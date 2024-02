Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Βουλή: Η κόντρα Σκέρτσου - Βελόπουλου και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κόντρα μεταξύ του Κυριάκου Βελόπουλου και του Άκη Σκέρτσου στην συζήτηση για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τι στάση κρατά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

-

«Σήμερα δεν αποφασίζουμε την αλλαγή ή την εξέλιξη της κοινωνίας, μέσα σε αυτή την αίθουσα. Η κοινωνική αλλαγή, η εξέλιξη, η πρόοδος συμβαίνουν μέσα στην κοινωνία. Έχουν συμβεί μέσα στην κοινωνία. Η κοινωνία αλλάζει και εξελίσσεται , χωρίς την άδεια του κοινοβουλίου. Γι΄αυτόν τον λόγο κανένας δεν έχει το δικαίωμα να στερεί αυτή τη θεμελιώδη ελευθερία και χαρά από κανένα συνάδελφό μας», δήλωσε αναφερόμενος στην απόφαση που καλείται να λάβει η ολομέλεια για την ισότητα στο γάμο.

Το νομοσχέδιο αυτό, είπε ο κ. Σκέρτσος, αποτελεί απόδειξη της προστασίας, όχι μόνο των δικαιωμάτων των ομοφύλων αλλά και του ίδιου του δικαιώματος μας κοινωνίας να προοδεύει και να εξελίσσεται. «Δεν είναι ανεκτό, δημοκρατικά, οι συνάνθρωποι μας, με ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό, να έχουν λιγότερα ατομικά, πολιτικά ή κοινωνικά δικαιώματα, από την πλειονότητα», είπε ο κ. Σκέρτσος και πρόσθεσε πως είναι απάνθρωπο να τιμωρούνται και να καταδικάζονται σε μια ζωή στο σκοτάδι και στο περιθώριο, επειδή είναι διαφορετικοί από την πλειονότητα, ενώ δεν βλάπτουν κανέναν, με την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.

Είναι άδικο να αναγνωρίζουμε μόνο σε μερικούς επιφανείς ομοφυλόφιλους το δικαίωμα στην εκκεντρικότητα, αλλά όχι σε όλους το αναφαίρετο δικαίωμα στην κανονικότητα, είπε ο υπουργός Επικρατείας, που τελικά γεννά ασφάλεια, ευημερία και ευτυχία

Στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

Ο υπουργός Επικρατείας λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία του, επί του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο απευθύνθηκε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αρκετοί εκ των οποίων, είτε διαφωνούν είτε προσανατολίζονται να απέχουν από την ψηφοφορία.

«Απευθύνομαι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ψηφίζουμε την ισότητα στο γάμο, όχι κόντρα στην πολιτική μας αντίληψη και στην κοινωνική παράδοση, αλλά ακριβώς επειδή πιστεύουμε στην παράδοση και στην κοινωνική συνοχή, διότι έτσι εντάσσουμε την εξέλιξη των κοινωνικών δικαιωμάτων στην παράδοσή μας και τελικά έτσι δημιουργούμε μια πιο ισχυρή κοινωνία, μια πιο ισχυρή πατρίδα, ένα πιο ισχυρό έθνος», είπε ο υπουργός Επικρατείας και πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερψήφισε το Σύμφωνο Συμβίωσης, λίγες μόλις εβδομάδες πριν εκλεγεί αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και εξελέγη δύο φορές πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό συνέβη διότι έχει πείσει την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας ότι εργάζεται και ότι ενδιαφέρεται για όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό απαιτούν οι πολίτες από εμάς. Να εργαζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε την Ελλάδα μια πιο δίκαιη, πιο ευημερούσα χώρα, μια πιο ισχυρή και ανθεκτική πατρίδα, όπου οι πολίτες μας θα αισθάνονται ελεύθεροι, δημιουργικοί, ασφαλείς και ευτυχισμένοι».

