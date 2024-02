Κόσμος

Αλεξέι Ναβάλνι: κόντρα Ρωσίας - Δύσης για τον θάνατό του (εικόνες)

Τα "κατηγορώ" της Δύσης στη Ρωσία και τον Πούτιν και η απάντηση της Μόσχας. Αντιδράσεις και μηνύματα από όλον τον κόσμο.

Μηνύματα από όλον τον κόσμο στέλνουν κατά της Ρωσίας και του Πούτιν μετά την ανακοίνωση για τον θάνατο του Ρώοσυ αντιφρονούντα, κρατούμενο Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο υπ' αριθμόν 1 αντίπαλος του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε σήμερα στην φυλακή του Αρκτικού Κύκλου όπου εξέτιε 19ετή ποινή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές.

Η μητέρα του ρώσου αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέι Ναβάλνι φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Νόβαγια Γκαζέτα, πως ο γιος της ήταν «ζωντανός, υγιής και χαρούμενος» όταν τον είδε για τελευταία φορά στις 12 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη Νόβαγια Γκαζέτα, η Λιουντμίλα Ναβάλναγια έγραψε σήμερα στο Facebook: «Δεν θέλω να ακούσω για συλλυπητήρια. Τον είδαμε στη φυλακή στις 12 (Φεβρουαρίου) σε μια συνάντηση. Ήταν ζωντανός, υγιής και χαρούμενος».

Ουάσινγκτον: ο θάνατος του Ναβάλνι δείχνει τη«σήψη» του συστήματος που έχτισε ο πρόεδρος Πούτιν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι αν οι αληθεύουν οι αναφορές για τον θάνατο του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή, αυτό υπογραμμίζει την «αδυναμία και σήψη» του συστήματος που έχτισε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πρώτα και κύρια, αν αυτές οι αναφορές είναι ακριβείς, η σκέψη μας βρίσκεται στη σύζυγό του και την οικογένειά του», δήλωσε ο Μπλίνκεν από το Μόναχο που βρίσκεται.

«Πέρα από αυτό, ο θάνατός του σε μια ρωσική φυλακή και η ψύχωση και ο φόβος για έναν άνθρωπο δείχνουν την αδυναμία και τη σήψη στην καρδιά του συστήματος που έχει χτίσει ο Πούτιν. Η Ρωσία είναι υπεύθυνη για αυτό», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Από την πλευρά του ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε ότι η Ουάσινκτον αναζητά επιβεβαίωση του θανάτου του Ναβάλνι.

«Αν επιβεβαιωθεί, είναι μια τρομερή τραγωδία», είπε ο Σάλιβαν σε συνέντευξή του στο αμερικανικό κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο NPR

Ούρουλα φον ντερ Λάιεν για Αλεξέι Ναβάλνι

Για μια «ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του» έκανε λόγο η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφερόμενη στο θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Βαθιά αναστατωμένη και λυπημένη από την είδηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι. Ο Πούτιν δεν φοβάται τίποτα περισσότερο από τη διαφωνία από τους δικούς του ανθρώπους. Μια ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του. Ας ενωθούμε στον αγώνα μας για να προστατεύσουμε την ελευθερία και την ασφάλεια όσων τολμούν να αντισταθούν στην απολυταρχία», επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

"Βαθιά θλιμμένος και ταραγμένος" δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ για την είδηση του θανάτου του φυλακισμένου Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι.

"Πρέπει να διακριβώσουμε όλα τα γεγονότα και η Ρωσία πρέπει να απαντήσει σε όλα τα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του", πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, εκφράζοντας και εκείνος την "βαθιά θλίψη" του, δήλωσε ότι το γεγονός αποτελεί μια "φρικτή" ένδειξη του πώς η Ρωσία ως χώρα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.

