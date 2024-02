Κοινωνία

Γλυφάδα: Πήρε φωτιά λεωφορείο εν κινήσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά στον κινητήρα του οχήματος και με ποιες κινήσεις τέθηκαν εκτός κινδύνου οι επιβαίνοντες.

-

(εικόνα: αρχείου)

Στις φλόγες τυλίχθηκε αστικό λεωφορείο ενώ κινείτο επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

Το συμβάν συνέβη λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής 4 Φεβρουαρίου και είχε ως συνέπεια το όχημα να υποστεί υλικές ζημιές. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για υπεραστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Αττικής που όμως πραγματοποιούσε αστικά δρομολόγια βάση της σχετικής σύμβασης με τον ΟΑΣΑ, ενώ η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από τον κινητήρα και σβήστηκε με τη χρήση πυροσβεστήρα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο υπουργείο Εργασίας: “Οι δράστες ήταν επαγγελματίες”

Διδυμότειχο – Στρεπτόκοκκος: Προσπαθούσαν επί μια ώρα να επαναφέρουν στη ζωή την 9χρονη