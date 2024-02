Παράξενα

Πετράλωνα: Διαρρήκτες "μπούκαραν" σε σπίτι και...ξυρίστηκαν (βίντεο)

Τι αντίκρισε στο μπάνιο του ένας νεαρός όταν επέστρεψε στο σπίτι του στα Πετράλωνα.

Ένας νεαρός μουσικός επέστρεψε στο σπίτι του στα Πετράλωνα και το βρήκε άνω-κάτω. Φυσικά άμεσα αντιλήφθηκε πως είχε πέσει θύμα διάρρηξης. Το σοκ όμως δεν σταμάτησε στα αναποδογυρισμένα συρτάρια και τα ρούχα στο πάτωμα.

Κάνοντας μερικά βήματα μέσα στο σπίτι του, είδε πως οι διαρρήκτες είχαν μείνει για ώρα μέσα, καθώς είχαν ξυριστεί και είχαν κάνει και μπάνιο! Φυσικά άφησαν τα πάντα εκεί για να τα βρει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού με το θέαμα να είναι σίγουρα αποκρουστικό.

«Εσάς οι κλέφτες ξυρίζονται και κάνουν μπάνιο σπίτι σας;» έγραψε στο TikTok. Σύμφωνα με την ανάρτησή του στα social media, οι διαρρήκτες μεταξύ άλλων πήραν κάποιες συσκευές που χρησιμοποιεί στη μουσική του, αξίας εκατοντάδων ευρώ.