Παράλληλα όμως απευθύνθηκε και σε όλους και όλες μέσα στην αίθουσα της ολομέλειας. «Ας βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση γονιών που μεγαλώνουν παιδιά με ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Και που τα αγαπούν βαθιά. Αλλά που ταυτόχρονα κάποιοι από αυτούς νιώθουν και φόβο και αγωνία και αμφιβολία. Είναι συνάνθρωποι μας, της διπλανής πόρτας. Μπορεί και να είναι συγγενείς μας. Τους απασχολεί ότι τα παιδιά τους δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας και ανησυχούν γι΄αυτό. Έχουν κάθε δικαίωμα να ανησυχούν γι΄αυτό. Ας σκεφτούμε την ανακούφιση που θα νιώσουν όλοι οι αυτοί οι άνθρωποι, όταν δουν ότι η πολιτεία αναγνωρίζει επιτέλους, ως ισότιμα, τα παιδιά τους. Ας δώσουμε μια ευκαιρία στην αγάπη. Ας δώσουμε μια ευκαιρία να αγαπήσουμε περισσότερο τους εαυτούς μας και τους γύρω μας. Είναι μια πράξη επαναστατική», είπε ο 'Ακης Σκέρτσος.

«H οικογένεια υπάρχει, εξελίσσεται, μετασχηματίζεται, και ο νομοθέτης καλείται να ακολουθεί αυτές τις εξελίξεις. Δεν ρωτούν το κοινοβούλιο οι άνθρωποι που ενώνουν τις ζωές τους, για το πως θα πραγματώσουν τα όνειρα τους, όποια και αν είναι αυτά. Το κάνουν ήδη. Έχει γίνει ήδη», είπε ο υπουργός Επικρατείας και υπογράμμισε ότι «από τον Σαίξπηρ μέχρι τον Ερωτόκριτο, οι νέοι υπερέβαιναν το νόμο-τον πατέρα εκείνες τις εποχές- για να πραγματωθούν στην αγάπη και στο όνειρο».

«Ο γάμος από έρωτα και η θεμελίωση της οικογένειας, πάνω στο υπόδειγμα της αγάπης, είναι ο πυρήνας της νεωτερικής κοινωνίας, της πυρηνικής οικογένειας και του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι αυτό το οποίο μας διαφοροποιεί, από το Μεσαίωνα και από την αρχαιότητα. Ο νομικός μας πολιτισμός, μπορεί να μην εξετάζει τα αίτια και τα κίνητρα του γάμου, όμως διασφαλίζει σε όλες τις διαστάσεις του, την ελεύθερη βούληση και την αυτονομία του ανθρώπου. Επιτρέπει γι΄αυτό να λήξει ένας κακός γάμος. Επιτρέπει, επίσης, ο γάμος να έχει και συναισθηματικά κίνητρα, αν όχι κυρίως συναισθηματικά κίνητρα, να αποτελεί την οδό του προσώπου προς τη δική του ευτυχία, σε συμφωνία και σε σύμπτωση της ελεύθερης βούλησης του με τη βούληση ενός άλλου προσώπου. Αυτός ο συγχρονισμός, της ανάγκης δύο ανθρώπων για συνύπαρξη, αυτό είναι ο γάμος», είπε ο κ. Σκέρτσος.

Δεν ορίζει το Σύνταγμα τον τύπο της οικογένειας, αφήνει την ελευθερία σε κάθε άνθρωπο να επιλέξει ελεύθερα και από εκεί και πέρα η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την οικογένεια, χωρίς διακρίσεις, είπε ο υπουργός Επικρατείας και ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την τιμή που του έκανε να είναι εκείνος ο εισηγητής του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αναφερόμενος στα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών, ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες που αναγνωρίζονται, ως ομόφυλοι γονείς, με παιδιά, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, μόλις περάσουν τα σύνορα και μπουν στην πατρίδα τους, αυτή τους η ιδιότητα παύει να υπάρχει. «Τα παιδιά τους μένουν απροστάτευτα στην καθημερινότητα. Μένουν απροστάτευτα αν τους συμβεί κάτι κακό», είπε και αναρωτήθηκε: «είναι στην παράδοσή μας να αφήνουμε απροστάτευτα παιδιά ενώ είναι ελληνόπουλα; Να μην τους δίνουμε την ελληνική ιθαγένεια; Είναι στην παράδοσή μας να μην τους δίνουμε δικαίωμα στην υγεία; Στην ασφάλιση; Στην κληρονομιά; Όπως και στα υπόλοιπα παιδιά; Απλώς και μόνο επειδή οι γονείς τους έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από την πλειονότητα;».

Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Θα στηρίξουμε ακόμα και ένα τμήμα μιας μεταρρύθμισης, που ήδη έχουμε προτείνει και κοινοβουλευτικά, και προφανώς δεν θα προσβάλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα για να αποδείξουμε τα ελλείμματα και τον διχασμό της κυβέρνησης», είπε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μιλώντας στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι όλοι γνωρίζουν ότι χωρίς την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και άλλων κομμάτων αυτή η μεταρρύθμιση δεν θα μπορούσε να γίνει, «χωρίς την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γινόταν». Τόνισε ότι «χωρίς την στήριξη των πραγματικά προοδευτικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορεί να περάσει», προσθέτοντας ότι «αισθανόμαστε τιμή να στηρίζουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο και να στηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα», καθώς «η ισότητα δεν είναι θέμα προς συζήτηση, είναι αδιαπραγμάτευτη και όσο κι αν θέλουν κάποιοι να μας κρατάνε πίσω, η κοινωνία προχωρά και εξελίσσεται και γίνεται συμπεριληπτική χάρη και στον ΣΥΡΙΖΑ και τις πρωτοβουλίες του. Εμείς φέραμε τη συζήτηση ως εδώ». Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε δημοψηφίσματα.

Ανέφερε ότι «δεν καλούμαστε να κατοχυρώσουμε δικαιώματα μόνο για κάτι που θα γίνει αλλά και για κάτι που ήδη υπάρχει» και «δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια».

Υπογράμμισε ότι η σημερινή συζήτηση αφορά το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πως «ο διχασμός της ΝΔ αποδεικνύει ότι ένα μεγάλο τμήμα της ξεκάθαρα τίθεται κατά του ευρωπαϊκού κεκτημένου» και ότι «φαίνεται πως τη συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις δεν τις αντέχει πολιτικά η ΝΔ γιατί αμφισβητείται ήδη η συνοχή της». Προσέθεσε ότι «πρέπει να καταγραφεί ότι η ΝΔ δεν έχει την επάρκεια να κάνει προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και να ικανοποιήσει βασικά δικαιώματα και τη συνταγματική επιταγή της ισότητας», ενώ σχολίασε ότι «ο ψευδεπίγραφος φιλελευθερισμός και εκσυγχρονισμός τους σταματά στις εξαγγελίες και στα μεγάλα λόγια».

Σε αυτό το πλαίσιο είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νομοσχεδίου, αναφέροντας ότι «απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο μεγάλο ερώτημα της σύμπλευσης της χώρας μας με την ΕΕ, το κρυφτούλι δεν είναι ανεκτό». Είπε ότι «χρειάστηκε ένα νομοσχέδιο με προοδευτικό πρόσημο για να αποκαλυφθεί το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης που κάθε άλλο παρά κεντρώο είναι, εφόσον λέγεται ότι πάνω από το 1/3 των βουλευτών της συμπολίτευσης είτε καταδικάζει είτε αποφεύγει να στηρίξει το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό δείχνει την πολιτική σας ταυτότητα και την πολιτική πραγματικότητα».

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι η νομική κατοχύρωση του δικαιώματος στον γάμο για όλα τα ζευγάρια ανεξαρτήτως φύλου είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή για τη χώρα μας και έχει αναδείξει μεγάλες αντιθέσεις μέσα στην κοινωνία και στα κόμματα και «έχει ανασύρει σκοταδιστικές αντιλήψεις, που οφείλουν ο προοδευτικός και δημοκρατικός κόσμος να αντιμετωπίσει». Επιπλέον, συνέχισε, έχει αποκαλύψει «ένα μεγάλο ρήγμα στην κυβερνητική παράταξη που πατάει σε πολλές βάρκες…».

Θέτοντας θέμα συνοχής της κυβέρνησης ο κ. Φάμελλος ανέφερε: «Η κυρία Συρεγγέλα και ο κ. Σκέρτσος στις Επιτροπές μας είπαν ότι η αντίθεση στο νομοσχέδιο είναι σαν να πηγαίνουμε κόντρα σε καταστατικές αρχές του Συντάγματος. Αναρωτιόμαστε, αναφέρονταν στον κ. Βορίδη, και στους βουλευτές που δεν θα το ψηφίσουν; Μας λένε επίσης ότι αν κάποιος θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να συμμορφωθεί με τις αρχές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η ευρωπαϊκή νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, θέτει αμφισβήτηση ως προς τη θέση και τον ρόλο της Ελλάδας ως κράτος μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Αναρωτιόμαστε πάλι, ο κ. Βορίδης και αυτοί που δεν θα ψηφίσουν αμφισβητούν τη θέση της Ελλάδας;». Σχολίασε ότι αυτά είναι αληθή επιχειρήματα, «αλλά απευθύνονται στον κ. Βορίδη, σε μεγάλο τμήμα της ΝΔ και στον κ. Σαμαρά». Είπε ότι ο υπουργός Επικρατείας όχι μόνο λέει ότι δεν θα ψηφίσει αλλά έχει επιχειρηματολογήσει και υπέρ της αντισυνταγματικότητας, για να αναρωτηθεί: «Και μετά πιστεύετε ότι θα έρχεται με αξιοπιστία να υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική;».

Κατόπιν αυτών ο κ. Φάμελλος έθεσε το ερώτημα πόσα μέλη της ΚΟ της ΝΔ «εναντιώνονται» στις αρχές του Συντάγματος και δεν θέλουν να συμμορφωθεί η χώρα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, πόσοι βουλευτές της συμπολίτευσης «αμφισβητούν τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας ως μέλους της ευρωπαϊκής οικογένειας» και «πόσοι υπουργοί αμφισβητούν την υποχρέωση της χώρας στην ισότητα, στο να μην υπάρχουν αόρατοι άνθρωποι, να μην υπάρχουν αόρατα παιδιά». Σχολίασε ότι η ΝΔ προσπαθεί να ισορροπήσει σε πολλές βάρκες και σε αυτή της Ακροδεξιάς, προσθέτοντας ότι «η ψηφοθηρία είναι χυδαία πολιτική επιλογή». Ζήτησε από την κυβέρνηση να μην επιχειρεί συμψηφισμούς με τις στάσεις των βουλευτών τής αντιπολίτευσης, καθώς «η επάρκεια και η σταθερότητα της κυβέρνησης εξαρτάται από τη συμπολίτευση». Χαρακτήρισε δε πρωτόγνωρη την «προτροπή του ίδιου του πρωθυπουργού προς τους βουλευτές να απέχουν από την ψηφοφορία ενός νομοσχεδίου», λέγοντας πως ακόμα κι αν απέχουν θα καταγραφούν στην κοινωνική συνείδηση και στην πολιτική ότι είναι κατά του νομοσχεδίου.

Ο κ. Φάμελλος επισήμανε ότι το νομοσχέδιο εντάσσεται στον πυρήνα του κράτους δικαίου όμως, σχολίασε, «δεν είναι συγχωροχάρτι για τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη που έχει στόχο να μειώσει και να υποβαθμίσει τις δημοκρατικές λειτουργίες και το κράτος δικαίου για να εξυπηρετήσει το σχέδιο και τα συμφέροντα που τον έφεραν στην εξουσία, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει ένα εκτεταμένο πλιάτσικο στη δημόσια και ιδιωτική περιουσία…».

Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε εκτενώς στο περιεχόμενο του ψηφίσματος που πέρασε την προηγούμενη Τετάρτη από το Ευρωκοινοβούλιο «με ευρύτατη πλειοψηφία τεσσάρων πολιτικών ομάδων», για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα. Σχολίασε ότι το ψήφισμα αποτελεί την καταγραφή όσων διαδραματίζονται στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, και αναφέρθηκε στην 107η θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα για το 2023, την πρόσφατα δημοσιευθείσα ετήσια έκθεση της ΑΔΑΕ για το 2022, την 59η θέση της χώρας σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας. Τόνισε ότι «αντί η κυβέρνηση και οι βουλευτές της να κινητοποιηθούν, για να αλλάξει αυτή η εικόνα για τη χώρα μας, επιδίδονται σε έναν αγώνα υποβάθμισης και απαξίωσης του ψηφίσματος και φτάνουν στο σημείο να κατηγορήσουν ως ανθέλληνες τους Έλληνες ευρωβουλευτές που το ψήφισαν. Και οι υπόλοιποι 328 που το ψήφισαν τι είναι;». Δηλαδή, είπε, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, «λέτε στην Έλενα Κουντουρά και στον Κώστα Αρβανίτη, που ήταν και εισηγητής, να πουν ψέματα για να υπερασπιστούν την κυβέρνηση σας και όχι την αλήθεια, τη δημοκρατία και τους πολίτες της χώρας;». Σημείωσε δε ότι οι ίδιοι ευρωβουλευτές συνέβαλαν ώστε στο ψήφισμα μην υπάρχουν σκληρές επιπτώσεις για τη χώρα μας. «Ανθέλληνες είναι όσοι προσβάλλουν την Ελλάδα όσοι μας έκαναν μαύρο πρόβατο στα θέματα δημοκρατίας», είπε. Προσέθεσε ότι «η απαξίωση του Ευρωκοινοβουλίου και με δηλώσεις του κ. Βορίδη, που χαρακτήρισε το ψήφισμα ακραίο και εμπαθές, μετά την απαξίωση της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής για τη σύμβαση 717, αποδεικνύει ότι δεν έχετε καμία σχέση με το σύνθημα ”Μένουμε Ευρώπη”».

Μιλώντας για το νομοσχέδιο είπε ότι έχει προοδευτική κατεύθυνση, όμως ήλθε με σημαντική καθυστέρηση και ότι η κυβέρνηση το φέρνει τώρα «για να καλύψετε την κατακραυγή που υπάρχει στο εξωτερικό για την Ελλάδα». Είπε ότι οι διατάξεις του χρήζουν βελτιώσεων, ενώ υποστήριξε ότι «το νομοσχέδιο αυτό δεν ανήκει στην κυβέρνηση και δεν τη χαρακτηρίζει». Τόνισε ότι «για εμάς στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι αυτονόητο ότι θα στηρίξουμε τις ρυθμίσεις του, καθώς η άρση διακρίσεων λόγω φύλου στο Οικογενειακό Δίκαιο αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας δέσμης μεταρρυθμίσεων που προώθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολα χρόνια, το 2015-2019 (επέκταση του συμφώνου συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγάρια, νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, δικαίωμα αναδοχής τέκνων από όλους, άρση διακρίσεων στην εργασία).

Σημείωσε ότι οι αλλαγές που επέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση στη νομοθεσία της χώρας μας, συνέβαλαν στην ωρίμανση της κοινωνίας και στην επίτευξη ενός πιο προοδευτικού θεσμικού πλαισίου, ενώ υπογράμμισε ότι «τα περισσότερα στελέχη της ΝΔ δεν ψήφισαν αυτές τις αλλαγές», που αποτελούν «τις βάσεις για το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα».

Προσέθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πλήρη πρόταση νόμου για την ισότητα στον γάμο δύο φορές, το 2022 και το 2024, «που δεν είχε γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση της ΝΔ και ήταν πιο προωθημένα από αυτά που φέρνετε σήμερα, αυτό όμως δεν μας στερεί τη δυνατότητα να στηρίξουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία».

Τόνισε ότι «πρέπει να συνεχίσουμε και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη συνεχή και συνεπή εφαρμογή του ώστε να προχωρήσουν οι αλλαγές για να απεικονιστεί αυτή η αλλαγή της νομοθεσίας και στην καθημερινότητα».

