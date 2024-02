Κόσμος

Ιράν: Σκότωσε 12 συγγενείς του “λόγω διένεξης”

Πώς συνέβη το περιστατικό που "ξεκλήρισε" ολόκληρη την οικογένεια. Ποια η τύχη του δράστη μετά από τις πράξεις του.

Ένας 30χρονος άνδρας σκότωσε 12 συγγενείς του, μεταξύ των οποίων τον πατέρα και τον αδελφό του στο Ιράν, μετέδωσαν το Σάββατο τα επίσημα μέσα ενημέρωσης της χώρας, σε μια σπάνια μαζική δολοφονία για τη χώρα αυτή.

Σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορεία, ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, πυροβόλησε με ένα καλάσνικοφ τα θύματά του, σε ένα απομονωμένο χωριό της επαρχίας Κερμάν. Λίγο αργότερα τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας.

Η αιτία της σφαγής φαίνεται ότι ήταν μια «οικογενειακή διένεξη».

Οι μαζικές δολοφονίες είναι σπάνιες στο Ιράν, όπου οι πολίτες επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους μόνο κυνηγετικά όπλα. Πριν από δύο χρόνια, ένας απολυμένος υπάλληλος κρατικού οργανισμού στο δυτικό Ιράν πυροβόλησε και σκότωσε τρεις ανθρώπους, ενώ τραυμάτισε άλλους πέντε και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

