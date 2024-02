Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ και επισήμως προπονητής των "ερυθρόλευκων"

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Ετσεμπαρία.

Το «χρονικό ενός προαναγγελθέντος γάμου», ολοκληρώθηκε σήμερα (11/2), καθώς η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Ετσεμπαρία. Γεννημένος στις 14 Μαρτίου 1961, στην πόλη Zaldibar, ο Βάσκος τεχνικός αναλαμβάνει τον Θρύλο προερχόμενος από τη Σεβίλλη, με την οποία τον περασμένο Μάιο κατέκτησε το Europa League.

Έχει κοουτσάρει σε 468 παιχνίδια σε επίπεδο LaLiga, με θητεία σε Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ρεάλ Βαγιαδολίδ, Οσασούνα, Λεβάντε, Έιμπαρ, Αλαβές και Σεβίλλη.

Ο 63χρονος τεχνικός πραγματοποίησε τα πρώτα του βήματα στην προπονητική στα τμήματα υποδομής της Αθλέτικ Μπιλμπάο, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό αγώνα, το 2009.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλωσορίζει στην οικογένειά της τον κ. Μεντιλίμπαρ».