Ο κ. Φάμελλος επικέντρωσε σε δύο ζητήματα, από τα «πολλά προβλήματα που έχουμε εντοπίσει στο νομοσχέδιο», στα οποία και παρεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, το ένα αφορά στο τεκμήριο γονεϊκότητας, την αναγνώριση της γονεϊκής σχέσης και για τα δύο μέλη μίας οικογένειας για τα παιδιά που γεννιούνται εντός γάμου. Είπε ότι αυτό το ζήτημα μπαίνει ξεκάθαρα και από την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής «που λέει ότι η ρύθμισή σας είναι ατελής και δημιουργεί διακρίσεις και προβλήματα». «Δηλαδή με τις ρυθμίσεις σας τίθεται το ερώτημα αν μπορεί νομίμως το ομόφυλο ζεύγος των γυναικών να προσφεύγει σε διαδικασίες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, παρέχοντας τη συναίνεσή του κατά την κείμενη νομοθεσία. Ότι στην περίπτωση γέννησης παιδιού εντός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, γεννάται ζήτημα εφαρμογής των άρθρων 1464-1465 ΑΚ και ειδικότερα στο τεκμήριο γονεϊκότητας. Δηλαδή το παιδί που θα γεννηθεί, θα έχει -ελλείψει νομοθετικής ρύθμισης- έναν μόνο γονέα», είπε. Σημείωσε ότι χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για την προστασία τού συμφέροντος του παιδιού, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του, αλλά και την ανάγκη ύπαρξης ασφάλειας δικαίου στα θέματα συγγένειας και σχέσεων γονέων και τέκνων.

Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «επειδή οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι ατελείς, η Πολιτεία θα πρέπει να ρυθμίσει νομοθετικά τα ζητήματα της συγγένειας και να μην τα αφήσει να κριθούν από τα δικαστήρια», προσθέτοντας ότι η τροπολογία που κατέθεσε η Έλενα Ακρίτα καλύπτει κάποια από τα ζητήματα της έκθεσης της επιστημονικής υπηρεσίας ώστε η Πολιτεία να ρυθμίζει με ξεκάθαρο τρόπο τα ζητήματα της συγγένειας στις περιπτώσεις των ζευγαριών γυναικών.

Δεύτερον, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι για «σοβαρά ζητήματα και ελλείμματα που αναδεικνύονται και με αυτό το νομοσχέδιο για την παρένθετη κύηση». Είπε ότι αυτά έχουν δημιουργηθεί από νομοθετήματα της ΝΔ. Σημείωσε ότι με βάση τις προτάσεις αξιόπιστων διεθνών οργανισμών ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δια της Αθηνάς Λινού «τροπολογία που αποτελεί προοδευτική μεταρρύθμιση, προς όφελος της γυναίκας και του παιδιού» και πως «πιστεύουμε ότι πρέπει να τεθούν αυστηρότεροι όροι ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και το συμφέρον τόσο της γυναίκας που υποβάλλεται σε παρένθετη κύηση όσο και του τέκνου». Σχολίασε ότι αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθετική μας πρωτοβουλία του 2022 και του 2024, «αντίθετα στην πρόταση αυτή που καταθέτουμε υπάρχει ανάγνωση για ίσα δικαιώματα ανεξαρτήτως φύλου». «Εξάλλου τα προβλήματα έχουν διαπιστωθεί σήμερα, στην εφαρμογή του μέτρου στα ετερόφυλα ζευγάρια. Αλλά εσείς επιλέγετε να εθελοτυφλείτε», είπε.

Κάλεσε τον κ. Σκέρτσο και την κυβέρνηση να πάρουν θέση, αν αποδέχονται τις δυο τροπολογίες, προσθέτοντας ότι «θα ανοίξετε τον ασκό του Αιόλου αν δεν επιλύσετε κάποια προβλήματα».

Ένταση σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, απαντώντας στον πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλο και όσα καταλόγισε στην κυβέρνηση, για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. «Έχετε το θράσος να πηγαίνετε στην Ευρώπη, σε ένα πολιτικό όργανο, που είναι το Ευρωκοινοβούλιο και να κραδαίνετε, εκθέσεις παντελώς ανυπόληπτες», είπε ο Άκης Σκέρτσος και υπογράμμισε ότι δεν συνιστά πατριωτική στάση Έλληνας βουλευτής να υπογράφει ψηφίσματα για διακοπή πόρων.

