Ομόφυλα ζευγάρια - Βουλή: Ο Μητσοτάκης, ο “ερίτιμος Τάιλερ” και οι κόντρες (εικόνες)

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Ολομέλεια, το “τελεσίγραφο” Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ, οι λεκτικές υπερβολές, και τα “οξυμένα πνεύματα” στις ομιλίες των αρχηγών.

«Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί με ευθύνη μια υπαρκτή κοινωνική πραγματικότητα αίροντας με τόλμη μια σοβαρή για τη δημοκρατία μας ανισότητα. Για να προστατεύσουμε αυτονόητα δικαιώματα παιδιών με την ασπίδα των γονιών τους και να αποδώσουμε επιτέλους δικαιοσύνη και στην καθημερινότητα συμπολιτών μας του ιδίου φύλου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση κάνει τη ζωή ανθρώπων καλύτερη χωρίς να στερεί τίποτα από τους πολλούς.

«Και οι δύο γονείς των ομόφυλων ζευγαριών δεν έχουν ακόμα νομικά τις ίδιες δυνατότητες να δίνουν στα παιδιά τους. Να τα παίρνουν από το σχολείο, να συνταξιδεύουν, να τα συνοδεύουν στο νοσοκομείο», συνέχισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

«Αυτό το κενό ερχόμαστε και καλύπτουμε επιτρέποντας σε όλους αν το επιθυμούν να σφραγίσουν θεσμικά τη σχέση τους με μία τελετή στο δημαρχείο όπως το κάνουν και τα ετερόφυλα ζευγάρια. Ζυγίζεται η δύναμη της δημοκρατίας μας να ενσωματώνει ισότιμα τον κάθε πολίτη», επισήμανε σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει σε 36 χώρες της Ευρώπης και του κόσμου.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είναι και χρήσιμη και αναγκαία αλλά και να εξηγηθεί το περιεχόμενό της.

«Πρώτον επεκτείνουμε τα δικαιώματα των παιδιών και σε εκείνα που ζουν ήδη με ομόφυλα ζευγάρια», σημειώνοντας πως δεν αλλάζει το πλαίσιο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή , ούτε υπάρχει γονέας 1 και γονέας 2.

Ανέφερε ότι ο θρησκευτικός γάμος αποτελεί αποκλειστική υπόθεση της Εκκλησίας της θέσεις της οποίας η κυβέρνηση σέβεται.

«Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Και σε άλλες υποθέσεις είχαμε διαφορετικές επιλογές. Αποδείχθηκε ότι δεν διατάραξαν την κοινωνική συνοχή , ούτε τις σχέσεις μας με την Εκκλησία», συμπλήρωσε.

«Έχω δεχτεί αμέτρητα μηνύματα από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Αναγνωρίζω απόλυτα τι έχουν περάσει, τι πέρασαν και τι περνούν. Κρυμμένοι, καταπιεσμένοι, πολιορκημένοι. Ήταν τα παιδιά ενός κατώτεροι Θεού. Στη δεκαετία του '80 το στίγμα τους έγινε διπλό με την κατάρα του AIDS για να γίνει διπλό και το περιθώριο της ζωής τους. Για όλους αυτούς η σημερινή ημέρα είναι ημέρα χαράς. Κλείνω επικαλούμενος και σε όσους ανησυχούν από το δικό μας χώρο για τον πυρήνα της ιδεολογίας μας. Να μας θυμίσω τι έλεγε η δική μας ιδρυτική διακήρυξη. Να θεωρεί πάντα όλους τους πολίτες ίσους απέναντι στο νόμο και με ίσα δικαιώματα. Να συντηρεί μόνο όσα ο χρόνος απέδειξε χρήσιμα. Να προχωρά στις νέες συνθήκες. Μπορούμε να συναντηθούμε όλες οι δυνάμεις του δημοκρατικού εκσυγχρονισμού και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού με την τελική ψήφο μας να δίνει και το μέτρο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η στάση μας αποκτά ένα βάρος ιστορικό και γι' αυτό σας καλώ να τη μετατρέψουμε σε μήνυμα αλήθειας και κατανόησης στη θέση των μύθων και της παρανόησης», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Για αναλυτικό ρεπορτάζ από την οιμιλία του Πρωθυπουργού, πατήστε ΕΔΩ

Κόντρα Μητσοτάκη – Φάμελλου

Τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι η ΚΟ θα «στηρίξει» το νομοσχέδιο αν και «ατελές» επανέλαβε ο πρόεδρος της ΚΟ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την σημερινή του παρέμβαση στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, μετά την ομιλία του πρωθυπουργού.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι «έτοιμη εδώ και πολύ καιρό να κάνει αυτό το βήμα», ενώ διερωτήθηκε αν είναι το ίδιο έτοιμοι και οι βουλευτές της ΝΔ, κάνοντας λόγο για «ανεπάρκεια» της ΝΔ να το ψηφίσει μόνη της.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΚΟ σχολίασε ότι το νομοσχέδιο είναι «ατελές», ωστόσο τόνισε ότι «πάει την κοινωνία μπροστά» και κάλεσε τον πρωθυπουργό να «αναγνωρίσει ότι άλλοι άνοιξαν τους δρόμους», επισημαίνοντας ότι «χωρίς το σύμφωνο συμβίωσης και τους αγώνες του ΣΥΡΙΖΑ για ορατότητα, αυτό το νομοσχέδιο δεν θα ερχόταν».

Ο κ. Φάμελλος έθεσε σειρά ερωτημάτων προς τον πρωθυπουργό. «Πρώτον η ΝΔ έχει την επάρκεια να περάσει μόνη της αυτό το νομοσχέδιο; Δεύτερο, επιμένετε στην προτροπή σας προς τους βουλευτές για αποχή από την ψηφοφορία;», είπε, καλώντας τον κ. Μητσοτάκη να ανασκευάσει λέγοντας ότι οφείλουν οι βουλευτές να σέβονται τον όρκο για το Σύνταγμα και να εκπροσωπούν τους πολίτες σεβόμενοι την ψήφο των πολιτών. «Την δική σας αδυναμία ζητάτε να την καλύψουν βουλευτές διά της αποχής τους από την ψηφοφορία», σχολίασε. Ρώτησε ακόμη «πώς αποδεικνύεται η κυβερνητική συνοχή όταν υπάρχουν υπουργοί που δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο;». «Για την τοποθέτηση Βορίδη ότι είναι αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο δεν τρέχει τίποτα; Δεν θα κρίνετε την τοποθέτησή του που σας εκπροσωπεί εδώ; Πώς δύναται ένας υπουργός να δηλώνει ότι είναι αντισυνταγματικό ένα νομοσχέδιο αλλά να μην έρχεται στη Βουλή στη συζήτηση για την ένσταση αντισυνταγματικότητας;», συνέχισε. Σχολίασε πώς θα έρθει ξανά ο κ. Βορίδης να εκπροσωπήσει στη Βουλή τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, «με πόση σοβαρότητα και αξιοπιστία να τον αντιμετωπίσουμε εμείς, δεν θα μπορέσει να μας μιλήσει ξανά, δεν θα είναι σοβαρός και αξιόπιστος».

Επιπλέον ο κ. Φάμελλος είπε ότι ο κ. Σκέρτσος και η κ. Συρεγγέλα είπαν ότι το νομοσχέδιο αυτό καλύπτει την κατεύθυνση του Συντάγματος για καταστατική ισότητα και έθεσε το ερώτημα στον πρωθυπουργό αν οι βουλευτές και υπουργοί της ΝΔ που δεν θα το ψηφίσουν, παραβιάζουν την αρχή της καταστατικής ισότητας και τις αρχές που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η ευρωπαϊκή νομολογία. «Όσοι βουλευτές και υπουργοί δεν το ψηφίσουν αμφισβητούν τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας ως μέλος της ευρωπαΐκής οικογένειας; Συμφωνείτε ή όχι, κ. πρωθυπουργέ;». «Το ερώτημα είναι πώς οι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δεν θέλουν την προστασία των παιδιών και θέλουν να υπάρχουν αόρατα παιδιά και αόρατοι γονείς», πρόσθεσε. Είπε ακόμη πως «υπάρχει ένα ερώτημα στην κοινωνία: πώς ανέχεστε ακροδεξιές και σκοταδιστικές φωνές να εκπέμπονται από βουλευτές της ΝΔ κατά αυτού του νομοσχεδίου και στη δημόσια σφαίρα και στο κοινοβούλιο και κάτι τέτοιο να ακούμε ότι θα έρθει από το στόμα του πρώην πρωθυπουργού. Πώς γίνεται να έρθει ο κ. Σαμαράς να διαφωνήσει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για τρίτη φορά όπως με την επίσκεψη Ερντογάν ή την τροπολογία για τους μετανάστες. Πώς γίνεται να παραμένουν βουλευτές μέλη της ΚΟ της ΝΔ όταν εσείς λέτε ότι είστε του πολυεπίπεδου εκσυγχρονισμού και οι βουλευτές αυτοί θα ψηφίσουν κατά του ευρωπαϊκού κεκτημένου». Σχολίασε ότι «ένας αδύναμος πρωθυπουργός δεν κάνει καλό στη χώρα».

