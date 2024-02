Αθλητικά

Ποδόσφαιρο - Λειψία: οπαδός πέθανε πριν την έναρξη του αγώνα

Η ανακοίνωση του συλλόγου για τον θάνατο του φιλάθλου.

Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της Bundesliga μεταξύ της Λειψίας και της Γκλάντμπαχ το απόγευμα του Σαββάτου (17/02) στη "Red Bull Arena".

Ένας οπαδός των γηπεδούχων απεβίωσε στις κερκίδες, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία και παρά τις προσπάθειες που έγιναν από το ιατρικό τιμ που έσπευσε στο σημείο, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Ο σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του μετά τη λήξη της αναμέτρησης αναφέροντας: «Μια νύχτα που ραγίζει καρδιές. Υπήρξε ένα επείγον ιατρικό περιστατικό σήμερα στον χώρο της εξέδρας πριν από τον αγώνα μεταξύ της Λειψίας και της Γκλάντμπαχ. Ο άνθρωπος δυστυχώς έχασε τη ζωή του μέσα στο γήπεδο.

Την ίδια ημέρα, ένας φίλαθλος της Μπορούσια έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ κατευθυνόταν προς τη Λειψία. Είμαστε βαθιά θλιμμένοι και όλες μας οι σκέψεις είναι με τις οικογένειες και τους συγγενείς των οπαδών, στους οποίους εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας.

Αναπαύσου εν ειρήνη.»





