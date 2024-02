Κοινωνία

Κακοκαιρία - Βόρειο Αιγαίο: Υδροστρόβιλοι, πλημμύρες και καταστροφές (εικόνες)

Κατεστραmμένο το αγροτικό οδικό δίκτυο στη Σαμοθράκη. Μεγάλες ζημιές στη Χίο και υδροστρόβιλοι στη Λήμνο.

Μεγάλη καταστροφή στο αγροτικό οδικό δίκτυο στη νότια και ανατολική πλευρά της Σαμοθράκης προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε, χθες τα ξημερώματα, στο ακριτικό νησί.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Θανάσης Βίτσας, χρειάστηκαν μόλις δυόμισι ώρες ισχυρής βροχόπτωσης, η οποία συνοδεύτηκε και από έντονη χαλαζόπτωση, για να καταστραφούν αρκετά χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας. «Στη νότια πλευρά του νησιού αλλά και στην ανατολική είναι οι ελαιώνες και πολλά ποιμνιοστάσια, η προσβασιμότητα στα οποία σχεδόν έχει αποκλειστεί σε μερικά σημεία και οι αγρότες μπορούν να τα προσεγγίσουν μόνο πεζή» εξήγησε ο κ. Βίτσας.

Διευκρίνισε, δε, ότι δεν είναι πρωτόγνωρες οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα καθώς είναι δρόμοι υπαρκτοί μεν, αλλά που χαράχτηκαν στο παρελθόν χωρίς μελέτες και που λόγω των μεγάλων κλίσεων, των πολυάριθμων ρεμάτων της Σαμοθράκης και της αποψίλωσης, παρασύρονται -σχεδόν διαλύονται- από τα ορμητικά νερά.

Σε ό,τι αφορά στον χρόνο αποκατάστασης των ζημιών, ο κ. Βίτσας ανέφερε πως ήδη ζητήθηκε η βοήθεια της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, η οποία άμεσα θα προχωρήσει σε μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών. Διευκρίνισε, παράλληλα, πως η συντήρηση και αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας είναι βάσει νόμου αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής, ωστόσο στην περίπτωση τόσο εκτεταμένων καταστροφών, η βοήθεια της Περιφέρειας -δεδομένου ότι ο Δήμος διαθέτει μόλις δύο μηχανήματα κι έναν χειριστή- είναι αναγκαία. Μάλιστα, όπως είπε, η ανταπόκριση της ΠΑΜΘ σε αντίστοιχα αιτήματα είναι διαχρονικά άμεση.

Υδροστρόβιλος στη Λήμνο

Ο υδροστρόβιλος είναι ένα μικρής έκτασης μετεωρολογικό φαινόμενο μικρής χρονικής διάρκειας.

Έκαναν την εμφάνιση τους πριν λίγη ώρα στον Εβγάτη και ελπίζουμε οτι δεν θα επιφέρουν επιπλέον καταστροφές απ' όσες δημιούργησε στην περιοχή η χθεσινή κακοκαιρία!

Οι εικόνες που καταγράφηκαν στο βίντεο του limnosfm100.gr είναι συγκλονιστικές.

Η κακοκαιρία "χτύπησε" και τη Χίο

Σημαντικές ζημιές κυρίως στην περιοχή της κεντρικής Χίου άφησε στο πέρασμά της κακοκαιρία τα ξημερώματα της Τρίτης.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν κυρίως η περιοχές της Αγίας Ερμιόνης και του Μέγα Λιμνιώνα όπου εξαιτίας της ραγδαιότητας των καιρικών φαινομένων πλημμύρισαν αρκετά σπίτια, υπόγεια και γκαράζ ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αναφέρει το politischios.gr.