Ο κ. Φάμελλος είπε ότι η Έ. Ακρίτα και η Αθ. Λινού έχουν καταθέσει «δύο πολύ σοβαρές» τροπολογίες, ζητώντας εκ νέου από την κυβέρνηση να απαντήσει αν θα τις στηρίξει. Επισήμανε ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα δύο ζητήματα που δεν λύνονται από την κυβέρνηση: το τεκμήριο γονεϊκότητας για παιδιά που αποκτώνται εκτός γάμου και δεν έχουν δύο γονείς, και τα «σοβαρά προβλήματα εμπορευματοποίησης της παρένθετης κύησης με τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου που έγιναν από τη ΝΔ».

Είπε ακόμη ότι με την πρωτολογία του ο πρωθυπουργός δεν έδωσε απαντήσεις για «το ψήφισμα-καταπέλτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. «Φτάσατε να το συγκρίνετε με το δημοσίευμα του "Economist". Δηλαδή την άλλη φορά που θα πάτε στο Ευρωκοινοβούλιο να μιλήσετε εκπροσωπώντας την πατρίδα μας, να τους πείτε ότι δε σας λογαριάζω, κύριοι ευρωβουλευτές, γιατί προτιμώ να δίνω αξία στο δημοσίευμα του "Economist" και να γράφω τη γνώμη σας στα παλιά μου τα παπούτσια, γιατί αυτό είπατε προηγουμένως κ. πρωθυπουργέ», είπε. Τόνισε ότι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παρενέβησαν ώστε να μην είναι άμεσες οι ποινές στην Ελλάδα. «Μας προστάτευσαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θέλετε να το αποδεχτείτε. Αλλά για το ότι η χώρα κινδυνεύει με ποινές, δεν φταίνε οι ευρωβουλευτές που το αποκάλυψαν. Δηλαδή θα λένε ψέματα για να καλύψουν τις δικές σας παραλείψεις και εγκληματικές επιλογές, εις βάρος της αλήθειας και της Δημοκρατίας;», τόνισε.

Επανέλαβε ότι «ανθέλληνας είναι όποιος κάνει μαύρο πρόβατο την Ελλάδα στην Ευρώπη, όποιος παραβιάζει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, όποιος δεν βοηθάει να επιλυθούν εγκλήματα όπως της Πύλου και των Τεμπών», ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. «Να μιλήσετε για την ελευθερία του Τύπου, για τη δολοφονία Καραϊβάζ, για τις απειλές κατά δημοσιογράφων, για όλα αυτά που έχει το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά για την ουσία, όχι γιατί οι Έλληνες ευρωβουλευτές είπαν την αλήθεια και γιατί επιτέλους η αλήθεια ακούστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο -αλλά δεν θέλετε να ακούγεται μέσα στην ελληνική Βουλή». Ρώτησε επίσης τον πρωθυπουργό πότε θα δώσει απαντήσεις η κυβέρνηση «στον πραγματικό δικαστή όλων μας που είναι ο ελληνικός λαός».

Καταληκτικά ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι «η Ιστορία θα γράψει ότι η ΝΔ δεν είχε την επάρκεια να προχωρήσει μία μεταρρύθμιση» και χρειάστηκε η ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνοντας εκ νέου το λόγο στη Βουλή και απαντώντας στον πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ για το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Σχεδόν δάκρυσα κ. Φάμελλε με το ενδιαφέρον σας για τη συνοχή της ΚΟ της ΝΔ. Αναφερθήκατε στο γεγονός ότι πράγματι εσείς προτείνατε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά αποκρύψατε γιατί δεν προχωρήσατε στην νομοθέτησης στον πολιτικό γάμο. Έχει όνομα. Πάνος Καμμένος. Ήσαστε σε ισορροπία τρόμου με το λαϊκιστή εταίρο σας. Εγώ από την πρώτη στιγμή που πρότεινα αυτή τη μεταρρύθμιση είπε ότι ως πρόεδρος της ΝΔ δεσμεύομαι από την παράδοση αυτής της παράταξης να επιτρέπουμε στους βουλευτές μας να ψηφίζουν κατά συνείδηση σε τέτοιου είδους ζητήματα. Αγωνίστηκα να πείσω όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές μου να το ψηφίσουν και θα σεβαστώ την απόφαση που θα πάρει καθένας, είτε απέχοντας η οποία είναι μια στάση απολύτως αποδεκτή. Για να δούμε πόσοι θα απέχουν και από εσάς και τελικά το ενδιαφέρον να είναι τι θα κάνει ο κ. Πολάκης τον οποίο έχετε περίπου απειλήσει με διαγραφή. Εγώ δεν απείλησα κανένα με διαγραφή , ούτε έβαλα κομματική πειθαρχία. Ήξερα εξ αρχής ότι δεν μπορώ να τους πείσω όλους και το νομοσχέδιο δεν μπορεί να περάσει μόνο με τις ψήφους της ΝΔ. Έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας και να διαπιστώσετε πόσο αρραγής τελικά είναι η ενότητα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδος. Δεν είναι τυχαίο ότι αντιδράσεις υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Για το ΠΑΣΟΚ δεν μιλήσατε. Για να δούμε πόσοι από το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσουν. Μου έχει κάνει εντύπωση η εκκωφαντική σιωπή του αρχηγού σας. Η πραγματικότητα είναι ότι με τη στήριξη περισσότερων του ενός κόμματος φαίνεται ότι το νομοσχέδιο αυτό από απόψε θα είναι νόμος του κράτους. Θα είναι μια μεγάλη επιτυχία της εθνικής αντιπροσωπείας εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί. Ουκ ολίγοι βουλευτές σε άλλες χώρες που καταψήφισαν ερωτηθέντες κάποια χρόνια μετά αναγνώρισαν ότι έκαναν λάθος. Το λέω μόνο προς καταγραφή. Θα είναι ένα σημαντικό βήμα δημοκρατίας αυτό που θα κάνουμε σήμερα ως εθνικό κοινοβούλιο».

Σχετικά με το ζήτημα του κράτους δικαίου ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα της συζήτησης κάνοντας εκτενείς αναφορές στα θέματα του κράτους δικαίου. Θα πω μόνο ότι ο τελικός κριτής δεν είναι ούτε το ευρωκοινοβούλιο, ούτε οι reporters united, ούτε ο economist. Είναι η έκθεση κράτους δικαίου της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία επισημαίνει διαρκή πρόοδο. Προσβλέπουμε στην επόμενη να έχουμε προοδεύσει κι άλλο.

Η ιστορία θα γράψει και θα θυμηθεί τους Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι ψήφισαν ψήφισμα το οποίο ζητά από την Ευρώπη να κόψει χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα το οποίο εσείς υποκινήσατε, το συγγράψατε, το επικαλείστε. Τα ονόματα των δικών σας ευρωβουλευτών θα είναι ταυτισμένα με αυτή την προσπάθεια να παρουσιάσετε μία Ελλάδα τελείως διαφορετική από αυτή που βλέπει η πλειοψηφία των Ελλήνων. Διασύρετε τη χωρά σε κάποιους στο εξωτερικό.

Να αρχίσω να θυμάμαι τη δική σας εποχή και να αναρωτιέμαι όλοι αυτοί οι ευρωβουλευτές πρωτοστατούντος της Ολλανδής η οποία τώρα δεν έχει χώρα να πολιτευτεί, όταν πηγαίνατε δημοσιογράφους στο αυτόφωτο επί δικών σας ημερών που ήταν; Όταν στήνατε την υπόθεση νοβάρτις που ήταν; Όταν επιχειρήσατε να χειραγωγήσετε το τηλεοπτικό τοπίο που ήταν; Όταν καταδικάστηκε ο κ. Παππας 13-0 για παράβαση καθήκοντος που ακριβώς ήταν κ. Φάμελλε;».