"Πρόκειται για μια φρικτή είδηση. Ως ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής δημοκρατίας, ο Αλεξέι Ναβάλνι επέδειξε απίστευτο κουράγιο σε όλη του τη ζωή. Οι σκέψεις μου είναι με τη σύζυγό του και τον λαό της Ρωσίας για τον οποίο αυτό είναι μια τεράστια τραγωδία", ήταν η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Αν αληθεύει ο θάνατος του Ναβάλνι, τότε γι' αυτόν ευθύνεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτίμησε ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ο εξόριστος Ρώσος επιχειρηματίας.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα έγραψε ότι οι ρωσικές αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες και να "λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη".

Ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε σήμερα πως είναι «βαθιά συγκλονισμένος από το θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι» και πρόσθεσε πως η Μαδρίτη «απαιτεί να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες» αυτού του θανάτου.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Αλμπάρες υπογράμμισε πως ο θάνατος αυτός «συνέβη στη διάρκεια της άδικης φυλάκισής του για πολιτικούς λόγους», ενώ απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στους «οικείους του» και «την υποστήριξή του σε αυτούς που εργάζονται για την ελευθερία».

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «υπεύθυνος» για το θάνατο του Ναβάλνι, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας.

«Ο άνθρωπος αυτός ήταν ένοχος ότι αψήφησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν (...) Κλείστηκε στη φυλακή, όπου έζησε σε φρικτές συνθήκες. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι υπεύθυνος για όλα αυτά», δήλωσε ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι προς το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Ζελένσκι: Ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέδειξε τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ως υπεύθυνο για τον θάνατο του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι και ζήτησε να λογοδοτήσει.

«Προφανώς ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν, όπως τόσες χιλιάδες άλλοι. Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται ποιος θα πεθάνει και προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση του. Πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, στο Βερολίνο.

Κασπάροφ: Ο Πούτιν δολοφόνησε αργά και δημοσίως τον Αλεξέι Ναβάλνι

Ο Πούτιν δολοφόνησε αργά και δημοσίως τον Αλεξέι Ναβάλνι, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Γκάρι Κασπάροφ, ο ρώσος αντικαθεστωτικός και παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι.

«Ο Πούτιν απέτυχε να σκοτώσει τον Ναβάλνι γρήγορα και μυστικά δηλητηριάζοντάς τον και τώρα τον δολοφόνησε αργά και δημοσίως στην φυλακή...Ο Ναβάλνι σκοτώθηκε διότι αποκάλυψε τον Πούτιν και την μαφία του γι΄ αυτό που είναι, απατεώνες και κλέφτες».

Ζαχάροβα: Οι κατηγορίες της Δύσης είναι «αποκαλυπτικές για την ίδια τη Δύση»

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι αυτό που αποκάλεσε δυτικές κατηγορίες για το θάνατο του φυλακισμένου αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέι Ναβάλνι, είναι «αποκαλυπτικές για την ίδια τη Δύση».

Σε δήλωσή της, την οποία δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Telegram, η Ζαχάροβα αναφέρει πως τα ιατροδικαστικά αποτελέσματα για το θάνατο του Ναβάλνι δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, όμως η Δύση έχει ήδη καταλήξει στα δικά της συμπεράσματα.

Η Ζαχάροβα δεν διευκρίνισε σε ποιες κατηγορίες αναφέρεται.

Πάντως, η εκπρόσωπος του Ναβάλνι Κίρα Γιάρμις έγραψε στο Χ ότι δεν υπάρχει ακόμη καμία επιβεβαίωση για τον θάνατό του.

«Η Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία στην Περιφέρεια Γιαμαλο-Νένετς διαδίδει την είδηση για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι. Δεν έχουμε καμία επιβεβαίωση γι’ αυτό» έγραψε, προσθέτοντας ότι ο δικηγόρος του ταξιδεύει προς το Χαρπ, όπου βρίσκονται οι φυλακές, ενώ η ομάδα του φυλακισμένου αντιφρονούντα θα δώσει περισσότερες πληροφορίες, όταν έχει.

