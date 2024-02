Πολιτική

Κύρτσος: Ψηφίστηκε η άρση της ευρωβουλευτικής ασυλίας του

Ποιες είναι οι κατηγορίες με τις οποίες βαρύνεται ο ευρωβουλευτής, και για τις οποίες η Εισαγγελία Αθηνών ζήτησε την άρση ασυλίας.

Tην άρση της ασυλίας του Γιώργου Κύρτσου, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν του αιτήματος του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. O κ. Κύρτσος είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής το 2019 με τη ΝΔ. Το 2022 διεγράφη από τη ΝΔ και έκτοτε μετακινήθηκε από το ΕΛΚ, στην Ομάδα των Φιλελευθέρων.

Η ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας του κ. Κύρτσου έγινε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ανάταση χειρός, όπως προβλέπει η διαδικασία.

Το αίτημα άρσης της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε σχέση με ποινική δίωξη, διαβιβάστηκε από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου με επιστολή της 27ης Ιουνίου 2023 και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 10 Ιουλίου 2023.

Ο Εισαγγελέας ζήτησε την άρση ασυλίας σε σχέση με ποινική δίωξη για μη καταβολή συγκεκριμένου ποσού που φέρεται να οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο, υπό την ιδιότητά του ως αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου εταιρίας.

