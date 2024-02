Παράξενα

Κατερίνη: Πυροσβέστες απεγκλώβισαν γάτα από... κονσέρβα (εικόνες)

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έστησε... επιχείρηση απεγκλωβισμού προκειμένου να σώσει την παγιδευμένη γάτα.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει το βράδυ της περασμένης Παρασκευής κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περιοχή της Καλλιθέας, στην Κατερίνη.



Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η Πυροσβεστική κλήθηκε να απεγκλωβίσει μία γάτα, το κεφάλι της οποίας είχε σφηνωθεί σε ένα μεταλλικό κουτί κονσέρβας.

Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και με ειδικές κινήσεις κατάφεραν να ηρεμήσουν αρχικά το ζώο και στη συνέχεια να το βοηθήσουν να βγει από το κουτί της κονσέρβας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Κεντρικής Μακεδονίας, Γιάννης Ιωαννίδης, τονίζει πως “τα απορρίμματα μας, πολλές φορές, γίνονται θανάσιμες παγίδες για πεινασμένα ζωάκια” και απευθύνει έκκληση “να συμπιέζουμε & να λυγίζουμε όλες τις κονσέρβες, πριν τις πετάξουμε στα σκουπίδια”.

