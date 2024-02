Αθλητικά

Μαρούσι - Λαύριο: “χρυσό” διπλό για την παραμονή

Η ομάδα του Λαυρίου, με τη νίκη της κόντρα στο Μαρούσι, έκανε πολύ μεγάλο βήμα για την παραμονή στην κατηγορία.

Έπειτα από ένα καταπληκτικό παιχνίδι, γεμάτο ανατροπές, στο οποίο «έσπασαν» καρδιές το Λαύριο πήρε τεράστιο διπλό στην έδρα του Αμαρουσίου με 75-71 στο τελευταίο χρονικά ματς της 17ης αγωνιστικής της Basket League κι έκανε πολύ μεγάλο βήμα για την παραμονή του στην κατηγορία. Ο Μάρκους Θόρντον με 17 πόντους (4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ) «υπέγραψε» τη μεγάλη νίκη του Λαυρίου (δεύτερη σερί μετά τη εντός έδρας νίκη επί του Προμηθέα στις 27/1), με τον Νόα Χόρκλερ να σημειώνει το τρίποντο που έκρινε το ματς στο 1’24’’ πριν το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 14-23, 38-42, 59-58, 71-75

Το Λαύριο μπήκε πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι, πήρε διψήφια διαφορά στο 9’ (12-23) κι έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 14-23, έχοντας ως κινητήριο μοχλό τον Θόρντον που έδινε το... ρυθμό στην επίθεση της ομάδας του. Το Μαρούσι αντέδρασε και με ένα τρομερό σερί 13-0 πήρε «κεφάλι» στο σκορ με 32-31, με το ματς να παίρνει στη συνέχεια... φωτιά. Καμία ομάδα δεν έδειχνε ικανή να ξεκολλήσει στο σκορ στα επόμενα δύο δεκάλεπτα κι όλα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο. Εκεί το Λαύριο έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στις επιλογές του στην επίθεση, το (πολύ άστοχο με 2/16 τρίποντα) Μαρούσι «κόλλησε» στο σκορ και οι φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν ένα μεγάλο διπλό που τους φέρνει πάνω απ’ την επικίνδυνη ζώνη. Δεν πήραν, ωστόσο, στο τέλος τη διαφορά του πρώτου αγώνα, καθώς είχαν ηττηθεί στην έδρα τους με 5 πόντους (88-93), με το Μαρούσι να έχει τον πρώτο λόγο, αν στην πορεία υπάρχει ισοβαθμία.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Αγραφιώτης, Κατραχούρας

ΜΑΡΟΥΣΙ (Γιώργος Λημνιάτης): Χιλ 11 (1), Τζούιστον 12, Μπρίσκοου 4, Ραντούλιτσα 4, Νικολαΐδης 9, Κόσεϊ 2, Στασινός, Μπόγρης, Φιλιππάκος, Ιορδάνου, Γούνταρντ 16, Γιαννόπουλος 13 (1).

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Φλάτεν 5 (1), Μουρ 10, Καββαδάς 6, Μουράτος 6 (1), Θόρντον 17 (4), Τσάμης, Τζάκσον 2, Γκρόμοβς 6, Ζάρας 10 (2), Χόρκλερ 6 (1), Δεϊμέζης, Γόντικας 7.

