Life

“The 2Night Show” - Μαρία Σολωμού: Ο γιος μου κρύβει ότι είμαι μάνα του! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε η δημοφιλής ηθοποιός για το γιο της, τη δουλειά της αλλά και τις αντιλήψεις της για τη ζωή και για τα προβλήματα.

-

Η δημοφιλής ηθοποιός Μαρία Σολωμού βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης. Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον 18χρονο γιο της και τις σπουδές του. «O γιος μου είναι 18 χρονών. Σπουδάζει. Υπάρχει γκρίνια γιατί δεν πέρασε στην πρώτη του επιλογή, οπότε θα ξαναπροσπαθήσει του χρόνου. Η πρώτη του επιλογή είναι Κοινωνική Πολιτική. Καλά είναι», είπε αρχικά.

Σε ερώτηση για το εάν ο γιος της θελήσει στο μέλλον να ασχοληθεί με την υποκριτική, η Μαρία Σολωμού απάντησε: «Μέχρι τελευταία στιγμή δεν κάθομαι ήσυχη, περιμένω να την ακούσω την ανατροπή, έτσι νιώθω. Πάντα έλεγε ότι η δουλειά μας είναι πολύ εύκολη και μπορεί να την κάνει πολύ άνετα. Μέχρι τα 25 του εγώ δεν είμαι άνετη, αλλά του αρέσει πολύ όλο αυτό το θεωρητικό και το φιλολο -πολιτικό που το πήρε από τον πατέρα του».

Όσον αφορά για το αν οι δυο τους βγαίνουν μαζί, η Μαρία Σολωμού αποκάλυψε: «Μία φορά έχει με έχει συνοδεύσει σε μία πρεμιέρα ήταν 2-3 χρόνια πριν. Τώρα 2 μέτρα μακριά μου περπατάει, είναι φοβερό. Δεν λέει ότι η μάνα του είναι η Σολωμού. Με παίρνει μια μέρα να μου πει να πάω να τους μαζέψω από μια συναυλία, γιατί δεν βρίσκανε τρόπο να φύγουν από το Θέατρο Βράχων. Πάω με ένα σορτσάκι και μια παντόφλα από το σπίτι και έξω από το Βράχων ακούω ουρλιαχτά και ήταν οι φίλοι του γιου μου. Δεν ήξεραν ότι είμαι η μάνα του. Δεν το λέει, τα κρύβει».

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα - Διαπραγματεύσεις: “Μακρύς ο δρόμος” για ανακωχή

Εορτολόγιο - 14 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Αγρότες: “Ζεσταίνουν τις μηχανές” για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων