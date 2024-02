Αθλητικά

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: πέρασε άνετα από τις Σέρρες το “τριφύλλι”

Άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.

Με πολύ σοβαρό πρόσωπο απ’ την αρχή ως το τέλος κι ανεπηρέαστος απ’ τις πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα του, ο Παναθηναϊκός πέρασε με κυριαρχική νίκη κι απ’ τις Σέρρες, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 3-0 στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής, έπιασε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας (με έναν αγώνα περισσότερο) και περιμένει την έκβαση της μεγάλης «μάχης» των «δικεφάλων» στην Τούμπα (20:00). Τα γκολ των Βέρμπιτς (8’), Παλάσιος (31’) και Γερεμέγεφ (90’+1’) έκαναν τη... διαφορά για τους «πράσινους», που έχασαν πολλές ευκαιρίες για να φτάσουν σε μία ακόμη πιο άνετη νίκη.

Παρά τις πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του σε ένα εκτεταμένο ροτέισον από την πλευρά του Φατίχ Τερίμ (8 αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό), ο Παναθηναϊκός προσπάθησε απ’ τα πρώτα λεπτά να πάρει τον έλεγχο του αγώνα και μόλις στο 8ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Σε εκτέλεση κόρνερ του Μπερνάρ από τα αριστερά, ο Βέρμπιτς σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια στο βάθος των διχτύων του Χόβαν.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να ψάχνουν με οργανωμένες επιθέσεις και δεύτερο γκολ και στο 20’ έφτασαν πολύ κοντά στο να το πετύχουν όταν ο Μπερνάρ συνδυάστηκε εντυπωσιακά με τον Βιλένα, ο Ολλανδός πάτησε στην περιοχή και σούταρε με το δεξί, αλλά η μπάλα πέρασε πολύ λίγο άουτ.

Στο 28’ ο Σπόραρ «διάβασε» την γκέλα του Μπέργκστρεμ, μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, όμως η σέντρα-σουτ που επιχείρησε δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Χόβαν, αφού κι ο Παλάσιος ήταν πολύ πιο πίσω απ’ την μπάλα.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 2-0 στο 31’. Ο Μπερνάρ πίεσε έξω απ’ την περιοχή του Πανσερραϊκού κι έκλεψε την μπάλα, «σέρβιρε» με τη μία στον Παλάσιος κι ο Αργεντινός εξτρέμ δεν χρονοτρίβησε, εκτελώντας στη γωνία του Χόβαν για το δεύτερο γκολ των «πράσινων».

Ο Πανσερραϊκός είχε τη δική του «μεγάλη» στιγμή στο ματς στο 45’, όταν από εκτέλεση κόρνερ, η άμυνα του Παναθηναϊκού απομάκρυνε προς τον Ντανκερλούι, ο οποίος σούταρε έξω απ’ την περιοχή με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Λοντίγκιν και να καταλήγει άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και στο 59’ έχασε άλλη μία πολύ καλή ευκαιρία. Ο Κώτσιρας που είχε περάσει αλλαγή στο 57’, παίζοντας κεντρικός χαφ, έκλεψε την μπάλα και σούταρε έξω απ’ την περιοχή, ο Χόβαν απέκρουσε κι ο Παλάσιος από πλάγια δεν μπόρεσε να πλασάρει εύστοχα, σημαδεύοντας πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 70’ από κόρνερ του Ουάρντα, η άμυνα του Παναθηναϊκού «κόλλησε» κι ο Σοφιανός μπήκε στην πορεία της μπάλας, αλλά ο Λοντίγκιν έπεσε σωτήρια στη γωνία του και μπλόκαρε σταθερά.

Τέσσερα λεπτά αργότερα (74’) από γύρισμα του Σπόραρ, ο Βιλένα έπιασε εντυπωσιακή κεφαλιά-ψαράκι, με τον Χόβαν να αποκρούει και να αντιδράει σταθερά και στο δεύτερο (πιο αδύναμο) σουτ του Μπερνάρ.

Στο 82’ ο Κώτσιρας βρήκε με τη μία τον Μπερνάρ, ο οποίος πέρασε και πλάσαρε, αλλά ο Χόβαν έδειξε ξανά καλά αντανακλαστικά κι απέκρουσε, ενώ στο 88’ το πολύ καλό σουτ του Ζέκα πέρασε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια του Πανσερραϊκού.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γερεμέγεφ που μόλις είχε περάσει στο γήπεδο ως αλλαγή στέφθηκε ξανά σκόρερ, πετυχαίνοντας το 6ο τέρμα του στο πρωτάθλημα. Από σέντρα του Λημνιού και σουτ του Μαντσίνι, ο Σουηδός φορ μπήκε στην πορεία της μπάλας και την έστειλε στα δίχτυα για το τελικό 3-0 του Παναθηναϊκού.



Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: 30’ Τομάς, 36’ Ουεντραόγκο 75’ Πεταυράκης, 78’ Μορέιρα – 80’ Σπόραρ, 90'+4' Γερεμέγεφ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Ντανκερλούι, Μπέργκστρεμ, Θυμιάνης, Διαμαντής (25’ λ.τρ. Σοφιανός), Στάικος (8, Ουεντραόγκο (46’ Πεταυράκης), Μορέιρα, Ουάρντα, Τομάς (69’ Χατζηστραβός), Άλεκσιτς (69’ Μπετανκόρ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Ακαϊντίν, Ούγκο, Χουάνκαρ, Ζέκα, Βιλένα (89’ Μαντσίνι), Παλάσιος (84’ Λημνιός), Μπερνάρ (84’ Σένκεφελντ), Βέρμπιτς (57’ Κώτσιρας), Σπόραρ (89’ Γερεμέγεφ).

