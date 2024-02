Αθλητικά

Μετά τη FORMULA 1 και το NASCAR Cup Series αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

Πότε θα μεταδοθεί ο πρώτος αγώνας του μεγαλύτερου θεσμού μηχανοκίνητων της Αμερικής

Το ANT1+ φέρνει live και on demand, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το διάσημο NASCAR Cup Series, τον σημαντικότερο θεσμό αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού της Αμερικής.

Οι αγώνες NASCAR Cup Series είναι γνωστοί για την εκρηκτική τους δράση και την αμείλικτη ανταγωνιστικότητα.

Η streaming πλατφόρμα του ANT1+ θα μεταδώσει ολόκληρο το πρωτάθλημα και οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κάθε στιγμή της μάχης στις θρυλικές πίστες του NASCAR, ξεκινώντας από την διάσημη Ντεϊτόνα της Φλόριντα.

Η δράση ξεκινά την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου στις 21:30, με περιγραφή από τον καταξιωμένο δημοσιογράφο, Πάνο Σεϊτανίδη.

Με την Formula 1 και την απόκτηση των δικαιωμάτων του NASCAR Cup Series για το 2024, το ΑΝΤ1+ γίνεται ο απόλυτος προορισμός του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.

