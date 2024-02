Κόσμος

Ομόφυλα ζευγάρια: Ξένες πρεσβείες χαιρετίζουν την ψήφιση του νομοσχεδίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κοινή τους δήλωση, 28 ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες χαιιρετίζουν την απόφαση ορόσημο της ελληνικής βουλής.

-

Την υιοθέτηση της νομοθεσίας για την ισότητα στον γάμο και την αναγνώριση των ομόφυλων οικογενειών χαιρετίζουν 28 ξένες πρεσβείες στη χώρα μας.

Σε κοινή τους δήλωση, οι 28 ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες στην Ελλάδα τονίζουν ότι «η επέκταση του θεμελιώδους δικαιώματος του γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο στην πορεία προς την ισότητα, την αξιοπρέπεια για όλους σε όλες τις χώρες μας».

Η κοινή δήλωση καταλήγει: «Γιορτάζουμε αυτή την ιστορική στιγμή με τον λαό, το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ελλάδος».

Οι 28 πρεσβείες που υπογράφουν την κοινή δήλωση είναι το Βέλγιο, το οποίο ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Νότια Αφρική, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ισλανδία, η Πορτογαλία, η Δανία, η Γαλλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ουρουγουάη, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Κολομβία, η Αυστραλία, η Φινλανδία, η Μάλτα, η Αυστρία, η Χιλή, το Μεξικό, η Ελβετία και η Εσθονία.

Ντέβιντ Κάμερον: Φανταστικό νέο για τους ανθρώπους στην Ελλαδα

Ως ιστορική στιγμή για μια χριστιανική ορθόδοξη χώρα χαρακτηρίζεται από τον βρετανικό τύπο η ψήφιση του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Υπενθυμίζεται ότι ο σχετικός νόμος στο Ηνωμένο Βασίλειο ψηφίστηκε επί πρωθυπουργίας του Ντέιβιντ Κάμερον, τον Ιούλιο του 2013 και είναι σε ισχύ για πάνω από μια δεκαετία.

Έτσι ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας και νυν υπουργός Εξωτερικών με μήνυμά του στο Χ επαινεί την χθεσινή απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου. «Χαιρετίζω θερμά την απόφαση της Ελλάδας να επιτρέψει τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών και να αναγνωρίσει τις ομόφυλες οικογένειες» γράφει χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα πως «έχοντας υπερήφανα υποστηρίξει τους γάμους ομοφυλόφιλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου χιλιάδες ζευγάρια μπορούν να ανταλλάσσουν όρκους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναγνωρίζω ότι αυτό είναι φανταστικό νέο για τους ανθρώπους στην Ελλάδα».

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια: Η πρώτη αναγγελία γάμου σε ελληνική εφημερίδα (εικόνες)

Αλειφτήρας: Οι αγρότες θα κατέβουν με τρακτέρ στην Αθήνα και... θα μείνουν (βίντεο)

Εορτολόγιο - 16 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα