Κοινωνία

Κηφισιά: “Μαϊμού” υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ… έγδυσαν 54χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως ξεγέλασαν το θύμα τους, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να πάνε μακριά…

-

Για κλοπή κατά συναυτουργία συνελήφθησαν τρεις άνδρες, δύο 34χρονοι και ένας 33χρονος, που «ξάφρισαν» μία γυναίκα στην Κηφισιά, αφού της παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το μεσημέρι της Δευτέρας 5/2 οι τρεις δράστες, προσποιούμενoi υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ προσέγγισαν την 54χρονη γυναίκα και κατάφεραν να εισέλθουν στο διαμέρισμα 1ου ορόφου της πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Ένας από τους δράστες την κρατούσε απασχολημένη με διάφορες προφάσεις και οι άλλοι δύο συνεργοί του άρπαξαν διάφορα κοσμήματα άγνωστης αξίας που βρήκαν στο σπίτι. Όμως κατά την διαφυγή τους, ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και οδηγήθηκαν στο Τ.Α. Κηφισιάς.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή ενός εκ των δραστών τα κλεμμένα κοσμήματα και ως εκ τούτου όλοι συνελήφθησαν.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” – Ατζαράκης: Δεν είναι ο στόχος μου να μοιράσω γροθιές στο στομάχι… (βίντεο)

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν απέφυγε την δίωξη για χειρισμό απόρρητων εγγράφων

Κρήτη – Λιμενικό: Σύλληψη αξιωματικού μετά από παρακολούθηση των “Αδιάφθορων”