Κοινωνία

Δάφνη: ηλικιωμένη κατάλαβε την κομπίνα των ληστών και...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς προσπάθησαν να εξαπατήσουν την ηλικιωμένη γυναίκα και τι συνέβη όταν τους αντιλήφθηκε.

-

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες χθες στη Δάφνη, δύο ημεδαποί (19χρονος και 24χρονος) για ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι ανωτέρω από κοινού με έτερο δράστη που ταυτοποιήθηκε και αναζητείται, εισήλθαν σε οικία ηλικιωμένης γυναίκας, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, με πρόσχημα να προβούν σε μέτρηση του ρεύματος.

Αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαίρεσαν κοσμήματα με την παθούσα να αντιλαμβάνεται τις εγκληματικές προθέσεις τους και να τους ζητά να εξέλθουν της οικίας τους.

Οι δράστες την απώθησαν βιαίως και συνέχισαν να ερευνούν τους χώρους, με την παθούσα να καταφέρνει να καλέσει την αστυνομία.

Κατά τη διαχείριση της κλήσης στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και την άμεση κινητοποίηση των περιπολούντων δυνάμεων στην περιοχή, αστυνομικοί έσπευσαν στην επίμαχη οικία.

Κατά την άφιξη τους στο σημείο και στη θέα τους, οι τρεις δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν.

Ο 19χρονος ακινητοποιήθηκε εξωτερικά της οικίας και μετά από πεζή καταδίωξη δεσμεύτηκε και ο 24χρονος.

Μετά από αυτοψία στο δρομολόγιο διαφυγής των δραστών που τράπηκαν σε φυγή, βρέθηκαν τα κλοπιμαία που προηγουμένως απέρριψαν , περισυλλέχθηκαν και αποδόθηκαν στην παθούσα.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Δάφνης, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια: Η πρώτη αναγγελία γάμου σε ελληνική εφημερίδα (εικόνες)

Αλειφτήρας: Οι αγρότες θα κατέβουν με τρακτέρ στην Αθήνα και... θα μείνουν (βίντεο)

Εορτολόγιο - 16 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα