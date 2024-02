Κοινωνία

Κακοκαιρία - Κέρκυρα: σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι (βίντεο)

Έντονα είναι τα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την Κέρκυρα.

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη δυτική Ελλάδα "χτύπησε" και την Κέρκυρα.

Το χαλάζι έστρωσε τα πάντα στο κέντρο της πόλης αλλά και περιφερειακά κυρίως μέση Κέρκυρα και το τοπίο έμοιαζε σαν να είναι χιονισμένο!

Προσοχη χρειάζεται στους δρόμους καθως σύμφωνα με την ΕΜΥ η βροχόπτωση θα συνεχιστεί.

Επιπλέον από τους δυνατούς ανέμους έχει τεθεί επί ποδός η Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς υπάρχουν αρκετές πτώσεις δέντρων.

