Metropolitan - Καλάβρυτα: Δωρεάν εξετάσεις με το πρόγραμμα “Πρόληψη”

Δωρεάν κλινικές εξετάσεις με το πρόγραμμα «Πρόληψη» του Μetropolitan στα Καλάβρυτα

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το HHG:

«Η «Πρόληψη» των θεραπευτηρίων Metropolitan Hospital και Metropolitan General του Ομίλου HHG, βρέθηκε στα Καλάβρυτα το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Φεβρουαρίου, διενεργώντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε κατοίκους της περιοχής.

Περίπου εκατό πενήντα πολίτες εξετάστηκαν από αγγειοχειρουργό (τρίπλεξ αγγείων), καρδιολόγο (καρδιογράφημα), ορθοπαιδικό και χειρουργό μαστού (ψηλάφηση), στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων.

Την ιατρική ομάδα συγκροτούσαν οι κ.κ. Δημήτριος Δόβρης Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Ευάγγελος Νικολόπουλος Αγγειοχειρουργός, Βασίλειος Τρίγκας Χειρουργός Μαστού από το Metropolitan Hospital και o κ. Κώστας Κοντός Καρδιολόγος από το Metropolitan General.

Το πρόγραμμα «Πρόληψη» ξεκίνησε το 2017 από το Metropolitan στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και μέχρι σήμερα έχει ταξιδέψει σε πολλά μέρη της Ελλάδας όπως σε χωριά της Εύβοιας, στη Ναύπακτο, στη Τζια, στη Σκύρο, στην ορεινή Κορινθία και Αρκαδία, στη Φθιώτιδα, κ.ά, εξετάζοντας δωρεάν εκατοντάδες κατοίκους, ενώ στόχος του είναι να καλύψει ακόμη μεγαλύτερο εύρος περιοχών.

Το ταξίδι συνεχίζεται...».

