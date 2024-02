Πολιτική

Ο Πέτρος Κόκκαλης παρουσίασε το νέο του κόμμα (εικόνες)

Σύμφωνα με τον Πέτρο Κόκκαλη, ο νέος φορέας τοποθετείται στον ιστορικά “προοδευτικό χώροακροδεξιό λαϊκισμό” και θα είναι κάθετα αντίθετος στον “ακροδεξιό λαϊκισμό”

Τις αδρές γραμμές του νέου πολιτικού φορέα με το όνομα ΚΟΣΜΟΣ περιέγραψε ο ευρωβουλευτής των Ευρωπαίων Πρασίνων Πέτρος Κόκκαλης και οι δύο συνιδρυτές του εν λόγω φορέα Μαρία Βασιλάκου και Λευτέρης Παπαγιαννάκης, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν το μεσημέρι σε κεντρικό σημείο της Αθήνας.

Ο νέος φορέας τοποθετείται στον ιστορικά «προοδευτικό χώρο» και θα είναι κάθετα αντίθετος στον «ακροδεξιό λαϊκισμό» θα αποτελεί μέλος της ευρωπαϊκής πράσινης οικογένειας, θα μετάσχει στις ευρωεκλογές, τις τοπικές και τις εθνικές εκλογές και εντός των προσεχών ημερών θα εκλέξει τα όργανα διοίκησής του που θα αποφασίσουν ενδεχόμενες συμπράξεις με άλλους φορείς ή κόμματα που αγγίζουν τον χώρο της οικολογίας ή και ευρύτερα.

Ο ΚΟΣΜΟΣ φιλοδοξεί να συνάψει ένα «πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο», με τους Έλληνες πολίτες, έχοντας στο επίκεντρό του την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με κοινωνική δικαιοσύνη, «ώστε να μην μείνει κανείς πίσω», με αναφορές στον ορθολογισμό, την επιστήμη και τη συμμετοχή των πολιτών στις λύσεις , οι οποίες θα αποτελούν προτάσεις διακυβέρνησης. «Δεν θα είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας», τόνισε ο κ. Κόκκαλης.

Αναφερόμενος στην ανάγκη ενοποίησης του χώρου της οικολογίας και του επείγοντος για δράση υπέρ του κλίματος είπε: «Δεν μπορούμε πια να είμαστε πράσινες κουκίδες αλλά να αποτελέσουμε έναν πράσινο πόλο γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ και τώρα».

«Βλέπουμε ήδη τη μεγάλη στροφή που κάνει η ΕΕ βλέπουμε τις μεγάλες πολιτικές που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ και ζούμε τη μεγάλη μάχη απέναντι στην άκρα δεξιά. Την είδαμε στο ΕΚ στον νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, με το μορατόριουμ για τις πράσινες πολιτικές και δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω».

Τέλος έκανε έκκληση σε όλους τους πολίτες «που δουλεύουν στο χωράφι, στον τουρισμό, στις επιχειρήσεις, τους νέους ανθρώπους που καινοτομούν να βρούμε μια φωνή. Να αποκτήσουμε μια πλατιά συνεργασία, ένα μακροχρόνιο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες του παρελθόντος». Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι οι μεγάλες αυτές κατηγορίες του πληθυσμού θα πλαισιώσουν τον νέο φορέα ώστε να αποκτήσει μαζικότητα ως τις ευρωεκλογές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον σεβασμό της ισότητας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και στο κράτος δικαίου, ενώ ειδικά για τα θέματα αυτά μίλησε ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, πρώην αντιδήμαρχος Αθηναίων. Είναι θέματα που επηρεάζουν όλη μας τη ζωή είπε και κατήγγειλε ότι "όλες οι κρίσεις που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων". Μίλησε επίσης για υποβάθμιση του ρόλου του Κοινοβουλίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, της ελευθερίας του Τύπου, της οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών.

Αναφερόμενος στο σχετικό ψήφισμα του ΕΚ, είπε ότι «ανησυχίες» έχει εκφράσει για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ . Είναι μια κατάσταση που χτίζεται από την πολιτεία και όχι από τους εχθρούς του κράτους. «Η κατάσταση διολισθαίνει και το ψήφισμα την αναγνωρίζει», είπε χαρακτηριστικά, ενώ σημείωσε και την «έλλειψη αποτελεσματικής και γρήγορης δικαιοσύνης», η οποία ακόμη και οικονομικά να το δούμε, όπως είπε, αποθαρρύνει τους επενδυτές.

