Ερυθρά θάλασσα: Πλοίο με ελληνική σημαία προσπάθησαν να χτυπήσουν οι Χούθι

Από τα 23 μέλη του πληρώματος τα 5 είναι Έλληνες στο πλοίο που προσπάθησαν να χτυπήσουν οι Χούθι.

Να χτυπήσουν πλοίο με ελληνική σημαία επιχείρησαν οι Χούτι ανατολικά του Άντεν της Υεμένης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλοίο είναι το Sea Champion το οποίο είναι bulk carrier με σιτηρά που έκανε το δρομολόγιο από Αργεντινή προς Αντέν.

Συνολικά σε αυτό βρίσκονταν 23 μέλη του πληρώματος εκ των οποίων οι πέντε είναι Έλληνες. Όλοι καλά στην υγεία τους ενώ το πλοίο δεν χτυπήθηκε.

Οι Χούτι έκανα δύο απόπειρες να καταλάβουν το πλοίο φτάνοντας μάλιστα 15 μέτρα από το πλοίο, από το οποίο έχει σπάσει μόνο ένα τζάμι.

