτσου στο φετινό πρωτάθλημα.

Η Κηφισιά σόκαρε τους γηπεδούχους όταν στο 7΄ ο Μετέους Σάντος ξεκίνησε κούρσα από το κέντρο του γηπέδου, η άμυνα δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, ο Βραζιλιάνος πάτησε περιοχή, ανατράπηκε από τον Μπρεσάν και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Οζέγκοβιτς, που έστειλε την μπάλα στην αριστερή πλευρά της εστίας του Μπάουμαν για το 1-0 στο 10΄.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να ανεβάσει την απόδοσή του αλλά το ματς ήταν σκληρό χωρίς πολλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο και οι φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά ενός τέρματος.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά έχασε καλή ευκαιρία στο 57΄ όταν το απευθείας φάουλ του Μιλίσεβιτς πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Μπάουμαν.

Επτά λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 64΄ οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ. Ο Σάντος κέρδισε την μπάλα, πάσαρε στον Μενέντες, ο τελευταίος έβγαλε τη σέντρα για τον Οζέγκοβιτς ο οποίος σημείωσε το δεύτερο γκολ του στο ματς και 9ο στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο ΟΦΗ αντίδρασε σχετικά γρήγορα καθώς στο 71΄ μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά ο Αποστολάκης πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και με την πλάτη μείωσε το σκορ για τους γηπεδούχους σε 2-1.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πετύχουν το τέρμα της ισοφάρισης αλλά δεν τα κατάφεραν και η Κηφισιά έφυγε από το Ηράκλειο με μια πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια.

Διαιτητής: Μανούχος

Κίτρινες: Μπρεσάν, Μεγιάδο, Αποστολάκης - Μενέντες, Βαφέας

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Πέπε Μελ): Μπάουμαν, Λάρσον (68΄ Νέιρα), Μπρεσάν (37΄ Λαμπρόπουλος), Βούρος, Τοράρινσον, Μεγιάδο (53΄ Μπάκου), Γκαγέγος, Ριέρα (53΄ Φελίπε), Τοράλ (46΄ Μπάκιτς), Αποστολάκης, Ισέκα

ΚΗΦΙΣΙΑ (Κώστας Μπράτσος): Αναγνωστόπουλος, Γκόμπελιτς, Τσάπαν (+90΄ Λαντρ), Τεϊσέιρα, Μιλίτσεβιτς, Σολία (+90΄ Κανατζίγια), Βαφέας, Σάντος, Μενέντες (77΄ Μποτία), Μπιφούμα (61΄ Ίλιεφ), Οζέγκοβιτς (77΄ Τετέι)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

