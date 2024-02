Καιρός

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και χιόνια την Παρασκευή

Σε ποιες περιοχές αναμένονται εντονότερα τα φαινόμενα. Πού θα κυμανθεί ο υδράργυρος. Αναλυτικά η πρόγνωση για κάθε περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στην ανατολική και νότια χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά και στα νησιά του Αιγαίου. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρεια από 00 έως 13 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 05 έως 15 με 17 βαθμούς και στα νησιά από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά και τα βόρεια όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στην Εύβοια και τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και τις Σποράδες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα κυμανθούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά θα κυμανθεί απο 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 04 έως 17 και στα νησιά απο 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

