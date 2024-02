Κοινωνία

Γλυφάδα - Ναυτιλιακή: οι συγκλονιστικές μαρτυρίες και η ανακοίνωση της Αστυνομίας (βίντεο)

Πώς περιγράφουν στην κάμερα τις τρομακτικές στιγμές που βίωσαν κατά τη φονική επίθεση στην ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Τραγωδία σημειώθηκε στα γραφεία ναυτιλιακής εταιρίας, στη Γλυφάδα το πρωί της Δευτέρας, όταν ένας ένοπλος άνδρας εισέβαλε και άνοιξε πυρ.

Αποτέλεσμα της φονικής επίθεσης είναι να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν στην εταιρεία, δύο άνδρες και μία γυναίκα αλλά και ο δράστης εν τέλει έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του κτιρίου.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυτίες των υπαλλήλων που έχησαν την εφιαλτική ομηρεία στην ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα.

Όπως περιγράφει μία υπάλληλος της εταιρείας: "Πρόκειται για έναν παλιό υπάλληλο της εταιρείας, έχει απολυθεί εδώ και καιρό ο οποίος προφανώς ήθελε να εκδηκηθεί τα αφεντικά...Γιατί φώναζε σε όλους να φύγουν, δεν ήθελε να χτυπήσει κάποιον από εμάς, και χτύπησε στοχευμένα αυτούς".

"Τους πυροβολισμούς τους άκουσα, πήγα προς τη σκάλα να δω τι γίνεται, είδα δυο παιδιά μου είπαν "είναι ο Άρης με όπλο" και έτρεξα προς τον κήπο δίπλα από το γκαράζ", είπε μεταξύ άλλων ένας από τους υπαλλήλους που έζησε την τραγωδία.

Το χρονικό της φονικής εισβολής

Σύμφωνα με την Αστυνομία περίπου στις 10.20 το πρωί ο ένοπλος μπήκε στα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αρτεμισίου και Φλέμινγκ. Ο δράστης εισήλθε στο κτήριο από τον υπόγειο χώρο στάθμευσης, ανέβηκε στα γραφεία κρατώντας μια καραμπίνα και ένα πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί.

Τρεις άνθρωποι χτυπήθηκαν απο τα πυρά του, ενώ άλλοι αλλόφρονες εγκατέλειψαν τα γραφεία, αναζητώντας βοήθεια.

Δράστης είναι ένας Αιγύπτιος, 76 ετών, πρώην εργαζόμενος στην εταιρεία, ο οποίος αφού άνοιξε πυρ κατά όσων βρίσκονταν στα γραφεία, ταμπουρώθηκε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Πληροφορίες από την Αστυνομία, ανέφεραν ότι άνδρας της ΕΚΑΜ έχει δει με την διόπτρα του τον δράστη και τρία άτομα στο πάτωμα ενός δωματίου και το περιστατικό αντιμετωπίστηκε εξ αρχής ως ενεργή ομηρία.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και κλιμάκιο της ΕΚΑΜ.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι ο ηλικιωμένος δράστης ήταν νεκρός στο υπόγειο του κτηρίου.

Επί τόπου έσπευσαν και δύο κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, καθώς και διασώστες με δύο ασθενοφόρα και μια μηχανή. Αρκετή ώρα μετά τους πυροβολισμούς, με ασθενοφόρα μεταφέρθηκαν στο Ασκηπιείο της Βούληας δύο από τους ομήρους που δεν ήταν μεταξύ των τριών που δέχθηκαν τα θανατηφόρα πλήγματα.

Αναλυτικά στοιχεία για το περιστατικό εξέδωσε η ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή της:

"Σήμερα, Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:11, ενημερώθηκε το κέντρο της Άμεσης Δράσης, από υπάλληλο ναυτιλιακής εταιρείας στη Γλυφάδα, ο οποίος βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων, για περιστατικό με πυροβολισμούς.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, της Άμεσης Δράσης, της Ο.Π.Κ.Ε., της Τροχαίας καθώς και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ενώ στο σημείο προσήλθε ομάδα της Ε.Κ.Α.Μ. και διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή γύρω από την εταιρεία και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, εντός του κτηρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας απεγκλωβίστηκαν δύο εργαζόμενες της εταιρείας.

Όπως διαπιστώθηκε, 76χρονος άνδρας, πρώην εργαζόμενος, εισήλθε στο κτήριο και, έχοντας στην κατοχή του καραμπίνα, πυροβόλησε τραυματίζοντας θανάσιμα τρία άτομα, τα οποία βρίσκονταν στον πρώτο όροφο του κτηρίου.

Ακολούθως, ο 76χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε αποθήκη του υπογείου των εγκαταστάσεων. Δίπλα του βρέθηκε η καραμπίνα που έφερε.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα με το οποίο είχε μεταβεί στην εταιρεία ο δράστης, βρέθηκε ένα περίστροφο.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής."

