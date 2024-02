Κόσμος

Χαμάς: Κατηγορεί το Ισραήλ για τον θάνατο ομήρων

Διαβάστε την ανακοίνωση με την οποία η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ. Πόσοι Παλαιστίνιοι έχουν χάσει την ζωή τους.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 96 ώρες είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Ισραηλινοί όμηροι και να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι 8, ανακοίνωσε σήμερα η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ, με ανάρτηση στο δίκτυο της οργάνωσης στο Telegram.

«Η κατάστασή τους γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη λόγω της αδυναμίας να τους παρασχεθεί η ενδεδειγμένη αγωγή. (Το Ισραήλ) φέρει την πλήρη ευθύνη για τις ζωές εκείνων που τραυματίστηκαν δεδομένων των συνεχόμενων βομβαρδισμών», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Εντωμεταξύ, τουλάχιστον 28.176 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 67.784 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανέφερε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα σε σημερινή ανακοίνωση.

Τις τελευταίες 24 ώρες, έχουν σκοτωθεί 112 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί 173, σύμφωνα με το υπουργείο.