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και επειδή κάνατε μία αναφορά πάλι στον κ. Μπακογιάννη και τι μπορεί να συμβεί. Εδώ τέως δικός σας ευρωβουλευτής βγήκε και είπε δημόσια ότι ο κ. Κασσελάκης μπορεί να κερδίσει τις ευρωεκλογές γιατί νόμιζε ότι διεξάγονται σε δύο γύρους. Προσγειωθείτε στην πραγματικότητα».

Δεύτερο «καμπανάκι» για πειθαρχία από τον Κασσελάκη

Μήνυμα… υπενθύμισης της κομματικής πειθαρχίας απέστειλε την Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος χαρακτήρισε «ηθική και αξιακή άβυσσο» τη διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με όσους βουλευτές της ΝΔ προσανατολίζονται προς την καταψήφιση ή την αποχή και κάλεσε σε ψήφιση «παρ’ όλο που το νομοσχέδιο είναι ατελές». Άγνωστο παραμένει, ωστόσο, το αν ο Παύλος Πολάκης θα ευθυγραμμιστεί ή αν θα επιλέξει την αποχή, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί σε προηγούμενες τοποθετήσεις του.

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Κασσελάκη: «Αγαπητοί σ. Βουλευτές/Βουλεύτριες: Σήμερα ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο που είναι ατελές μεν, πηγαίνει όμως την κοινωνία μας ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Ένα νομοσχέδιο που, χωρίς το σύμφωνο συμβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς τους αγώνες μας για ορατότητα, δε θα είχε έρθει ποτέ. Σκεφτείτε όλους τους συνανθρώπους σας που το νομοσχέδιο αυτό τους αφορά προσωπικά σαν αδέρφια σας, σαν παιδιά σας. Έχουν -έχουμε- δικαίωμα. Είμαστε πολίτες. Είμαστε κομμάτι ισότιμο της ελληνικής κοινωνίας. Η καταψήφιση είναι για την ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ. Η αποχή είναι για τους Βορίδηδες αυτού του τόπου. Μας χωρίζει ηθική και αξιακή άβυσσος από αυτούς. Σας καλώ σήμερα στη Βουλή να πείτε ένα δυνατό «ναι» περηφάνιας, αξιοπρέπειας, συμπερίληψης. Αν όχι ο ΣΥΡΙΖΑ των δικαιωμάτων, τότε ποιος; Αν όχι εμείς οι προοδευτικοί άνθρωποι αυτού του τόπου, τότε ποιοι;». Ο Στέφανος Κασσελάκης θα βρεθεί λίγο μετα τα μεσάνυχτα σε μπαρμ στο οποίο γίνεται πάρτυ για την ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά στην ισότητα στον γάμο

Ανδρουλάκης: «Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε ως μεταρρυθμιστής, μιας μεταρρύθμισης που δεν στηρίζει το ίδιο του κόμμα»

«Για το ΠΑΣΟΚ, διαχρονικά, τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου είναι ταυτοτικά, είναι αξιακά. 'Αλλωστε ήταν η παράταξή μας που εκσυγχρόνισε το Οικογενειακό Δίκαιο, καθιερώνοντας τον πολιτικό γάμο, επιτρέποντας το διαζύγιο, αποποινικοποιώντας την μοιχεία και κάνοντας πράξη την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής , Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στη Βουλή για την ισότητα στο γάμο των ομόφυλων τονίζοντας ότι η στήριξη είναι πλήρης κι οχι α λα κάρτ. «Στηρίζουμε επί της αρχής κάνοντας ένα βήμα δικαιοσύνης», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης ενώ σημείωσε ότι τα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στον πολιτικό γάμο κι είναι αυτό είναι και προς το συμφέρον των παιδιών. «Η Νέα Δημοκρατία, αντί να προχωρήσει σε έναν πραγματικό διάλογο με την κοινωνία, εξάντλησε την προσπάθειά της σε υποδείξεις. Ο Πρωθυπουργός ήθελε να εμφανιστεί ως μεταρρυθμιστής, μιας μεταρρύθμισης όμως που δεν στηρίζει το ίδιο του κόμμα και το οποίο διαχρονικά δεν τα «πάει» καλά με τα δικαιώματα» επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Απάντησε στον Ακη Σκέρτσο πώς το σύμφωνο συμβίωσης επί ΣΥΡΙΖΑ, «πέρασε χάρη στις ψήφους του ΠΑΣΟΚ, ήταν που υιοθετήθηκε καθώς μόνο 19 από τους 75 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το είχαν στηρίξει τότε. Ο κ. Μητσοτάκης ψήφισε, ως υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ, το σύμφωνο συμβίωσης που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ »

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέβασε τους τόνους της κριτικής του πρός τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση κάνοντας λόγο για την παραδοξότητα υπογραμμίζοντας : «... ο Υπουργός Επικρατείας όχι μόνο να μη στηρίζει ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης, της οποίας είναι μέλος, αλλά φτάσαμε στο σημείο να το θεωρεί αντισυνταγματικό. Και παρόλα αυτά παραμένει μέλος της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης που σύμφωνα με τον ίδιο, νομοθετεί παραβιάζοντας το Σύνταγμα. Αφήστε λοιπόν τα μαθήματα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε τη ψήφιση του νομοσχεδίου «με το πρωτοφανές ράπισμα της κυβέρνησης από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα την υποβάθμιση του κράτους δικαίου στη χώρα μας», όπως ανέφερε, και τόνισε: «Πως μπορείτε να κολακεύετε τους εαυτούς σας για το «προοδευτικό» προφίλ σας, τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα του έχει καταδικάσει τη χώρα για μια σειρά παραβάσεων που συνέβησαν στη θητεία σας; Όταν καταπατάτε και ευτελίζετε το κράτος δικαίου, να μας κάνετε μαθήματα φιλελευθερισμού; Είναι ντροπιαστικό για πρώτη φορά μετά το 1981 και την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να εκθέτει κατ' αυτόν τον τρόπο την πατρίδα μας .Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν καταδίκασε την Ελλάδα, αλλά την κυβέρνηση σας και τις πρακτικές της».

Συμπλήρωσε ακόμη πώς η αντίδραση της κυβέρνησης σ΄αυτό, αποσκοπεί στη συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών. «Απορρίψατε, χωρίς καν να διαβάσετε το αίτημα για προανακριτική επιτροπή για να διερευνηθεί το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα όπως είχαμε ζητήσει. Αντιθέτως, αρπάξατε το σωσίβιο που σας έριξε το Κομμουνιστικό Κόμμα και προχωρήσατε σε μία εξεταστική επιτροπή, όπου εργαλειοποιώντας την πλειοψηφία σας, καλύπτετε τους ενόχους».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ άφησε αιχμές και για τη ηγεσία της Δικαιοσύνης αναφέροντας ότι «η ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε τάχιστα για να απαντήσει σε ένα ψήφισμα που ασκεί πολιτική κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αν υπήρχαν τα ίδια αντανακλαστικά, τότε όλες αυτές οι υποθέσεις δεν θα ήταν εκκρεμείς και το ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου δεν θα χρειαζόταν».

Συνέχισε με αναφορά στην υπόθεση των υποκλοπών όπου υπογράμμισε πώς έχει κάνει ό,τι προβλέπεται νομικά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, «αλλά φταίω εγώ που η δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη καλέσει τον κ. Δημητριάδη να καταθέσει! Κι αναρωτιέστε πως προέκυψε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου! Γιατί δεν ζητάτε να απολογηθούν οι μισοί υπουργοί και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων που επίσης παρακολουθούνταν; Η αλαζονεία σας, σας οδηγεί στην αυτογελοιοποίηση και στην προσβολή του κράτους δικαίου μας».

Πυρά εξαπέλυσε ο κ. Ανδρουλάκης εναντίον του προέδρου της Ελληνικής Λύσης , Κ. Βελόπουλου κάνοντας λόγο για ανίερη συμμαχία μαζι με τη ΝΔ για να υπονομεύσουν τον επικεφαλής της Αρχής Απορρήτου, κ. Ράμμο.

