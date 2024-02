Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια – Πατήρ Γεώργιος Κωνσταντίνου: Το μήνυμα της Ιεράς Συνόδου έφτασε παντού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο , εκπρόσωπος Τύπου Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος για το κείμενο που διαβάστηκε την Κυριακή στις εκκλησίες.

-

«Το μήνυμα έφτασε παντού, όταν υπάρχει κείμενο της Ιεράς Συνόδου, δεν υπάρχει χώρος για δική μας τοποθέτηση», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Πατήρ Γεώργιος Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος Τύπου Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, για το κείμενο της Ιεράς Συνόδου σχετικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, το οποίο διαβάστηκε χθες στις εκκλησίες της χώρας.

Σχετικά με το θέμα της βάπτισης των παιδιών ομόφυλων ζευγαριών, δεν κατέθεσε την προσωπική του άποψη και σχολίασε πως, όποιος την εκφέρει δεν κάνει λάθος, αφού «υπάρχει ελευθερία λόγου».

«Το θέμα της βάπτισης έχει ήδη τεθεί κι έχει πάρει το δρόμο του, κάποια στιγμή θα δούμε την ιεραρχία να πάρει τη θέση της», είπε σχετικά με την επίσημη θέση της Εκκλησίας, τονίζοντας πως πρόκειται για συλλογικό όργανο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός – Δευτέρα: Αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας

Εορτολόγιο - 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων