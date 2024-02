Κοινωνία

Στη φυλακή ο 42χρονος που κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά 13χρονο με αυτισμό

Πως ο πακιστανικής καταγωγής δράστης, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του παιδιού για τα πατίνια, που απορρέει από τη αναπτυξιακή του δυσκολία.

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 42χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου, ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος ενός 13χρονου αγοριού που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 42χρονος γνωρίζοντας το έντονο ενδιαφέρον του αγοριού στα πατίνια που απορρέει από τη αναπτυξιακή του δυσκολία, με το πρόσχημα να του χαρίσει ένα πατίνι, τον οδήγησε μεσημβρινές ώρες της 9-2-2024 εντός της οικίας του και προέβη σε αξιόποινες πράξεις.

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται.