«Ο κ. Φάμελλος, προσπαθεί να αποκρύψει ότι αυτό το νομοσχέδιο, που είναι ένα τολμηρό αλλά όχι παράτολμο βήμα, για τη δημοκρατία, για τα δικαιώματα, για την ισονομία, την ισοπολιτεία, το φέρνει η Νέα Δημοκρατία και αναγκάζεται να το ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Εγώ, σε ό,τι αφορά τα θέματα κράτους δικαίου, όταν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχω να πω δύο ονόματα: Καμμένος και Πολάκης. Ο Καμμένος αφορά το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, ως προς το κράτος δικαίου, διότι ο Καμμένος σας εμπόδισε να φέρετε μια πληρέστερη ρύθμιση για το Σύμφωνο Συμβίωσης το 2015, το οποίο ψηφίστηκε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας». «Εμείς δεν προσπαθούμε να καπηλευθούμε το Σύμφωνο Συμβίωσης», είπε ο Άκης Σκέρτσος και προσέθεσε ότι χάρη στις ψήφους τής Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε τότε το Σύμφωνο. «Εμείς δεν λέμε ότι η ΝΔ έφερε το Σύμφωνο. Εσείς όμως έρχεστε εδώ και μας λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει το νομοσχέδιο στον γάμο. Έχετε φτάσει σε αυτόν τον βαθμό οίησης και αλαζονείας», είπε ο υπουργός Επικρατείας. Σε ό,τι αφορά δε το παρόν, σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στις τάξεις του έναν βουλευτή που απειλεί ευθέως τη Δικαιοσύνη, «η οποία είναι ανεξάρτητη και κάνει τη δουλειά της».

Ο υπουργός Επικρατείας απάντησε και για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Έχετε το θράσος επίσης να πηγαίνετε στην Ευρώπη, σε ένα πολιτικό όργανο, που είναι το Ευρωκοινοβούλιο και να κραδαίνετε, εκθέσεις παντελώς ανυπόληπτες. Διότι είναι παντελώς ανυπόληπτη η έκθεση των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα που κατατάσσει αφρικανικές δικτατορίες πάνω από ευρωπαϊκές δημοκρατίες στα θέματα ελευθερίας του Τύπου. Είναι απαράδεκτο! Και δείχνει πόσο εργαλειοποιείτε ένα σοβαρότατο θεσμό, όπως είναι το Ευρωκοινοβούλιο», είπε ο κ. Σκέρτσος απευθυνόμενος στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε σχέση με το ψήφισμα δε, επέμεινε: «Εγκάλεσα τους Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι συνυπέγραψαν και υπερψήφισαν αυτό το ψήφισμα γιατί υπάρχει ρητή αναφορά για εξέταση και αξιολόγηση των κοινοτικών πόρων, που λαμβάνει η Ελλάδα, γύρω από ζητήματα που είναι παντελώς αμφιλεγόμενα και ατεκμηρίωτα. Έχετε δει εσείς κάποιον βουλευτή της ΝΔ να πηγαίνει στην Ευρώπη και να υπογράφει ψηφίσματα για διακοπή πόρων; Είναι πατριωτική στάση αυτή; Έχετε και θράσος να κουνάτε και το δάχτυλο; … και εξακολουθείτε να κουνάτε το δάχτυλο, και στην κοινωνία και στη Νέα Δημοκρατία! Ντροπή σας! Ντροπή σας!».

Η Νέα Δημοκρατία είναι δυνατή και πιο ισχυρή και ανθεκτική, γιατί δεν κουνάει το δάχτυλο στην ελληνική κοινωνία και γιατί είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας, είπε ο υπουργός Επικρατείας και τόνισε πως η ΝΔ μέσα στις τάξεις της έχει υπεύθυνους πατριώτες που σκέφτονται και εκπροσωπούν όλη την κοινωνία και όπως υπάρχει κομμάτι της κοινωνίας που αυτή τη νομοθετική παρέμβαση την αντιμετωπίζει με σεβασμό, έτσι υπάρχει αυτό το μέρος της κοινωνίας και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, και επομένως, «ο κ. Φάμελλος δεν θα κουνάει το δάχτυλο σε κανέναν».

