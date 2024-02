Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: Νίκησε και βλέπει εξάδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι “ερυθρόλευκοι” επικράτησαν έυκολα της Ισπανικής ομάδας και συνεχίζουν να πιέζουν για την είσοδο τους στην εξάδα.

-

Η παράδοση που τον θέλει να φεύγει πάντα νικητής από το ”Pabellon Fuente De San Luis”ή “Fonteta”της Βαλένθια συνεχίστηκε και απόψε (8/2) για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το οκτώ στα οκτώ στο συγκεκριμένο γήπεδο, επικρατώντας με 78-65 των «νυχτερίδων», αλλά κυρίως ανέβηκαν στο 15-11 και μπορούν τώρα να ξανακοιτάζουν… ψηλά, στην εξάδα αλλά και να… κρυφοκοιτάξουν ίσως και ακόμη ψηλότερα...

Με επιμέρους σκορ 9-20 στην 3η περίοδο, χάρη σε άμυνα «γρανίτη» και στον επιθετικό «οίστρο» των Αϊζέια Κέινααν (16π.) και Άλεκ Πίτερς (9π. και ρεκόρ καριέρας με 11 ριμπάουντ!) σ’ εκείνο το διάστημα, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα «οικοδόμησαν» διαφορά 15 πόντων και έκτοτε δεν απειλήθηκαν ξανά από τους Ισπανούς που έμειναν δύο νίκες πίσω, με 13-13. Οι Πειραιώτες κάλυψαν και τη διαφορά των 7 πόντων με την οποία είχαν ηττηθεί από τη Βαλένθια, στο ΣΕΦ, στον πρώτο γύρο.

Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας νίκη (μετά από αυτήν στο Μόναχο επί της Μπάγερν) και 3η διαδοχική του Ολυμπιακού.

Ο MVP για τον Ολυμπιακό, στη βραδιά της επιστροφής του Μουσταφά Φαλ στην αγωνιστική δράση, ήταν ο Μόουζες Ράιτ, ο οποίος στον τρίτο αγώνα του με την ερυθρόλευκη φανέλα στη Euroleague είχε την υψηλότερη βαθμολογία από όλους τους συμπαίκτες του και ήταν καταλυτικός στη ρακέτα. Είχε 10 πόντους, με 3/4 δίποντα, 4/7 βολές, 6 κερδισμένα φάουλ, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 1 ασίστ και 1 κόψιμο.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ πρόσθεσε 10 πόντους, ενώ 6 πόντους και 6 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Φιλίπ Πετρούσεβ.

Αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή ο τεχνικός της Βαλένθια, Άλεξ Μουμπρού στα τέλη της 3ης περιόδου, ενώ αποβλήθηκε και ο Κρις Τζόουνς 1:43΄΄ πριν τη λήξη (2η τεχνική ποινή) σε φάση που με τεχνική ποινή χρεώθηκε και ο Φιλίπ Πετρούσεβ.

Ο Σέμι Οτζελέγιε με 19 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων που αγωνίστηκαν χωρίς τους ψηλούς Τουρέ και Ντέιβις.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 39-40, 48-60, 65-78

Μετά από αρκετό καιρό απουσίας λόγω τραυματισμού, ο Μουσταφά Φαλ ξεκίνησε βασικός για τον Ολυμπιακό στο «5», μαζί με τους Ουόκαπ, Κέιναν, Μπραζντέικις και Πίτερς. Η Βαλένθια μπήκε στο παρκέ με τους Τζόουνς, Ρίβερς, Άντερσον, Ρόμπερτσον και Ίνγκλις.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 8-11 χάρη στα τρίποντα των Πίτερς και Ουόκαπ, αλλά ήταν επιρρεπής στα λάθη (5 στο πρώτο δεκάλεπτο). Αυτή απροσεξία των παικτών του Μπαρτζώκα είχε ως αποτέλεσμα να μετρά ήδη 3 κλεψίματα (και 4 ασίστ) ο Κρις Τζόουνς όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 15-17. Ο Φαλ ήταν φανερά επηρεασμένος από την αγωνιστική απραξία και ο Μπαρτζώκας έριξε τον Μόουζες Ράιτ στη θέση του. Οι Γιόβιτς και Οτζελέγιε ανέβασαν το σκορ για τη Βαλένθια, αλλά ο Πετρούσεφ (πέρασε στη θέση του Πίτερς) και ο Ουόκαπ έδωσαν το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, 19-21, στο τέλος της 1ης περιόδου.

