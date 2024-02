Life

“The 2Night Show” - Αφαλίδου: Το TikTok, η σάτιρα και η τηλεόραση (βίντεο)

Η Αθηνά Αφαλίδου συγκλόνισε συζητώντας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την ασθένεια του συζύγου της, ο οποίος δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» βρέθηκε η Αθηνά Αφαλίδου το βράδυ της Τετάρτης 7 Φεβρουαρίου.

Η γνωστή ηθοποιός και TikToker μίλησε για την στροφή που έκανε στην επαγγελματική της ζωή, την ενασχόλησή της με τη σάτιρα και την τηλεόραση, ενώ εξομολογήθηκε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της.

«Με τον άντρα μου είμαστε μαζί από το 2012. Παντρευτήκαμε το 2016 από έρωτα και παράφορη αγάπη. Με τον καιρό δεθήκαμε πολύ παραπάνω, γιατί έχουμε ζήσει και πάρα πολλά, έχουμε δώσει δυνατές μάχες», δηλώνει η Αθηνά Αφαλίδου.

«Το 2017 ο σύζυγός μου άρχισε να έχει κάποιους πόνους στη μέση. Στην αρχή ήταν ενοχλητικοί, μέχρι να κάνουμε μία σειρά εξετάσεων έγιναν αφόρητοι. Νοσηλεύτηκε και διαγνώστηκε με λέμφωμα Non-Hodgkin στο 4ο στάδιο», περιγράφει στη συνέχεια η ηθοποιός στην κάμερα του ΑΝΤ1.

«Είναι ένας καρκίνος στο αίμα, μία πολύ δύσκολη μάχη που έχεις να δώσεις. Είναι μία χρόνια ασθένεια», επισημαίνει η Αθηνά Αφαλίδου.

«Εμείς είμαστε φωτεινό παράδειγμα. Ο άντρας μου ξεκίνησε μία σειρά από χημειοθεραπείες, είχε κάποιες υποτροπές, δεν το βάλαμε κάτω όμως και συνεχίσαμε. Τώρα έχει κάνει μία θεραπεία με φάρμακα που παίρνουμε από χώρες της Ευρώπης και εδώ και 9 μήνες πηγαίνουμε πολύ καλά και σταθερά. Κάνουμε τις εξετάσεις μας κάθε 3μηνο και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο», επισημαίνει η Αθηνά Αφαλίδου.

