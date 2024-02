Κοινωνία

Τέμπη: “Εκρηκτικές ύλες” βρέθηκαν σε ρούχα και αντικείμενα των θυμάτων

Τα ευρήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους στα αντικείμενα των απανθρακωμένων από την τραγωδία στα Τέμπη.

-

Το μέλος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Χρήστος Κωνσταντινίδης, μιλώντας στον 98.4 , επιβεβαίωσε πλήρως τις αποκαλύψεις για τα ευρήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους, στα αντικείμενα των ανθρώπων που κάηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών.

Αναφέρεται σε ύπαρξη ξυλόλιου, τολουόλιου, προπάνιου, βουτάνιου, που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο σημείο του δυστυχήματος κι όχι έλαιο σιλικόνης παρότι αυτό υπήρχε σε κάτι που δεν ανιχνεύτηκε , παρότι υπήρχε στους μετασχηματιστές των δύο τρένων για την ηλεκτροκίνηση τους .

Ο κ. Κωνσταντινίδης αποκάλυψε, ότι αυτό το συγκλονιστικό πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους, που παραδόθηκε στις ανακριτικές αρχές μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, απλά εντοπίστηκε από τον ίδιο στη δικογραφία πριν 4 ημέρες ως συμπληρωματικό, αφού κανείς δικαστικά δεν τους ενημέρωσε.

Αμέσως το έστειλε στον τεχνικό σύμβουλο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ο οποίος αφού το μελέτησε, συνέταξε συνοπτική τεχνική έκθεση, την οποία και ο κ. Κωνσταντινίδης, παρέδωσε σήμερα στις ανακριτικές αρχές στη Λάρισα και ήδη την κοινοποιεί προς κάθε ενδιαφερόμενο.

«Ακόμη κι αν επιχειρηθεί συγκάλυψη, οι νεκροί μας μιλάνε και μέσα από τα προσωπικά τους αντικείμενα, έστω και 7 μήνες μετά, πιστεύω ότι στο τέλος θα αποδοθεί δικαιοσύνη», είπε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Την Κυριακή, η εκπομπή «Αρένα» του ΑΝΤ1 φιλοξενεί επιβαίνοντες στο μοιραίο τρένο και συγγενείς θυμάτων, λίγες ημέρες πριν από την πρώτη επέτειο της τραγωδίας:

