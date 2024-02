Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά ο "χάρτης" των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, για την περίοδο 19 Φεβρουαρίου έως 23 Φεβρουαρίου.

-

Συνολικά 99.530.022 ευρώ θα καταβληθούν σε 90.011 δικαιούχους, από τις 19 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

από τις 19 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν 22.800.000 ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

στις 21 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν 13.730.022 ευρώ σε 33.181 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

20 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

300.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και

25 εκατ. ευρώ σε 300 δικαιούχους για το πρόγραμμα «Σπίτι μου».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – νεκρός ο οδηγός

Τραμπ: Πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για οικονομική απάτη

Οικογένεια “παλαιοχριστιανών” - Καλαϊτζιδάκης: Δεν υποχρεούμαστε να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο