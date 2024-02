Κοινωνία

Πειραιάς: Καυγάς ανηλίκων με… ματσέτα και πεταλούδα (εικόνες)

Πώς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι ανήλικοι που σύμφωνα με την κατηγορία, επιτέθηκαν σε συνομηλίκους τους.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, βραδινές ώρες του Σαββάτου 3-2-2024 στον Πειραιά από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 4 ημεδαποί ηλικίας 17 ετών, για -κατά περίπτωση- επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, αντίσταση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επιπλέον συνελήφθησαν και 4 γονείς των ανωτέρω για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες του Σαββάτου 3-2-2024 στην Ακτή Μουτσοπούλου στον Πειραιά οι 4 κατηγορούμενοι, μαζί με έτερους συνεργούς οι οποίοι αναζητούνται, φέρονται να απηύθυναν υβριστικές εκφράσεις και να κινήθηκαν απειλητικά εναντίον συνομηλίκων τους επιδεικνύοντας μαχαίρια που κατείχαν, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να επιτέθηκε και με χρήση σωματικής βίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε., όπου μετά από επισταμένες αναζητήσεις εντόπισαν και συνέλαβαν τους ανωτέρω 4 εμπλεκομένους στο περιστατικό, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου.

Σημειώνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων προέβαλε σθεναρή αντίσταση στη σύλληψη, απωθώντας τους αστυνομικούς οι οποίοι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Από το σημείο της επίθεσης, περισυνελέγησαν και κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια τύπου “ματσέτα” και “πεταλούδα”.

