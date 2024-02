Κοινωνία

Τέμπη: Έρευνα του Τάσου Τέλλογλου για την μεγάλη φωτιά μετά την σύγκρουση των συρμών (βίντεο)

Έναν χρόνο μετά την τραγωδία, παραμένουν τα ερωτήματα για την φωτιά, στο τούνελ του Ευαγγελισμού. Συγγενείς θυμάτων δεν πιστεύουν την επίσημη εκδοχή. Οι φλόγες φέρονται να ευθύνονται για αρκετούς θανάτους επιβατών.

Του Τάσου Τέλλογλου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Όταν οι δύο αμαξοστοιχίες: η εμπορική 63503 και η επιβατική 62 συγκρούονται στις 23:18 της 28ης Φεβρουαρίου 2023, στο τούνελ του Ευαγγελισμού, στα Τέμπη, οι κάμερες του αυτοκινητοδρόμου και της κοινοπραξίας KTC καταγράφουν δυο ηλεκτρικές εκκενώσεις, εστία φωτιάς και στη συνέχεια ένα τεράστιο φωτεινό μανιτάρι.

Η φωτιά κατακαίει το βαγόνι Α1, το κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας και το πρώτο βαγόνι της δεύτερης θέσης, πίσω από το κυλικείο .

Ο Κώστας Λακαφώσης είναι πραγματογνώμονας για κάποιες από τις οικογένειες των θυμάτων. Όπως λέει, «Η φωτιά αφαίρεσε την ζωή σε τουλάχιστον ένα θύμα, γνωρίζουμε ιατροδικαστικά ότι τουλάχιστον ένας απανθρακώθηκε εν ζωή και αυτό προκύπτει από την νεκροτομή, ενώ άλλοι 4 επιβάτες έχουμε πληροφορίες ότι ήταν ζωντανοί όταν ξεκίνησε η φωτιά και άρα έχασαν τη ζωή τους εξ αιτίας της φωτιάς και όχι της σύγκρουσης».

Για τα αίτια εξάπλωσης της φωτιάς ρωτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Train, Mauricio Capotorto, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Απάντησε ότι «απευθυνθήκαμε σε έναν ανεξάρτητο ειδικό και αυτό που εισπράξαμε από αυτόν ήταν ότι επρόκειτο για μια πυρκαγιά των υγρών ψύξης των μετασχηματιστών, που φέρουν αυτές οι αμαξοστοιχίες».

Ο ανακριτής Μπακαΐμης έγραψε στη συνέχεια στην Siemens που κατασκευάζει τα λάδια ψύξης των μετασχηματιστών, η οποία όπως φαίνεται από την απάντησή της, δεν επιβεβαιώνει την εκδοχή των Ιταλών.

Πολλοί από τους συγγενείς των Θυμάτων όπως ο Χρίστος Κωνσταντινίδης δεν πιστεύουν στην εκδοχή της Hellenic Train, η οποία ωστόσο επιβεβαιώνεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο «ενοχοποιεί» τα λάδια σιλικόνης για τη φωτιά. Όπως λέει ο Χρίστος Κωνσταντινίδης «Κανονικά για μας έπρεπε να έχει ορισθεί χημικός-μηχανικός και για τα αίτια της φωτιάς και για τα υλικά που θα μπορούσε να μεταφέρει το εμπορικό τρένο, γιατί αυτά ήταν ερωτήματα από την πρώτη ώρα».

Οι συγγενείς των θυμάτων και οι σύμβουλοί τους υποστηρίζουν ότι στην πρώτη εξέταση του εδάφους του δυστυχήματος, ένα μήνα μετά την τραγωδία, βρέθηκαν πτυτικοί υδρογονάνθρακες σε 7 σημεία, που χρησιμοποιούνται στο λαθρεμπόριο καυσίμων, ανάμεσά τους και ξυλόλιο.

Ο Κώστας Λακαφώσης λέει ότι η εκδοχή των ελαίων σιλικόνης που αναφλέγονται πολύ δύσκολα και ακόμα δυσκολότερα εκρήγνυνται, δεν είναι πειστική.

Τώρα ο εφέτης ανακριτής πρόκειται να ζητήσει την συνδρομή χημικού-μηχανικού για την εξέλιξη της φωτιάς, πράγμα που αναμένεται να καθυστερήσει έτι περεταίρω την απονομή δικαιοσύνης για τις οικογένειες.

