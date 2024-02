Κόσμος

Super Bowl - Κάνσας: Φονικό στους εορτασμούς για το πρωτάθλημα (βίντεο)

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ στην εορταστική παρέλαση στο Κάνσας, για την κατάκτηση του Super Bowl.

Τρόμος ξέσπασε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των πρωταθλητών του NFL, Τσιφς, μετά τη νίκη τους στο Super Bowl, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό ορόσημο στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι.

Ένα από τα θύματα των πυροβολισμών ήταν νεκρό και τρία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, επιβεβαίωσε στο Reuters αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, νεκρή είναι μία γυναίκα.

Δύο ένοπλοι συνελήφθησαν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στο Χ μάλιστα υπάρχει βίντεο από τη στιγμή που πολίτες ακινητοποιούν τον ένοπλο.

Αξιωματούχοι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς στην περιοχή του σταθμού Γιούνιον.

Τουλάχιστον πέντε από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν από τον σταθμό Γιούνιον Στέισιον στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Υγείας στο Κάνσας Σίτι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Κιθ Κινγκ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη φύση ή την έκταση των τραυματισμών.

Το Τσίλντρενς Μέρσι Κάνσας Σίτι δεχόταν επίσης ασθενείς από το περιστατικό, αλλά δεν μπορούσε να γνωστοποιήσει τον αριθμό των τραυματιών, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του νοσοκομείου Λίσα Ογκουστίν.

«Πυροβολισμοί ακούστηκαν δυτικά του σταθμού Γιούνιον κοντά στο γκαράζ και πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν», ανέφερε η αστυνομία του Κάνσας σε μια πρώτη ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Δύο ένοπλοι είναι υπό κράτηση για περισσότερη έρευνα».

Βίντεο αυτόπτη μάρτυρα που δημοσιεύτηκε στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πανδαιμόνιο έξω από το σταθμό με δεκάδες ένστολους αστυνομικούς και δεκάδες περαστικούς να έχουν τραπεί σε φυγή προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο κυβερνήτης του Μιζούρι Μάικ Πάρσον και η σύζυγός του ήταν παρόντες όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά ήταν ασφαλείς μετά το περιστατικό, ανέφερε ανάρτηση στο Χ, ευχαριστώντας τις Αρχές επιβολής του νόμου για την απάντησή τους. Η Κυβερνήτης του Κάνσας Λόρα Κέλι ήταν επίσης παρούσα στη συγκέντρωση όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