Υπό τις συνεχείς διακοπές και φωνές από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Άκης Σκέρτσος σχολίασε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να μελετήσει καλύτερα τις εκθέσεις του κράτους δικαίου της Κομισιόν, τις εκθέσεις για το κράτος δικαίου, για τη δωροδοκία και το ξέπλυμα χρήματος του ΟΟΣΑ, που θα βγουν οσονούπω, μέσα στο 2024, και τότε θα πρέπει να έρθει στη Βουλή και να παραδεχθεί ότι η Ελλάδα έχει σοβαρά βήματα προόδου. «Αυτές είναι οι σοβαρές εκθέσεις που αξιολογούν το κράτος δικαίου και όχι τα κουρελόχαρτα, τα οποία πηγαίνετε στο Ευρωκοινοβούλιο», είπε ο υπουργός Επικρατείας.

«Κουρελόχαρτα το Ευρωκοινοβούλιο;», ακούστηκε από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Τα κουρελόχαρτα των Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα», είπε ο Άκης Σκέρτσος.

Επίθεση από την Ελληνική Λύση

Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στη Βουλή στη συζήτηση που διεξάγεται στο νομοσχέδιο για την «ισότητα στον πολιτικό γάμο». Είπε ότι αυτό που έγινε στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο «δεν ήταν μασάζ αλλά φυσιοθεραπεία».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος έστρεψε τα βέλη του κατά του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, λέγοντας ότι πριν γίνει δεξί χέρι του πρωθυπουργού ήταν γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και δήλωνε μεταξύ άλλων, ότι ο υποκατώτατος μισθός, οι μειώσεις των μισθών και η διάλυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι απαραίτητες.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος επανέλαβε ότι η Ελληνική Λύση θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο και ζήτησε από τους βουλευτές να πουν ποιοι είναι ομοφυλόφιλοι. «Είναι άλλο να ψηφίζω γιατί είμαι υπουργός του Μητσοτάκη και άλλο γιατί είμαι ομοφυλόφιλος και με συμφέρει. Να πουν ανοιχτά ποιοι είναι ομοφυλόφιλοι, γιατί μιλάμε για ασυμβίβαστο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, κάλεσε στην αυριανή ψηφοφορία, οι πατριώτες βουλευτές της ΝΔ, που σέβονται και τιμούν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να μην ψηφίσουν «το αντεθνικό, αντικοινωνικό, αντιχριστιανικό» νομοσχέδιο.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στην αλλαγή των διαβατηρίων για τους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας που ισχύει από προχθές, στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών, λέγοντας ότι είναι πραγματικά περίεργος να δει τι θα κάνει η κυβέρνηση και αν θα το δεχτεί. «Πραγματικά είμαι περίεργος να δω τι θα κάνετε; Θα γονατίσετε; Γιατί εσείς ήσασταν Μακεδονομάχοι. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραφε βγήκατε στους δρόμους με τις περικεφαλαίες και τις σάρισες. Τώρα ό,τι κάνει η ΝΔ είναι σωστό και δεν μιλά κανένας», τόνισε.

Τέλος, ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε στην πρόταση του εισαγγελέα στην Αλβανία για ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών για τον προφυλακισμένο εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρας Φρέντι Μπελέρη. Υποστήριξε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα, ότι σε όλα αυτά που κάνει «μόνο ένα κόμμα αντιστέκεται! Μόνο ένα! Και είναι η Ελληνική Λύση» και ότι γι' αυτό την φιμώνουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Η στιγμή της κατολίσθησης σε ορυχείο όπου παγιδεύτηκαν εργάτες (βίντεο)

Ναυτιλιακή - Ηρειώτης: “Ο Αιγύπτιος είχε σκοπό να πάρει όμηρο την Δέσποινα Καρνέση και…”

ΕΚΠΑ- Αντιπρύτανης: ψευδές ότι εγώ "κατέβασα" τον server στην εξεταστική