Από 4 διαδοχικούς πόντους του Γιόβιτς, η Βαλένθια προηγήθηκε με 23-22. Η ομάδα του Πειραιά πίεσε στην άμυνα και είχε ένα εξαιρετικό τρίλεπτο, στο διάστημα του οποίου έκανε σερί 12-0. Το +11 του Ολυμπιακού (23-34) διαμόρφωσαν με τρίποντα οι Παπανικολάου και Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, αλλά «κλειδί» αμυντικά ήταν η φροντ λάιν, με τον Πετρούσεβ στο «4» και τον Ράιτ στο «5» να δημιουργεί πρόβλημα στην ελλιπή φροντ λάιν των «νυχτερίδων» απόψε λόγω απουσιών. Ο Σέμι Οτζελέγιε απάντησε, όμως με δικό του σερί 5-0 (28-34) φτάνοντας τους 9 προσωπικούς πόντους. Η άμυνα του Ολυμπιακού χαλάρωσε, ο Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγκι πέτυχε 5 πόντους ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ και από το +11 ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +1 (35-36). Στο +1 πήγε και στ’ αποδυτήρια για το ημίχρονο η ομάδα του Πειραιά (39-40), με τον Πετρούσεβ να έχει πετύχει τους 4 τελευταίους πόντους της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι δύο ομάδες είχαν από 4/11 τρίποντα στο α΄ μέρος, ενώ 15 – 18 ήταν τα ριμπάουντ.

Και… όπως συνηθίζει ο Ολυμπιακός, στην 3η περίοδο εμφανίστηκε πιο αποφασισμένος, με μεγαλύτερη ενέργεια και η εικόνα του ματς άλλαξε άρδην. Με τους Αϊζέια Κέινααν και Άλεκ Πίτερς να βλέπουν το καλάθι της Βαλένθια… σαν βαρέλι, τον Σακίελ ΜακΚίσικ να προσφέρει επίσης στο σκορ, η ομάδα του Πειραιά προηγήθηκε με +15 (44-59), ενώ όταν ολοκληρώθηκε το δεκάλεπτο το επιμέρους σκορ ήταν 9-20 (48-60). Η «ερυθρόευκη» άμυνα δηλαδή ήταν αυτή που είχε «κλειδώσει» τους Ισπανούς και είχε δώσει ρυθμό στους παίκτες του Μπαρτζώκα. Μάλιστα, λίγο πριν ολοκληρωθεί η 3η περίοδος (συγκεκριμένα στα 10.9΄΄), ο προπονητής των γηπεδούχων, Άλεξ Μουμπρου, αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή, όταν σε φάουλ στον Χάρπερ εκνευρίστηκε πετώντας τον μαρκαδόρο του.

Στην 4η περίοδο, ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο, είπε «όχι» στην προσπάθεια των παικτών της Βαλένθια να ξαναμπούν στη διεκδίκηση της νίκης και επικεντρώθηκε στον στόχο να πάρει νίκη με διαφορά μεγαλύτερη των +7 πόντων, δηλαδή της διαφοράς με την οποία είχε ηττηθεί από τους Ισπανούς στο ΣΕΦ, στο πρώτο γύρο... κάτι που πέτυχε (65-78).

Διαιτητές: Ράντοβιτς (Κροατία), Πουκλ (Σλοβενία), Βίλιους (Λιθουανία)

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Άλεξ Μουμπρού): Χάρπερ 4, Πουέρτο, Ρίβερς 3 (1), Πραντίγια 2, Άντερσον 4, Λόπεθ-Αροστέγκι 10 (1), Τζόουνς 2, Ινγκλις 7, Γιόβιτς 9 (1), Ρόμπερτσον 5 (1), Οτζελέγιε 19 (1), Πάνγκος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Ουίλιαμς-Γκος 9 (1), Ράιτ 10, Κέινααν 16 (1), Λαρεντζάκης, Φαλ 5, Παπανικολάου 3 (1), Μπραζντέικις 3, Πίτερς 9 (1), Πετρούσεβ 6, ΜακΚίσικ 10

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Παπακώστας: Θύμα διάρρηξης ο γνωστός σεφ (βίντεο)

Dentist Pass: Αντίστροφη μέτρηση για τη χρήση των voucher

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Εντοπίστηκε η τσάντα της 8 μήνες μετά