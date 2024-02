Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Τα συναισθηματικά… “απρόσμενα”, οι ευκαιρίες και η αστάθεια

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

«Έχουμε ιδιαίτερα ωραία όψη μεταξύ Αφροδίτης και Ουρανού κι αυτό φέρνει απρόσμενες συναισθηματικές επαφές και γνωριμίες αλλά και οικονομικές εξελίξεις από τις οποίες μπορούμε να επωφεληθούμε. Αυτός όμως ο αιφνιδιασμός, σε συνδυασμό με τη δυνατή Νέα Σελήνη η οποία έρχεται σήμερα, μπορεί να φέρει και αστάθεια», είπε την Τρίτη η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