«Εμείς παραμερίζουμε τις προσωπικές σας στρατηγικές και τοποθετούμαστε αξιακά και όχι αλά καρτ. Για εμάς η ευημερία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνε πάντοτε μαζί.Είμασταν και θα είμαστε πάντοτε υπέρ της ανοικτής κοινωνίας. Γι' αυτό υπερψηφίζουμε το παρόν σχέδιο νόμου και συνεχίζουμε παράλληλα, τον αγώνα μας εντός και εκτός Βουλής για την προστασία του κράτους δικαίου στην πατρίδα μας απέναντι στις επιζήμιες πρακτικές, που ασκεί η κυβέρνηση. Η καταπολέμηση των διακρίσεων, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου είναι μια συνολική κοινωνική και πολιτική στάση», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κουτσούμπας: Η πεμπτουσία της τοποθέτησης του ΚΚΕ είναι τα δικαιώματα των παιδιών

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη ομιλία του σήμερα στη Βουλή, επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο δεν έρχεται να ρυθμίσει νομικά τη συμβίωση δύο ενήλικων ανθρώπων που έχουν ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό το οποίο είναι ατομικό τους δικαίωμα, αλλά «εδώ μιλάμε για τη σχέση των ενήλικων με τα παιδιά και από τη στιγμή που μιλάμε για τα παιδιά μιλάμε εξ ορισμού για ζήτημα που αφορά την κοινωνία και υπερβαίνει την ατομική επιθυμία των ενηλίκων».

«Είναι δυνατόν» ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του, «να είναι τόσο προοδευτικό και υπέρ των λαϊκών δικαιωμάτων το συγκεκριμένο νομοσχέδιο της ΝΔ, που υποστηρίζουν και τα άλλα κόμματα, από μία κυβέρνηση που αυτό το διάστημα εξαπολύει μια μεγάλη επίθεση εναντίον των φοιτητών που αγωνίζονται για το δικαίωμά τους στη δημόσια και δωρεάν μόρφωση, στο δικαίωμα των αγροτών για επιβίωση και διατροφή με φθηνά προϊόντα, στο δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν Υγεία εγκαινιάζοντας απογευματινά ιατρεία, στο δικαίωμα στο 8ωρο που το έχει καταργήσει με τους νόμους Χατζηδάκη κ.ά.;».

Μιλώντας επί του νομοσχεδίου επισήμανε ότι «το ΚΚΕ τοποθετείται με κύριο κριτήριο το συμφέρον των παιδιών» το οποίο αποτελεί και την πεμπτουσία της θέσης του.

Πρόσθεσε ότι «το νομοσχέδιο δεν είναι ούτε ουδέτερο, ούτε ασήμαντο και δεν έρχεται απλώς να επιλύσει ζητήματα που αφορούν τη σχέση των παιδιών που ήδη υπάρχουν με τον σύντροφο ή την σύντροφο του βιολογικού ή θετού γονέα, προβλήματα που σε μεγάλο βαθμό μπορούν να λυθούν με το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Αντίθετα φέρνει ουσιαστικές αλλαγές σε ό,τι αφορά στην τεκνοποίηση, στην τεκνοθεσία, στην κατεύθυνση ακόμα πιο γενικευμένης εμπορευματοποίησης, αλλά και στη νομική κατοχύρωση της γονικής μέριμνας».

Υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, ότι το ΚΚΕ έχει καταδικάσει τις συμπεριφορές και πράξεις εις βάρος ανθρώπων με ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό, ενώ έχει καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις για την προστασία κάθε ανθρώπου από κάθε είδους διακρίσεις.

Υπογράμμισε ότι «η πραγματική ασπίδα προστασίας για κάθε άνθρωπο που υφίσταται την πολύμορφη βία χτίζεται καθημερινά σε εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής και γι' αυτό το ΚΚΕ και η ΚΝΕ παίρνουν πρωτοβουλία σε χώρους δουλειάς, σωματεία, συλλόγους, γειτονιές και καταδικάζουν τέτοια φαινόμενα».

Τόνισε ότι στον «ματωμένο δρόμο των νόμων και των ευρωπαϊκών οδηγιών που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις και αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες ως "κόστος" που πρέπει να περιορίζεται γιατί μειώνει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του εγχώριου και του ευρωενωσιακού κεφαλαίου και τις λεγόμενες "αντοχές" της καπιταλιστικής οικονομίας, δεν μπορεί να ανθίσει κανένα ατομικό δικαίωμα στις διαπροσωπικές σχέσεις».

Απέρριψε τα περί «ομοφοβίας» του ΚΚΕ και έκανε λόγο για «συστηματική διαστρέβλωση» των θέσεων του κόμματος.

Σχετικά με τη συμβίωση είπε ότι το ΚΚΕ υποστηρίζει «οποιαδήποτε πρόταση την ισότιμη, πραγματικά ελεύθερη συμβίωση και όχι μια ή άλλη μορφή γάμου ως οικονομική σχέση ή ως θεσμό που διαμορφώνει κοινή γονική μέριμνα».

Είπε ότι «ο αστικός γάμος είναι ξεπερασμένος θεσμός» και υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «με βάση το συμφέρον των παιδιών, αν ήθελαν να δώσουν διέξοδο στις αγωνίες των νέων θα υιοθετούσαν τις προτάσεις του ΚΚΕ για τη ρύθμιση σειράς ζητημάτων».

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση «ισχυρίζεται ότι θεσμοθετεί το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στην κοινή τεκνοθεσία αποκρύπτοντας το αντιδραστικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις στα ζητήματα παιδικής προστασίας με την ιδιωτικοποίηση των υιοθεσιών και την εμπορευματοποίηση της αναδοχής».

Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η θέση του ΚΚΕ είναι πως «η στήριξη των απροστάτευτων παιδιών πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους με την ανάπτυξη και στελέχωση των απαραίτητων υποδομών».

Ο Δ. Κουτσούμπας κατέστησε απολύτως σαφές ότι «η καθαρή θέση του ΚΚΕ κατά του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει να κάνει με το ότι ο πολιτικός γάμος παράγει αυτόματα την από κοινού γονική μέριμνα και καταργεί τη μητρότητα και πατρότητα.

«Όσο κι αν "χτυπιέται" ο κ. Μητσοτάκης ότι το νομοσχέδιο δεν αναφέρει γονέα 1, 2, 3, αυτό θα γίνεται αυτόματα», σημείωσε, επικαλούμενος και το πιστοποιητικό γονεϊκότητας που ενέκρινε η ΕΕ και το ψήφισαν όλα τα κόμματα, εκτός του ΚΚΕ.

Καταλήγοντας σημείωσε πως «το ΚΚΕ θα καταψηφίσει επί της αρχής, θα καταψηφίσει ορισμένα άρθρα και θα ψηφίσει υπέρ ή "παρών", σε κάποια άλλα που προωθούν κάποιους εκσυγχρονισμούς που αφορούν και ομόφυλα και ετερόφυλα ζευγάρια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα δώσει άλλοθι μιας επίπλαστης προοδευτικότητας στην κυβέρνηση όπως κάνουν τα άλλα κόμματα».

Σκέρτσος: Ολοκληρωτική, μονολιθική και απολιθωμένη η θέση του ΚΚΕ

Την ομιλία του ΓΓ του ΚΚΕ σχολίασε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. «Επειδή είναι ιστορική αυτή η ψηφοφορία και δυστυχώς, λυπάμαι πάρα πολύ που το ΚΚΕ στέκεται απέναντι σε αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Ο κ. Κουτσούμπας αφιέρωσε 43 λεπτά για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ένα κόμμα, το οποίο λέει ότι είναι κοντά στον άνθρωπο, κοντά στα δικαιώματα του ανθρώπου αλλά τελικά μάχεται για μια πάλη ιδεών που δεν αφορά τα πραγματικά ανθρώπινα προβλήματα του σήμερα, αποφάσισε να μείνει εκτός αυτής της σημαντικής θεσμικής κατάκτησης» είπε ο Άκης Σκέρτσος και πρόσθεσε: «Είδαμε σήμερα μια σκέψη η οποία είναι ολοκληρωτική, απολιθωμένη και μονολιθική. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΚΚΕ δυστυχώς και ήθελα, εφόσον υπάρχει ιστορική εμπειρία, να υπάρξει μια αυτοκριτική και ένας αναστοχασμός ως προς στις δυστοπίες που έχουν παραχθεί από κομμουνιστικά καθεστώτα έναντι των ομοφυλόφιλων συνανθρώπων μας. Θα ήθελα να ακούσω μια καταδίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης στην Κούβα πριν έρθει το ΚΚΕ να μας πει ότι "ναι μεν αλλά, συμφωνεί αλλά καταψηφίζει" ή θα ήθελα, εφόσον υπάρχει μια συνέπεια ως προς τα ζητήματα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, να καταψηφίσει αυτό το άρθρο αλλά να υπερψηφίσει όλα τα υπόλοιπα. Κάθε άλλη δικαιολογία, είναι αυτό. Είναι δικαιολογία και τίποτα άλλο».

