Τέμπη - Άρειος Πάγος: Δεν υπάρχουν παραλείψεις και καθυστερήσεις στην έρευνα

Τι αναφέρει η ηγεσία του Αρείου Πάγου, απαντώντας σε δημοσιεύματα για παραλείψεις και καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες.

Η πρόεδρος και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με κοινή ανακοίνωση τους, διαψεύδουν δημοσιεύματα για παραλείψεις και καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες όσον αφορά το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Ειδικότερα, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα και η εισαγγελέας Γεωργία Αδειλίνη διαψεύδουν δημοσιεύματα περί παραλείψεων στις δικαστικές έρευνες για τα Τέμπη, καθώς και επικρίσεις που διατυπώθηκαν εναντίον της ίδιας της εισαγγελέως του ανωτάτου ποινικού δικαστηρίου, αλλά παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τις δικαστικές διαδικασίες σχετικά με τη δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή τους, αναφέρουν ότι η ανάκριση ήδη έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο πολύ σύντομο, συνολικά 31 άτομα έχουν ποινικά διωχθεί ως υπεύθυνοι του τραγικού δυστυχήματος, ενώ υπογραμμίζουν, ότι η δίκη για τους υπευθύνους θα διεξαχθεί σύντομα.

Στην κοινή ανακοίνωση τους, η πρόεδρος και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μεταξύ άλλων, επισημαίνουν:

«Αποκρούοντας, με όλη μας τη δύναμη, τα ανωτέρω παραπειστικά δημοσιεύματα, που μοναδικό σκοπό έχουν να πλήξουν τους θεσμούς της χώρας μας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν αλλότρια συμφέροντα, τονίζουμε ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση οι Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς επιτελούν το έργο τους, έργο τιτάνιο, με απόλυτη αφοσίωση, μη φειδόμενοι κόπου και προσωπικών θυσιών, κατά τρόπο ανεπίληπτο, με αποτέλεσμα να ολοκληρώνεται, σύντομα, η κυρία ανάκριση, έναν χρόνο περίπου μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, στο πλαίσιο της οποίας έχουν καταστεί κατηγορούμενοι 31 άτομα μέχρι στιγμής και να διαφαίνεται η σε σύντομο χρόνο εκδίκαση της υπόθεσης, ενώπιον του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου. Η πολυσυζητημένη ποινική ή άλλη ευθύνη των πολιτικών προσώπων ερευνάται από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώπιον της οποίας έχει διαβιβαστεί η δικογραφία, σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, όπως ορίζει το Σύνταγμα της χώρας».

«Διαβεβαιώνουμε τους παθόντες και τους συγγενείς των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος, αλλά και το σύνολο των πολιτών, ότι οι Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς έχουν αποδείξει ότι, χειριζόμενοι βαρύτατες υποθέσεις, επιτελούν το έργο τους, με βαθιά αίσθηση του καθήκοντος, με σθένος, ανεξαρτησία, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και με απόλυτο σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, οι κανόνες δικαίου της ημεδαπής έννομης τάξης και το ενωσιακό δίκαιο», προσθέτουν.

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας για την ποινική διαδικασία

Με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού για παράβαση καθήκοντος, στα οποία γίνεται λόγος για «μη αυτόβουλης δράσης» του εισαγγελέα, αλλά κατόπιν προτροπών, υποδείξεων και «κίνησης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως», η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος επισημαίνει σε ανακοίνωσή της:

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο να ερευνά, να διώκει και να παραπέμπει ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλήματα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και μόνο.

Οι Έλληνες εισαγγελείς συμμετέχουν, κατά τον τρόπο που ορίζει το σύνταγμα και ο νόμος, στη δικαιοδοτική λειτουργία και απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Ουδείς τρίτος έχει δικαίωμα να παραγγείλει στον εισαγγελέα να ασκήσει ή να μην ασκήσει ποινική δίωξη ή να απευθύνει οποιαδήποτε οδηγία, σύσταση ή υπόδειξη σε συγκεκριμένη υπόθεση ή κατηγορία υποθέσεων.

Η έρευνα για τη διακρίβωση τέλεσης αξιόποινης πράξης, η συλλογή του αποδεικτικού υλικού, ο εντοπισμός του προσώπου που την τέλεσε, ο νομικός χαρακτηρισμός της πράξης και η ύπαρξη επαρκών ενδείξεων για την κίνηση της ποινικής δίωξης, προϋποθέτουν διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων χρονικά, αφού τελεί κάθε φορά σε συνάρτηση με την πολυπλοκότητα των πραγματικών και νομικών ζητημάτων και το ίδιο το αντικείμενο της ερευνώμενης υπόθεσης.

Όσοι δε υποστηρίζουν τα αντίθετα, παραβλέπουν προφανώς όλα τα παραπάνω, όπως και τον τρόπο λειτουργίας της εισαγγελικής αρχής, τη δομή των εισαγγελιών και τη σχέση ιεραρχικής εξάρτησης των εισαγγελέων, για την οποία προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Π.Δ. και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022).

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος διαβεβαιώνει, για πολλοστή φορά, ότι οι Έλληνες εισαγγελείς ασκούν το λειτούργημά τους και θα συνεχίσουν να το πράττουν, με απόλυτη ευσυνειδησία, υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον».

