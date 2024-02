Οικονομία

ΑΔΕΔΥ – Στάση εργασίας: Κατεβάζει ρολά… το Δημόσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε ποιες ώρες δεν θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες και γιατί. Η ΑΔΕΔΥ εξήγγειλε και 24ωρη απεργία.

-

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ στη συνεδρίασή του στις 2.2.2024, αποφάσισε την κήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας την Πέμπτη, 8 Φλεβάρη 2024, ώρα 11.00πμ μέχρι τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να εκφραστεί αγωνιστικά η στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων με τη συμμετοχή τους στο Πανελλαδικό Φοιτητικό Συλλαλητήριο στον αγώνα όλων Φοιτητικών Συλλόγων και όλων των φορέων της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας, των μαθητών, των εργατικών σωματείων και όλης της κοινωνίας για να μην περάσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η περαιτέρω διάλυση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.

“Στηρίζουμε τα αιτήματα των Φοιτητικών Συλλόγων, γιατί η παιδεία είναι υπόθεση όλου του λαού. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια! Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο. Όχι στην παράκαμψη και την αναθεώρηση του άρθρου 16. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους και όλες”, αναφέρει η ανακοίνωση.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει και 24ωρη πανελλαδική απεργία, Απεργίας την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων: Χτύπησαν μαθήτρια και το κατέγραφαν σε βίντεο

Εξάρχεια: Θρίλερ με νεκρό σε διαμέρισμα

Θεσσαλονίκη: Νεκρός από φωτιά σε μονοκατοικία (εικόνες)