Στον υπουργό Επικρατείας απάντησε ο ΓΓ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας. «Ο κ. Σκέρτσος αναγκάζεται να απαντήσει στην 45λεπτη, όπως είπε, ομιλία μου, η οποία ήταν τεκμηριωμένη. Αυτό δείχνει ότι θέλει να απαντήσει, όχι στο ΚΚΕ ή να του ζητήσει πάλι να διευκρινίσει. Αλλά θέλει να απολογηθεί, στους βουλευτές του κόμματος του» σχολίασε ο ΓΓ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε: «Ο κ. Σκέρτσος θέλει να απολογηθεί στο εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχουν καμία ομοφοβία, καμία τρανσοφοβία, όπως δεν έχει και το ΚΚΕ, και μιλάνε με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Το ζήτημα της προστασίας των παιδιών είναι κυρίαρχο θέμα και αυτό το αγνόησε η Νέα Δημοκρατία και από την άποψη του χρόνου, που έδωσε για συνολική επιστημονική αναλυτική συζήτηση, όχι μόνο ανάμεσα στους βουλευτές αλλά και από επιστημονικούς φορείς που θέλανε να εκθέσουν τα επιχειρήματά τους και να δώσουν την ουσία των θέσεων τους. Η στάση αυτή δείχνει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία. Να χαίρεστε αυτόν τον προοδευτισμό, αυτό είναι συντήρηση του κακίστου είδους, είναι οπουρτουνισμός, είναι τυχοδιωκτισμός».

«Πόλεμος» Στίγκα – Βελόπουλου

Απαξιωτικές αναφορές του προέδρου των «Σπαρτιατών» Βασίλη Στίγκα, σε βάρος του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, πυροδότησαν οξύτατη αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο κόμματα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για την ισότητα στο γάμο, στη Βουλή.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Παύλος Σαράκης προειδοποίησε τον κ. Στίγκα με προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

«Μετά από μια ιστορική ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου, για τον πολιτικό μας χώρο, ανέβηκε στο βήμα ο κ. Στίγκας και λοιδορεί και συκοφαντεί, με ανυπόστατους και αναπόδεικτους ισχυρισμούς. Και προσβάλλει τον κ. Βελόπουλο και θέλει να αμφισβητήσει την επαγγελματική και πολιτική του ακεραιότητα. Κύριε Στίγκα, δεν δικαιούστε να ομιλείτε διότι είστε πειρατής ενός κόμματος που τον αποδοκιμάζουν οι ίδιοι οι βουλευτές του και τον καταμηνύουν ως κοινό συκοφάντη, ο οποίος εξυπηρετεί δόλια και ύπουλα συμφέροντα του Μεγάρου Μαξίμου και του Μητσοτάκη και τον αποδοκιμάζουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του, που τον θεωρούν προδότη, που τον στήριξαν και τον έκαναν πολιτικό αρχηγό, όταν δεν το είχε δει ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σας αφήνει στη χλεύη των βουλευτών σας και των πρώην ψηφοφόρων σας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Παύλος Σαράκης.

«Πάει πολύ να μας κατηγορεί εμάς ο Βελόπουλος που έχει ψηφίσει μνημόνια, έχει καταδικάσει τη χώρα στον όλεθρο και την καταστροφή. Αποδεδειγμένα είναι καταδικασμένος με αμετάκλητη απόφαση», είπε ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών" Βασίλης Στίγκας, κάτω από τις έντονες αντιδράσεις των βουλευτών της Ελληνικής Λύσης. «Δεν πρόκειται να ανακαλέσω τίποτα. Είναι απατεώνας, κοροϊδεύει. Υπάρχει καταδικαστική αμετάκλητη απόφαση. Πουλάει ό,τι θέλει, επιστολές μαντζούνια. Έχει φάει πολλά πρόστιμα. Έχει πληρώσει τίποτα από αυτά; Εγώ απατεώνας ποτέ δεν ήμουνα. Εμείς έχουμε ήθος και ευπρέπεια. Μας βρίζουν τα τρολ μέσα από το κανάλι του κ. Βελόπουλου, που πληρώνει ανθρώπους να το κάνουν αυτό», είπε ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών".

«Εμείς αντιπαράθεση έχουμε με την κυβέρνηση», σχολίασε ο Παύλος Σαράκης και υπογράμμισε ότι για την καταδικαστική απόφαση, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Στίγκας, υπάρχει αναίρεση και απαλλαγή του κ. Βελόπουλου, ο οποίος είναι έντιμος και ακέραιος.

Οι φωνές και αντιδράσεις από τα έδρανα της Ελληνικής Λύσης προκάλεσαν την παρέμβαση του προεδρεύοντος Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. «Ένα λεπτό! Ένα λεπτό! Σταματήστε να φωνάζετε. Εδώ μέχρι χτες μαζεύατε μαζί υπογραφές για την ονομαστική ψηφοφορία», είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

«Εμείς οι 12 βουλευτές υπογράψαμε με υπερηφάνεια το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας και η Ελληνική Λύση απευθύνθηκε σε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές που διαφωνούν να το προσυπογράψουν γιατί απαιτούνταν 15 υπογραφές. Περιμέναμε άλλους τρεις πατριώτες να πάμε σε ψηφοφορία και δεν ήρθαν», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας και προσέθεσε ότι αυτή ήταν η στάση της Ελληνικής Λύσης και όχι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για κοινό αίτημα.

«Κατόπιν της επαναλαμβανόμενης χυδαίας, συκοφαντικής και δυσφημιστικής παρουσίας του «προσωρινού βουλευτή» Βασίλη Στίγκα εις βάρος του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, επειδή είχε προειδοποιηθεί πολλάκις, είναι μονόδρομος πλέον να «καθίσει στο σκαμνί» του κατηγορουμένου, σε ποινικά και αστικά δικαστήρια. Αυτό ισχύει και για όσους αναπαράξουν τις συκοφαντικές αθλιότητες του «προσωρινού βουλευτή» Στίγκα», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Λύση.

Βελόπουλος: Η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά και εμείς ασχολούμαστε με τον γάμο των ομοφυλοφίλων

Την άποψη ότι «η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά και εμείς ασχολούμαστε με τον γάμο των ομοφυλοφίλων», εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την «ισότητα στον πολιτικό γάμο».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε ότι το 2023 ήταν χρονιά - σοκ για τις γεννήσεις καθώς όπως είπε είχαμε μόνον 73.000 , τις «λιγότερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 9 χρόνια». Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «προσκυνά τη νέα θρησκεία της WOKE ατζέντας» και την κυβέρνηση ότι εισβάλλει στα χωράφια της Εκκλησίας, ορίζοντας μέχρι και το τι είναι αμαρτία. «Η Εκκλησία είναι η Ελληνική Κοινωνία και πρέπει να μιλάει», ανέφερε, ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σημείωσε ότι «εάν ψηφιστεί ο νόμος για τον γάμο των ομοφυλόφιλων ανοίγει ο ασκός του Αιόλου» καθώς «θα πρέπει να αναγνωριστούν δικαιώματα σε: διαφορετικές τουαλέτες, παρένθετες μητέρες, τρίτο φύλο στα σχολεία». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εκτίμησε ότι δεν θα «υπάρχουν μόνο κοινωνικές, αλλά και οικονομικές επιπτώσεις» και αναρωτήθηκε «πού θα σταματήσει όλη αυτή η τρέλα;». Συμπλήρωσε ότι «αν ψηφιστεί το ν/σ για τον γάμο των ομοφυλόφιλων θα πρέπει να μπει ποσόστωση και στην βουλή για όλα τα φύλα! Πόσα είναι; Ξέρει κάποιος; Ας μας πει…», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεσμεύεται πως «όταν η Ελληνική Λύση κυβερνήσει, θα καταργήσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο».