Η Μαρία Βασιλάκου, πρώην αντιδήμαρχος Βιέννης, μίλησε για την κατάσταση στις πόλεις στις οποίες ζει ο μισός ελληνικός πληθυσμός. Εκεί σωρεύονται τα προβλήματα είπε, εκεί είναι και το «χρυσό κλειδί» των λύσεων.

Οι πόλεις είναι επίκεντρο των προβλημάτων όπως η ακρίβεια, ειδικά στην ενέργεια, η στεγαστική κρίση, ειδικά για τους νέους , η αύξηση των ανισοτήτων στις ευκαιρίες που πλήττουν επίσης κυρίως τους νέους, η αντιπεριβαλλοντική κινητικότητα με κύριο μέσο το ΙΧ και η έλλειψη πρασίνου.

Βήμα βήμα, πρόσθεσε, πρέπει να αλλάξει η μετακίνηση προς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προς τη δημιουργία εργοστασίων παραγωγής ενέργειας, προς τη θέσπιση ζωνών ήπιας κυκλοφορίας και πρασίνου σε κάθε γειτονιά.

Ζητούμενο είπε είναι «να τους λύσουμε τα χέρια ώστε να μπορούν να συνεργάζονται με τον ιδιωτικό τομέα και με την τοπική κοινωνία».

Ως καλά παραδείγματα ανέφερε 6 ελληνικές πόλεις που έχουν ξεκινήσει αυτό το ταξίδι και στην επόμενη δεκαετία να επιδιώξουν τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας και άλλες 80 που ακολουθούν, αλλά χρειάζονται μεταξύ άλλων «εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνογνωσία, ενιαία βάση δεδομένων».

«Στηρίζω ένα νέο κόμμα με γνώμονα τον άνθρωπο και την ποιότητα της ζωής του, σήμερα, καθώς και των επόμενων γενεών, συνειδητοποιώντας ότι η μητέρα των κρίσεων είναι η κλιματική κρίση», είπε η ίδια.

Στην ερώτηση που δέχθηκαν οι ομιλητές ως προς τη δύσκολη συγκυρία απάντησαν ότι «δεν μας προσδιορίζει η συγκυρία αλλά η ανάγκη» και ότι «τώρα είναι η καλύτερη συγκυρία, μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις και την ενδυνάμωση της άκρας δεξιάς».

Αρνητικοί ήταν και στο θέμα των εξορύξεων, τονίζοντας ότι και ο ΟΗΕ και η ΕΕ μας λένε ότι «ο πλανήτης δεν μπορεί να σηκώσει νέα ορυκτά καύσιμα», ενώ ως προς τις εξορύξεις στον ελληνικό χώρο που υπάρχει η δέσμευση για μηδενικό άνθρακα ως το 2050 δύσκολα θα προλάβουν να το πουλήσουν οι πετρελαϊκές εταιρίες.

Η κ. Βασιλάκου υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει μια μοναδική λύση στο ενεργειακό. Είναι πολλές και τοπικές και προέρχονται και από τις επιχειρήσεις αλλά και από τις δράσεις του καθενός μας. «Ο δρόμος μας χρειάζεται συνεργασίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο».

Ο κ. Παπαγιαννάκης διευκρίνισε ότι μιλάμε για ενεργειακή δημοκρατία και αναρωτιέμαι γιατί οι κυβερνήσεις δεν αξιοποίησαν αυτό το μεγάλο asset που λέγεται ΔΕΗ.

Στο ερώτημα του ΑΠΕ κατά πόσον η ΚΑΠ μπορεί να ανταποκριθεί στην πράσινη μετάβαση, ο κ. Κόκκαλης απάντησε ότι η κυβέρνηση έχασε την μοναδική ευκαιρία το 2021 να δημιουργήσει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, να κάνει έναν ευρύ διάλογο και να σχεδιάσει μαζί με τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα. Ωστόσο, πρόσθεσε, τα προβλήματα των αγροτών είναι κυρίως απέναντι στην ακρίβεια των εισροών και στη γραφειοκρατία.

Η ΚΑΠ, τόνισε, θα είναι ένα από τα μεγάλα αντικείμενα της επόμενης εκλογικής περιόδου και πρέπει να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που με τη σειρά της «πρέπει να επιβιώσει από τη μεγάλη επίθεση που δέχεται σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή».

