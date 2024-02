Κόσμος

Ναβάλνι: Σιωπή από την Ρωσία για τον θάνατο του

Οι ρωσικές αρχές στη φυλακή όπου κρατούνταν δήλωσαν ότι έπασχε από «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου»

Τέσσερα εικοσιτετράωρα έχουν περάσει αφότου ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι, και δεν υπάρχουν ακόμα ουσιαστικά στοιχεία για το τι συνέβη, με πολλούς αναλυτές να μιλούν για «ένοχη σιωπή» της Μόσχας.

Οι ρωσικές αρχές στη φυλακή όπου κρατούνταν δήλωσαν ότι πέθανε από «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου», ανέφεραν οι συνεργάτες του. Δεν είναι σαφές εάν έχει γίνει ακόμη νεκροψία στη σορό του. Δεν είναι επίσης σαφές πού βρίσκεται η σορός του. Η μητέρα του Ναβάλνι, Λιουντμίλα, που έφτασε στην περιοχή το Σάββατο, επισκέφτηκε το νεκροτομείο στην πόλη Σάλεχαρτ κοντά στη φυλακή, όπου της είπαν ότι η σορός του έχει μεταφερθεί.

Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις, είπε ότι στη Λουντμίλα δεν επιτράπηκε να μπει στις εγκαταστάσεις του νεκροτομείου, και ότι ο δικηγόρος του γιου της εκδιώχθηκε από το κτίριο. Το προσωπικό του νεκροτομείου δεν επιβεβαίωσε εάν η σορός του ήταν εκεί.

Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του Ναβάλνι, εξηγώντας ότι συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του θανάτου του και διεξάγεται σύμφωνα με τον ρωσικό νόμο.

Τον επόμενο μήνα θα διεξαχθούν οι προεδρικές. Είναι βέβαιο ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα εκλεγεί, αφού δεν έχει ουσιαστικά αντίπαλο. Πολλοί από αυτούς που του εναντιώθηκαν και αμφισβήτησαν την εξουσία του έχουν καταλήξει στη φυλακή ή έχουν πεθάνει. Την τελευταία διετία, σημειώνει η Wall Street Journal, έχει ενταθεί η αίσθηση πως όποιος τον αμφισβητήσει κινδυνεύει.

