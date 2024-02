Life

“The 2night Show” - Νίκος Μωραΐτης: Οι στίχοι των επιτυχιών και η παρεξήγηση για τον Ρουβά (βίντεο)

Τι είπε ο αγαπημένος στιχουργός για το έργο του, τις τιγμές ικανοποίησης από τη δουλειά και τηνπροσωπική του ζωή.

Στην παρέα του «The 2Night Show» την Τετάρτη, καλεσμένος του Γρηγόρη ήταν ο στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών Νίκος Μωραΐτης. Ο στιχουργός, που έχει τιμήσει τον έρωτα με τα τραγούδια του, μίλησε για τις μεγάλες επιτυχίες που έγραψε, αλλά και για τις συνεργασίες που έχουν χαράξει την επαγγελματική του πορεία.

Τι ρόλο έπαιξε στην καριέρα του η Δήμητρα Γαλάνη; Γιατί το τραγούδι «Ο άγγελός μου» ήταν η τελευταία του ευκαιρία; Γιατί θεωρεί ότι το «Πουλάω το σπίτι» βγήκε λίγο πομπώδες; Γιατί πιστεύει ότι διαστρεβλώθηκαν όσα είπε για τον Σάκη Ρουβά; Γράφει ο ίδιος τους λόγους του Στέφανου Κασσελάκη; Για όλα αυτά και πολλά άλλα μίλησε ο επιτυχημένος στιχουργός στο Γρηγόρη Αρναούτογλου και το κοινό του ΑΝΤ1.

Τέλος, ο Νίκος Μωραΐτης μίλησε για τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί, αλλά και για τις δύο sold out συναυλίες με τραγούδια του, οι οποίες θα γίνουν στις 19 και 20 Φεβρουαρίου στο Christmas Theater.