«Λειτουργείτε με φόβο και τρόμο», επισήμανε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα. «Λέτε ότι θα τεθούν εκτός κυβέρνησης στον ανασχηματισμό όποιοι δεν υπερψηφίσουν το ν/σ, με εξαίρεση τον κύριο Βορίδη», τόνισε, σημειώνοντας ότι το ερώτημα που γεννάται είναι: Γιατί όλοι, εκτός του κυρίου Βορίδη;.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι όσο ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ φέρονται «έτσι απέναντι στην κοινωνία και σε όσα ενώνουν τα παιδιά με την κοινωνία», τόσο θα απομακρύνονται από αυτήν και τόσο πιο κοντά θα έρχονται στην κατάρρευση. Προσέθεσε ότι η Ελληνική Λύση είναι «το μόνο ανάχωμα που μπορεί να σταματήσει την κατάρρευση της χώρας». Αναφερόμενος στα τρία κόμματα, είπε ότι συγκυβερνούν, εξηγώντας ότι «όποτε χρειαστεί να ψηφιστεί ένα ν/σ ανθελληνικό, αντιλαϊκό, αντιχριστιανικό, έρχονται οι χρήσιμοι των άλλων κομμάτων και ψηφίζουν».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε ότι αυτό που τον ενοχλεί, είναι «ένας ιδιότυπος ρατσισμός για την αντίθετη άποψη, κατά τον οποίο αποδίδονται γενικόλογοι χαρακτηρισμοί στην άλλη άποψη, μπαίνουν ταμπέλες σε διαφωνούντες, καθιστώντας τους αντικείμενο χλευασμού». Συμπλήρωσε ότι «εμείς δεχόμαστε εσάς, εσείς δεν δέχεστε την δική μας διαφορετικότητα».

Στίγκας: Με το νομοσχέδιο βάζουμε ταφόπλακα στη γνήσια ελληνική οικογένεια

Την έντονη αντίθεση των Σπαρτιατών στο νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος, Βασίλης Στίγκας, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια.

"Με το σημερινό νομοσχέδιο βάζουμε ταφόπλακα στη γνήσια ελληνική οικογένεια και ανοίγουμε την κερκόπορτα της εισαγωγής παιδιών με τεκνοθεσία και παρένθετη μητέρα από το εξωτερικό. Για τους "Σπαρτιάτες" αυτό είναι ανεπίτρεπτο και θα αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις μας, ώστε να ανατραπεί και να μην περάσει στην ελληνική οικογένεια", τόνισε, ενώ ανέφερε, μεταξύ άλλων:"Σήμερα είναι μια ημέρα ευθύνης.

Είναι η ώρα που θα ξεχωρίσουμε ποιοι είναι στο πλευρό της ελληνικής οικογένειας, της Ορθοδοξίας και της πατρίδας. Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να γίνουμε νομοθέτες του παραλόγου, συζητώντας για έναν νόμο που αποτελεί ύβρη κατά του υπέρτατου νομοθέτη του σύμπαντος κόσμου. Τολμάτε και μιλάτε υποκριτικά για προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και για «καταπολέμηση των διακρίσεων», όταν η ίδια η φύση δεν έχει παραχωρήσει σε όλους τις ίδιες έμψυχες δυνατότητες. Γνωρίζει, δηλαδή, ο κοινός νομοθέτης περισσότερα απ' όσα η φύση που με τόση σοφία δημιούργησε";

Σχετικά με την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα σημείωσε ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών": Για ισότητα δικαιωμάτων, όμως, μπορεί να γίνει λόγος μόνο όταν έχουμε ως πυξίδα μας το θέλημα του Δημιουργού του ανθρώπου και κατά συνέπεια όταν εμφανιζόμαστε με την φύση μας και τον προορισμό μας. Δύο άνθρωποι που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν, γιατί είναι του ίδιου φύλου, δεν είναι λογικό να θέλουν να κάνουν και να γίνουν ότι ακριβώς δύο άνθρωποι διαφορετικού φύλου. Ποιοί είναι, λοιπόν, οι ευρωπαϊστές που θέλουν, στο όνομα δήθεν της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να φέρουν ξενικά ήθη, μιλώντας κάτω από το προσωπείο της δήθεν «ισότητας στον πολιτικό γάμο».

Ο κ. Στίγκας ισχυρίστηκε ότι "η κυβέρνηση σπεύδει να υπακούσει στα κελεύσματα των υπερεθνικών οργάνων των Βρυξελλών και περιφρονεί την αληθή βούληση του ελληνικού λαού προκαταβάλλοντας την απόφαση όλων των βουλευτών. Προσπαθείτε, προσέθεσε, να καλοπιάσετε τις Βρυξέλλες, δεν μπορείτε ωστόσο να αγνοήσετε τα άλλα σημεία του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου που σας καταδικάζει και εγκαλεί την κυβέρνηση κατά τρόπο όχι μόνον προσβλητικό για εθνική κυβέρνηση, αλλά και με απίστευτες εκφράσεις".

Ειδική αναφορά έκανε ο πρόεδρος του κόμματος "στην αναγκαία ενότητα του έθνους, όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων", ενώ σημείωσε: "Με αυτό το νομοσχέδιο έρχεστε τώρα να τη ναρκοθετήσετε ψηφίζοντας αυτό το επαίσχυντο και βλάσφημο νομοσχέδιο, για το οποίο είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς θα βρεθείτε σε δεινή θέση όταν θα συνειδητοποιήσετε σε τι κατάντημα θα έχετε φέρει την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι θα είστε υπερήφανοι ούτε, βεβαίως, πιστεύετε ότι θα σας ραίνουν με δάφνες για το «κατόρθωμά» σας. Θα λογοδοτήσετε κύριοι, στα παιδιά σας, στην κοινωνία, στη συνείδηση του ελληνικού λαού και θα καταγραφείτε στην ιστορία ως οι καταπατητές των πανανθρώπινων αξιών".

Οσον αφορά στο θέμα της παρένθετης μητρότητας, υπογράμμισε: "Για εμάς η παρένθετη μητρότητα που είναι το επόμενο βήμα, συνιστά προσβολή της αξιοπρέπειας των γυναικών. Δεν δεχόμαστε την ευρωπαϊκή πρόταση για να αλλάξει η ελληνική νομοθεσία και νομολογία και να προσαρμοστεί στις ξενοκίνητες Μ.Κ.Ο. Ούτε δεχόμαστε την αναγνώριση των Ελλήνων γονέων του ίδιου φύλου, που έχουν καταφύγει σε παρένθετη μητρότητα στο εξωτερικό. Και αυτό γιατί σήμερα υπάρχει ένας αριθμός ευρωπαϊκών ομοφυλόφιλων ζευγαριών που καταφεύγουν σε παρένθετες εγκυμοσύνες και η αναγνώρισή τους θα ξεπερνούσε την οποιαδήποτε εθνική απαγόρευση. Αυτό, εξάλλου, υποστηρίζουν και έγκριτοι Ευρωπαίοι νομικοί. Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για το πιστοποιητικό γονικής σχέσης, το επικίνδυνο είναι ότι ανοίγει τον δρόμο για τη γενικευμένη αναγνώριση της "εμπορικής" παρένθετης μητρότητας, με χρηματικό αντάλλαγμα κι όχι ως αλτρουιστική πράξη. Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση του σώματος, που είναι πολύ συχνά τραυματική για την παρένθετη μητέρα".

Τέλος, ο κ. Στίγκας υποστήριξε ότι "εάν περάσει αυτό το νοσηρό νομοσχέδιο θα ανοίξουν και για την Ελλάδα οι πύλες της κολάσεως και της διαστροφής".

Νατσιός: «Ο ερίτιμος Τάιλερ…»

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια.

«Μην μολύνετε την ιερή λέξη της οικογένειας. Θεωρώ ότι η Βουλή βιώνει μια από τις χειρότερες στιγμές της ιστορίας του κοινοβουλευτικού βίου τού νέου ελληνισμού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εισήγαγε για ψήφιση στην Ολομέλεια ένα επαίσχυντο νομοσχέδιο, την θέσπιση του ψευτογάμου των ομοφυλόφιλων», τόνισε ο κ.Νατσιός, ενώ σημείωσε ότι «το νομοσχέδιο έχει τρεις ολέθριες παραμέτρους. Πρώτον, τη νομιμοποίηση της διαστροφής της ανθρώπινης φυσιολογίας και οντολογίας, δεύτερον τη βεβήλωση του ιερού θεσμού του γάμου και τρίτον την παράδοση, άνευ όρων, παιδιών για υιοθεσία σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια, με πραγματικά απρόσμενες και τραγικές συνέπειες για τα αθώα αυτά πλάσματα».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της "ΝΙΚΗΣ" ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Δύο άντρες, όσο και να πασχίζουν, μητρικό φίλτρο δεν έχουν. Δύο γυναίκες, πατρικό πρότυπο δεν προσφέρουν και η αγάπη δεν έχει σχέση με την ακόρεστη ικανοποίηση των επιθυμιών. Την αγάπη για το παιδί δεν την αποκτάς σαν να ψωνίζεις ένα κατοικίδιο από το pet shop. Ακόμα και ένα κουτάβι που πρόκειται να δοθεί για υιοθεσία, δεν το παίρνουν από τη μητέρα του πριν απογαλακτιστεί. Και εσείς μας λέτε ότι το να ξεριζώσετε εντελώς τον ιερό δεσμό μητέρας και παιδιού, είναι προϊόν αγάπης»;

Παράλληλα, χαρακτήρισε την οικογένεια «ως τον βασικό πυρήνα της κοινωνικοποίησης του ανθρώπου», ενώ προσέθεσε: «Και οικογένεια είναι μόνον εκείνη που έχει ανδρόγυνη συγκρότηση. Αυτό πίστευε πάντοτε η ανθρωπότητα. Είναι αστείο να νομίζουν κάποιοι ότι η ιστορία αρχίζει από αυτούς. Οικογένεια επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί και η μονογονεϊκή. Η οικογένεια περιέχει και την αγάπη, τον έρωτα και την σεξουαλικότητα, αλλά είναι ταυτόχρονα κάτι πολύ περισσότερο από αυτά. Έχει ένα στοιχείο ιερότητας. Όταν ένας ομοφυλόφιλος κηδεμόνας αναλαμβάνει τομ ρόλο της ”μητέρας” και ο άλλος τον ρόλο του ”πατέρα”, δείχνει ότι αυτή η στείρα συνύπαρξη δεν είναι τίποτε άλλο από μια στρεβλή απομίμηση του φυσιολογικού ζεύγους».

Ο κ. Νατσιός υποστήριξε, επίσης, ότι είναι ζήτημα χρόνου να καθιερωθεί "γονέας 1" και "γονέας 2", ενώ αναφερόμενος στον παγκόσμιο τζίρο του νομιμοποιημένου εμπορίου βρεφών, μέσω παρένθετης μητρότητας, σημείωσε: «Εκτιμάται ότι για το 2022 ανήλθε σε 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέχρι το 2032, το ποσό αυτό προβλέπεται να εκτιναχθεί στα 129 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με συμβουλευτική εταιρεία ερευνών αγοράς. Και πόσο στοιχίζει το να ξεπουλήσει το σπλάχνο της η κάθε μητέρα; Αναλόγως την οικονομία της χώρας που το επιτρέπει. Για παράδειγμα στη Γεωργία και την Ουκρανία, τα εμπορικά προγράμματα παρένθετης μητρότητας κοστίζουν περίπου 40.000-50.000 δολάρια, ενώ όσον αφορά τις ΗΠΑ, τα ποσά διπλασιάζονται και φτάνουν κατά μέσο όρο στα 120.000 δολάρια».

Τέλος, ο πρόεδρος της "ΝΙΚΗΣ" άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και για το γεγονός, ότι αποκλείστηκε η Εκκλησία από τις επιτροπές για το νομοσχέδιο, ενώ ισχυρίστηκε ότι «αποτελεί ύβρη για τον ιερό γάμο, τη μητρότητα, την πατρότητα, το παιδί, τους προγόνους μας, τη φύση και πάνω απ' όλα ύβρη και βλασφημία για τον ίδιο τον Θεό».

«Οφείλουμε σεβασμό στην προσωπικότητα του καθενός, εδώ πέρα και κάθε μιας», είναι η επισήμανση που έκανε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μετά την ομιλία του προέδρου της «Νίκης» Δημήτρη Νατσιού, στη συζήτηση που εξελίσσεται για την ισότητα στο γάμο. Είχε προηγηθεί αναφορά του κ. Νατσιού ότι οι ψηφοφόροι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία αλλά η Νέα Δημοκρατία έγινε ΣΥΡΙΖΑ και ο αρχηγός της συντηρητικής παράταξης έγινε πολιτική ουρά των κκ Κασσελάκη και του ερίτιμου συζύγου του Τάιλερ.

«Παρακαλώ. Ανακαλέστε και θα αφαιρεθεί φυσικά και από τα πρακτικά η φράση σας», ανέφερε πρώτη η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη. «Τις συζύγους και τους συζύγους έξω από αυτή την αίθουσα», είπε η Όλγα Γεροβασίλη. «Ευγενικότατη λέξη είναι η ερίτιμος και ο ερίτιμος», είπε ο Δ. Νατσιός.

«Μια θερμή παράκληση. Η οικογένεια του καθενός και η ιδιωτική του ζωή πρέπει να είναι σεβαστή. Και να μην αναφερόμαστε εδώ, λες και κατακρεουργούμε ανθρώπους. Κάνουμε ένα διάλογο στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου. Πρέπει όμως να σεβόμαστε την προσωπικότητα καθενός εδώ πέρα, και κάθε μιας. Είστε πολύ σίγουρος κύριε Νατσιέ ή ο κ. Βελόπουλος ότι δεν έχετε ούτε ένα ψηφοφόρο να είναι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα; Είστε βέβαιος ότι δεν έχετε ανθρώπους που σας ψηφίζουν που τα παιδιά τους μπορεί να είναι gay; Γιατί πρέπει να αισθάνονται σήμερα προσβεβλημένοι; Μπορούμε να κάνουμε αυτό το διάλογο, χωρίς να προσβάλλουμε την προσωπικότητα των ανθρώπων. Μπορείτε να καταθέσετε τη διαφωνία σας με το νομοσχέδιο, χωρίς να καταφεύγετε σε χαρακτηρισμούς, σε περιγραφές που προσβάλλουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων», είπε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Δεν κάναμε καμία επίθεση, καταθέσαμε μελέτες που αποκρύπτονται και αποδεικνύουν ότι γονείς ομοφυλόφιλοι, δυστυχώς, αποτελούν κακά πρότυπα. Εμείς μιλάμε για τα παιδιά. Καταργούνται οι ιερές λέξεις μητέρα και πατέρας και καθιερώνεται το γονέας 1 και γονέας 2, όπως και η επιστημονική υπηρεσία επισημαίνει, και δεν έχουμε τίποτα με τα πρόσωπα. Πάντα με σεβασμό, με αξιοπρέπεια και αγάπη μιλάμε», απάντησε ο πρόεδρος της «Νίκης».

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι συνειδησιακό θέμα η αμφισβήτηση της ισότητας

«Η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει κανένα δισταγμό και καμία αμφιβολία, να ψηφίσει το νομοσχέδιο χωρίς αμφιβολίες, χωρίς αστερίσκους και να δώσει παράδειγμα ηγεσίας. Γιατί, η ηγεσία είναι το παράδειγμα. Ηγεσία δεν είναι να παίζεις κομματικά παιχνίδια και να επιτρέπεις να διαιωνίζονται οι διακρίσεις και το μπόουλινγκ στη κοινωνία», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου καλώντας τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να ξεκαθαρίσει στους βουλευτές του ότι «δεν είναι συνειδησιακό θέμα το να αμφισβητούν κάποιοι την ισότητα».

«Η ηγεσία είναι να πεις ξεκάθαρα ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους, να μην αφήνεις ούτε να νομικοποιούνται με τρόπο απαράδεκτο οι διακρίσεις. Η ηγεσία είναι να πεις ξεκάθαρα καλώ τους βουλευτές μου όλους να υπερψηφίσουν, όχι με κομματική πειθαρχία αλλά γιατί αυτό είναι το σωστό. Να πεις πως δεν αναγνωρίζω ότι είναι θέμα συνείδησης, και να υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι, και ότι εκείνοι έχουν το δικαίωμα να υπαγορεύουν σε κάποιους άλλους τι προσωπική ζωή θα αναπτύξουν, τι οικογενειακή ζωή θα δημιουργήσουν, τι σχέσεις γονιδιακές θα συνάψουν με τα παιδιά τους», επισήμανε η κυρία Κωνσταντοπούλου, σε σύντομη παρέμβαση της αμέσως μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ισότητα στο γάμο.

Παράλληλα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε όλα τα κόμματα που υπερψηφίζουν το νομοσχέδιο -και κυρίως τη ΝΔ που είναι κυβέρνηση- να καταθέσουν αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί όλων των άρθρων.

«Είναι μία πολύ σημαντική στιγμή, είναι στιγμής χαράς και κανείς δεν έχει δικαίωμα να την απομειώνει. Και είναι θέμα ηγεσίας το να πάρει κανείς ξεκάθαρη θέση και να μην παίζει με τα κομματικά ακροατήρια. Εμείς έχουμε 6 βουλευτές, δεν επαρκούμε για να ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία για όλα τα άρθρα -όχι μόνο επί της αρχής- από κόμμα που ψηφίζει το νομοσχέδιο, γιατί μέχρι στιγμής η ονομαστική ζητήθηκε μόνο από κόμματα που δεν το ψηφίζουν. Η ΝΔ που το φέρνει δεν καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για τους λόγους που είναι ορατοί ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι το υποστηρίζει, καταθέτει μόνο επί της αρχής», ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Προσέθεσε δε, ότι «το 2015 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το νομοσχέδιο ενώ αρχικά είχε περιλάβει και τον γάμο όταν κατατέθηκε αφορούσε μόνο το σύμφωνο συμβίωσης γιατί αυτή η εκδοχή είχε κοπεί από τον Δημήτρη Παπαδημούλη, τον ευρωβουλευτή του». «Το λέω αυτό, γιατί πολλοί παίζουν με το πόνο, το βίωμα και τα δικαιώματα των ανθρώπων αλλά λίγοι είναι πραγματικά διατεθειμένοι να τα υπερασπιστούν με συνέπεια, σταθερά, διαχρονικά, αταλάντευτα με τη ζωή τους, το παράδειγμα τους και τη συνέπεια τους», κατέληξε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Χαρίτσης: Θα υπεψηφίσουμε «χωρίς αστερίσκους»

Τη θέση της Νέας Αριστεράς ότι θα υπερψηφίσει «χωρίς αστερίσκους» το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΚΟ, Αλέξης Χαρίτσης κατά τη παρέμβασή του στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση για τις «ελλείψεις» του νομοσχεδίου όσον αφορά τη γονεϊκότητα.

Αναφερόμενους στους αγώνες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για ισότητα, τόνισε πως «το νομοσχέδιο είναι μια νίκη αυτού του κινήματος κι έτσι πρέπει να καταγραφεί, γιατί του ανήκει».

Όσον αφορά την κυβέρνηση, σχολίασε ότι αναγκάστηκε να φέρει το νομοσχέδιο στη Βουλή για να «προσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή πολιτική και την στρατηγική για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, φοβούμενη για νέες καταδίκες από το Δικαστήριο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» καθώς και ότι γνώριζε εξ αρχής ότι θα περάσει «όχι με τις δικές της, αλλά με τις ψήφους των προοδευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Στηλίτευσε μάλιστα την προτροπή του πρωθυπουργού σε «αποχή» όσων βουλευτών διαφωνούν, σχολιάζοντας ταυτόχρονα την αναφορά του στο κράτος δικαίου και κατηγορώντας τον για «εργαλειοποίηση» του ζητήματος για να «αποτινάξει» το «άγος» της «καταδίκης» από το Ευρωκοινοβούλιο.

«Το αυτονόητο δικαίωμα στη ισονομία δεν μπορεί να ξεπλύνει το γεγονός ότι η Ελλάδα επί της διακυβέρνησης σας έχει καταρρεύσει θεσμικά» είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά στα επιμέρους ζητήματα κριτικής όπως την ελευθερία του Τύπου, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τη διαφάνεια και τις ελευθερίες, με «κορυφαία παραδείγματα», όπως είπε, «τις υποκλοπές και την συγκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη». Άσκησε, δε, κριτική στην κυβέρνηση ότι φέρνει στη Βουλή «φοβικά» ένα «ελλιπές» νομοσχέδιο γιατί «δεν το πιστεύει».

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Χαρίτσης έκανε λόγο για «αδιανόητα πράγματα» που ακούστηκαν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου που «θυμίζουν άλλες εποχές» και υπηρετούν τον «σκοταδισμό», τη «μισαλλοδοξία» και τον «ρατσισμό».

«Και σε όλα αυτά η κυβέρνηση δεν είναι άμοιρη ευθυνών. Γιατί η κυβέρνηση σήμερα υπερασπίζεται -και σωστά- τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στον γάμο και ταυτόχρονα υπερασπίζεται όμως και το δικαίωμα της μισαλλοδοξίας να αλωνίζει ελεύθερα. Στα τηλεπαράθυρα, στα γήπεδα και στη δημόσια σφαίρα, ακόμα και μέσα στη Βουλή», υπογράμμισε.

Απαντώντας , μάλιστα, στα επιχειρήματα όσων απορρίπτουν την τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια, παρέπεμψε στα πορίσματα της επιστημονικής κοινότητας ότι δεν προκύπτει «από πουθενά ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονέων επηρεάζει την ψυχική υγεία» των παιδιών, αλλά η «σταθερότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος», η «κοινωνικοοικονομική κατάσταση» και το «κοινωνικό στίγμα».

Ως εκ τούτου, τόνισε ότι «θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η οικογένεια δεν απειλείται από την νομιμοποίηση των ομόφυλων ζευγαριών», αλλά από τη «φτώχεια», την «απουσία κράτους πρόνοιας» και γενικότερα «τον νεοφιλελευθερισμό». «Την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μας δεν την απειλούν οι ομοφυλόφιλοι γονείς αλλά οι ακροδεξιοί κήρυκες του μίσους», προσέθεσε, σημειώνοντας πως «σήμερα θα πρέπει να μιλάμε για την καταπολέμηση των διακρίσεων, την καταπολέμηση της ομοφοβίας - που φτάνει μέχρι το σχολικό μπούλινγκ και συνδέεται με παραβατικές συμπεριφορές ανηλίκων εις βάρος συνομήλικών τους».

Αναφερόμενος στις «ελλείψεις και προβλήματα του σημερινού νομοσχεδίου», σχολίασε πως «κάνει ένα βήμα για την ισότητα στον γάμο, αλλά συνεχίζει να αποκλείει τους ομόφυλους συζύγους από τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά χρησιμοποιώντας την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την παρένθετη κυοφορία», σημειώνοντας ταυτόχρονα πως έχει λάβει υπόψη της η Νέα Αριστερά «την κριτική φεμινιστικών οργανώσεων ως προς την παρενθεσία» και ότι κατέθεσε τροπολογία για «αυστηροποίηση» των προϋποθέσεων «για τη χορήγηση δικαστικής άδειας για απόκτηση τέκνου μέσω παρένθετης κυοφορίας».

Ωστόσο, ο Αλ. Χαρίτσης δήλωσε ότι «η Νέα Αριστερά υποστηρίζει χωρίς αστερίσκους το σημερινό νομοσχέδιο», τονίζοντας ότι δεν παίζει «μικροκομματικά και μικροπολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των συνανθρώπων μας» και κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για τέτοια «παιχνίδια» στο παρελθόν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε «τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

«Δεν παίζουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και σήμερα ψηφίζουμε υπέρ, όπως έχουμε εξαρχής δηλώσει. Ψηφίζουμε για την ισότητα των ομόφυλων ζευγαριών στον πολιτικό γάμο. Ψηφίζουμε για την κατοχύρωση ίσων δικαιωμάτων των παιδιών που μεγαλώνουν σε οικογένειες από ομόφυλα ζευγάρια» υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η Νέα Αριστερά στηρίζει αυτό το νομοσχέδιο και γιατί «η υπεράσπισή του είναι μια κρίσιμη στιγμή στη μάχη ενάντια στις υπερσυντηρητικές και ακροδεξιές φωνές που δηλητηριάζουν τη δημόσια σφαίρα και στη χώρα μας».

