Life

“The 2Night Show”: Τρεις καλεσμένοι το βράδυ της Τρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μαρία Σολωμού, ο Αλέξανδρος Μουρατίδης και η Ελομίδα Βισβίκη, "ανοίγουν τα χαρτιά τους" στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

-

Απόψε, Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τη Μαρία Σολωμού. Η αγαπημένη ηθοποιός, που καταφέρνει πάντα με την εμφάνιση, αλλά και τα λεγόμενά της να κεντρίζει το ενδιαφέρον του κοινού, μιλάει για όλους και για όλα. Τι σχέση έχει με τον 18χρονο γιο της; Πώς αντιδρούν οι φίλοι του όταν τη βλέπουν; Γιατί δεν «καίγεται» να κάνει τηλεόραση; Πώς, ενώ πήγε να κάνει σπικάζ, κατέληξε να κάνει podcast; Τι θέματα έχουν, κυρίως, τα γράμματα που της στέλνουν στα podcast; Γιατί αισθάνεται άβολα με τις κάμερες και γιατί νιώθει ότι δεν ξέρει πώς να φερθεί, όταν την πολιορκούν; Γιατί δεν βάζει φωτογραφίες με τη σχέση της στα social media; Τέλος, η Μαρία Σολωμού μιλάει για το νέο της project και δηλώνει πως η μετριότητα είναι κάτι που δεν της ταιριάζει καθόλου.

Στο αποψινό «The 2Night Show», καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι και ο Αλεξάνδρος Μουρατίδης. Ο Body Piercer, που έγινε γνωστός μέσω του TikTok, μιλάει για την τέχνη του piercing, το όνειρό του να γίνει διάσημος και να «τρυπήσει» όλη την Ελλάδα. Έχει μετανιώσει για τα tattoo που έκανε στο πρόσωπό του; Πώς τον αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι; Τέλος, μιλάει για το μεγαλύτερο event που διοργάνωσε και εξηγεί πώς κατάφερε να μαζέψει 5.000 άτομα και να κάνει 1500 piercing σε μία ημέρα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» και την Ελομίδα Βισβίκη. Η αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας μιλάει για τη ζωή της, αλλά και για τη συμμετοχή της στο «Cash or Trash». Πώς από τη Φιλοσοφική, κατέληξε να εργάζεται σε τράπεζα; Ποιος είναι ο σύζυγός της, που έχει δημιουργήσει το «Google Maps»; Γιατί στην αρχή είχε ενδοιασμούς για το «Cash or Trash»; Σε ποιο φιλανθρωπικό σκοπό διέθεσε όλα τα αντικείμενα που αγόρασε στο «Cash or Trash»; Τέλος, εξηγεί πώς πήρε την απόφαση με την οικογένειά της να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα και γιατί είναι η 3η καλύτερη επιλογή που έκαναν στη ζωή τους.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00.

#The2NightShow

Δείτε το trailer:

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ: Χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη 730000 επαγγελματίες - Ποιοι “σώζονται”

Γλυφάδα - Ναυτιλιακή εταιρεία: “Τους σκότωσε ο… άνθρωπος τους” (βίντεο)

Τροχαίο - Πατήσια: Νεκρός οδηγός μηχανής