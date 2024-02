Κοινωνία

Βάρκιζα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Πώς εξετράπη της πορείας του το όχημα με αποτέλεσμα την πτώση σε παραθαλάσσιο γκρεμό.

Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Παραλιακή Οδό Αθηνών-Σουνίου στο ύψος της Βάρκιζας. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε στο γκρεμό.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον οδηγό σοβαρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Το όχημα ανασύρθηκε από την τροχαία.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα.

Πηγή: Irafina.gr

