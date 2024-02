Αθλητικά

Super League - ΟΦΗ: Θριαμβευτικό “4άρι” κατά του Πανσερραϊκού (εικόνες)

Η ομάδα της Κρήτης προσέφερε στυος θεατές μια καθαρή νίκη αλλά και ένα θεαματικό αγωνιστικό αποτέλεσμα.

Η έλευση του Τραϊανού Δέλλα στο «τιμόνι» του ΟΦΗ στην θέση του Πέπε Μελ, έφερε διαφορετικό «αέρα» στην κρητική ομάδα, η οποία νίκησε τον Πανσερραϊκό με το εμφατικό 4-0 στο «Θ. Βαρδινογιάννης» στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί 5 ηττών που μετρούσε σε Super League και Κύπελλο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον ΟΦΗ που σημείωσε τα τρία πρώτα τέρματά του μέσα σε ένα δεκάλεπτο, ήταν ο νεοαποκτηθείς Άαρον Ισέκα ο οποίος σημείωσε τα δύο πρώτα γκολ του στο πρωτάθλημα (23’, 33’), με τους Λαμπρόπουλο (29’) και Μπακού (79’) να πετυχαίνουν τ΄ άλλα δύο.

Μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο 20λεπτο, ο Πανσερραϊκός είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή με την κεφαλιά του Διαμαντή στο 22’ που έφυγε παράλληλα με την εστία. Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Ισέκα έπαιξε το ένα-δύο με τον Μπακού, «πάτησε» στην περιοχή και πλάσαρε εύστοχα τον Χόβαν κάνοντας το 1-0.

Στο 29’ ο Ριέρα εκτέλεσε κόρνερ από τα από τα αριστερά, ο Μορέιρα πήρε μία κεφαλιά προς τα πίσω κι ο Λαμπρόπουλος αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι, πλάσαρε κάνοντας το 2-0 των Κρητικών.

Το ονειρεμένο δεκάλεπτο του ΟΦΗ έκλεισε με το τρίτο γκολ στο 33’. Ο Τοράλ συνδυάστηκε με τον Μπάκου, ο οποίος βρήκε τον ελεύθερο Ισεκά, ο οποίος σε κενή από τα αριστερά της περιοχής έκανε το 3-0.

Οι μαζικές αλλαγές του Πάμπλο Γκαρσία βελτίωσαν ελαφρώς την εικόνα του Πανσερραϊκού, ο οποίος είχε δοκάρι στο 50’ σε απευθείας φάουλ του Ουάρντα, ενώ στο 56’ ο Τομάς σούταρε ελάχιστα άουτ.

Ο ΟΦΗ παρά τις αλλαγές συνέχισε να είναι πολύ πιο απειλητικός κι έφτασε και σε τέταρτο γκολ στο 79’ με τον Μακάνα Μπακού, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα τον Χόβαν, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της κρητικής ομάδας.

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Αιτωλοακαρνανίας)

Κίτρινες: 43’ Γκαγέγος, 68’ Μπάουμαν, 75’ Νέιρα, 78’ Μαρινάκης - 24’ Ουεντραόγκο, 26’ Τομάς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Τραϊανός Δέλλας): Μπάουμαν, Λάρσον (46’ λ.τρ. Μαρινάκης), Βούρος, Τοράρινσον, Λαμπρόπουλος, Τοράλ (61’ Νέιρα), Γκαγέγος (81’ Γκλάζερ), Μπάκου, Μπάκιτς, Ριέρα (71’ Αποστολάκης), Ισέκα (72’ Λουίζ Φελίπε).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Διαμαντής (46’ Ντανκερλούι), Μπέργκστρεμ, Θυμιάνης, Δεληγιαννίδης, Μορέιρα (46’ Οικονόμου), Ουεντραόγκο (46’ Στάικος), Τομάς (66’ Γούλερι), Ουάρντα, Μούργος (46’ Χατζηστραβός), Άλεκσιτς.

