Κοινωνία

Βόμβα στο Υπουργείο Εργασίας: Εντοπίστηκε η μοτοσικλέτα διαφυγής των δραστών

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές η μοτοσυκλέτα ήταν κλεμμένη και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εντόπισε πριν από λίγες μέρες στο κέντρο της Αθήνας την μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν οι δράστες που τοποθέτησαν την βόμβα απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές η μοτοσυκλέτα ήταν κλεμμένη και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ προκειμένου να ελεγχθεί για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

