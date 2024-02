Πολιτική

Κασσελάκης προς Μαξίμου: Έκανα δωρεά κλιματιστικά σε σχολείο και δεν τα τοποθετήσατε!

Έκκληση προς τους αρμοδίους απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετήσουν τις συσκευές.

«Στις 27/9 επισκέφθηκα το ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας [σ.σ.: Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης]. Οι υπεύθυνοι μού μίλησαν για το πρόβλημα θέρμανσης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι ίδιοι τον χειμώνα», σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Στις 5/10 κάναμε μία μικρή δωρεά οκτώ κλιματιστικών, όπως υπαγορεύει η συνείδησή μας. Χθες επισκέφτηκα απροειδοποίητα το ΕΕΕΕΚ. Τα κλιματιστικά είναι στις κούτες τους. Τέσσερις μήνες μετά», υπογραμμίζει και απευθύνει «έκκληση σε αυτή την ανάλγητη κυβέρνηση»: «Μη θεωρείτε ότι θα μου δώσετε "πόντους". Θεωρήστε ότι τη δωρεά έκανε κάποιος από τους ολιγάρχες που χρηματοδοτεί την προπαγάνδα σας».

«Μόνο τοποθετήστε τα air condition ΤΩΡΑ. Τα παιδιά κρυώνουν και φτάσαμε στον Φεβρουάριο. Λίγη ανθρωπιά, έστω και αργά», καταλήγει ο Στ. Κασσελάκης.

