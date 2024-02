Σεισμός στη Μεσσηνία

Τεχνολογία - Επιστήμη

Το μέγεθος, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος της δόνησης η οποία... "ταρακούνησε" τη Μεσσηνία.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε λίγο πριν τις 16.00 το απόγευμα της Τρίτης, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μεθώνης Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση καταγράφηκε στα 141 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μεθώνης, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 35,1 χιλιόμετρα.

Θύματα και ζημιές δεν έχουν καταγραφεί.

